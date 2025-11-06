Uno de los rivales de Argentina en la Billie Jean King Cup anunció bajas y apostará por jugadoras sin experiencia

Tereza Mihalikova y Viktoria Hruncakova jugando para Eslovaquia una serie de la Billie Jean King Cup (Fuente: Reuters)

El primer rival de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Billie Jean King Cup anunció bajas de peso para la serie que se disputará el viernes 14 de noviembre, en el Córdoba Lawn Tenis Club.

El capitán de Eslovaquia, Matej Liptak, sorprendió este jueves al informar en conferencia de prensa dos cambios de último momento en la nómina: Tereza Mihalikova, la mejor doblista del país (28° en la clasificación mundial de la especialidad), y Mia Pohankova (460°), reciente campeona junior de Wimbledon, quedaron afuera por lesión.

En sus lugares, el equipo europeo sumará a dos debutantes: Martina Okalova (387° del ranking) y Nina Vargova (566°).

Con estos cambios, la formación de Eslovaquia para la serie ante Argentina será la siguiente:

Rebecca Sramkova (74°)

Viktória Hruncakova (227°)

Katarína Kuzmova (233°)

Martina Okalova (387°)

Nina Vargova (566°)

“Hemos tenido problemas. Ya la nominación original era sin Renáta Jamrichova, que tiene una lesión más grave, y al final tampoco viajarán con nosotras Mihalikova y Pohankova“, lamentó Liptak.

Rebecca Sramkova será la primera singlista de Eslovaquia (Fuente: Reuters)

Mihalikova tiene un problema similar al que tuvo Sramkova en la gira asiática, según explicó el capitán eslovaco. “Su lesión es tal que no puede viajar y necesita un descanso más prolongado”, especificó.

“Pohankova tiene problemas en el músculo abdominal. Esto es una enorme complicación para nosotros. Hemos nominado a Katarina Kuzmova y Nina Vargova, y Martina Okalova se unirá a nosotras en América. Confío en que será una buena experiencia para sus carreras”, remarcó Liptak respecto de las debutantes.

El fixture y los equipos: Argentina llega con lo mejor

La serie arrancará el viernes 14 a las 11:00 con el cruce entre Argentina y Eslovaquia. El sábado será el turno de Eslovaquia vs Suiza y el domingo, la definición del Grupo C con Argentina vs Suiza. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports.

El seleccionado que alcance la primera posición de esta zona se asegurará un lugar en los Qualifiers 2026.

Las Guerreras llegan con sus cinco mejores raquetas. Mercedes Paz, capitana del equipo argentino, convocó a las siguientes jugadoras:

Solana Sierra (67°)

Lourdes Carlé (128°)

Julia Riera (183°)

Jazmín Ortenzi (217°)

Luisina Giovannini (279°)

Solana Sierra, la mejor tenista argentina en la actualidad (Fuente: AFP)

Suiza, en tanto, también sufrirá las ausencias de sus dos exponentes principales: Belinda Bencic (actualmente 11° del mundo) y Viktorija Golubic (69°).

La formación helvética estará encabezada por Simona Waltert (93°), que esta semana participa del WTA 125 en Tucumán y será rival de Julia Riera en uno de los cruces de cuartos de final. Las tres jugadoras que completarán son Susan Bandecchi (171°), Celine Naef (219°) y Valentina Ryser (273°). El capitán es Heinz Günthardt.

Las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tennis Club serán las encargadas de recibir a las argentinas, eslovacas y suizas. La sede volverá a abrir las puertas al deporte nacional en una temporada en la que recibió a todos los circuitos y competencias de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

A lo largo de 2025 se disputaron en sus instalaciones el AAT Challenger Santander edición Córdoba, el 4° Nacional de Menores, un G1 de Seniors y, ahora, recibirá a la Selección Argentina de Tenis YPF para disputar por quinto año consecutivo la instancia de playoffs.

El Córdoba Lawn Tenis Club, escenario de la Billie Jean King Cup

Cómo se jugarán los playoffs

Cada serie constará de tres puntos: dos partidos de singles y uno de dobles. Cada punto puede ser decisivo para avanzar en la competencia.

La expectativa es alta y la presión también: Eslovaquia llega con un equipo renovado y muchas incógnitas, mientras que Argentina buscará aprovechar la localía y la experiencia de sus jugadoras para dar el primer paso en el Grupo C.