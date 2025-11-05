Challenger de Lima: Román Burruchaga sigue adelante y Mariano Navone sufrió una sorpresiva derrota

En su debut en el Challenger de Lima, Román Burruchaga superó al italiano Marco Cecchinato (Crédito: Agencia Try)

La acción no se detiene en el ATP Challenger de Lima. En el segundo día de competencia, los argentinos Román Burruchaga, Alex Barrena, Nicolás Kicker y Juan Bautista Torres avanzaron a los octavos de final. En tanto, el boliviano Murkel Dellien dio la sorpresa al eliminar a Mariano Navone en su debut.

Burruchaga (105° del ranking ATP) cuarto preclasificado, llegó a la capital peruana con la ilusión de sumar su cuarto título de la temporada, ya se consagró en Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauípe, y con un objetivo mayor en mente: ingresar por primera vez en su carrera al Top 100 del mundo, algo que podría concretar si logra quedarse con el trofeo en Lima.

En la primera ronda se midió por segunda semana consecutiva ante el experimentado italiano Marco Cecchinato (233°), reciente finalista el último domingo también en Lima, tras caer ante el bonaerense Mariano Navone (74°).

Román Burruchaga atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo confirma en el polvo de ladrillo limeño

En el inicio del encuentro, el jugador nacido hace 33 años en Palermo, ex número 16 del mundo y especialista en canchas lentas, mostró parte de la jerarquía que lo llevó a conquistar tres títulos ATP Tour: Budapest y Umag en 2018, y el Argentina Open 2019, donde superó en la final a Diego Schwartzman. Su mejor actuación en un Grand Slam fue precisamente en Roland Garros.

En esa primera manga, Cecchinato quebró el servicio de su rival en tres oportunidades, solo cedió su saque una vez y se adelantó en el marcador por 6-2. Sin tiempo para lamentos, Burruchaga salió a disputar el segundo parcial con autoridad y, en apenas 34 minutos, igualó el duelo con un contundente 6-0.

En el tramo decisivo, el argentino mantuvo su concentración y logró quebrar en el séptimo y noveno game para sellar la victoria por 6-3. En los octavos de final se medirá con el local Juan Pablo Varillas (330°), quien recibió una invitación para el cuadro principal y debutó con un ajustado triunfo ante el pilarense Federico Gómez (118°) por 7-6(5), 3-6 y 7-6(3).

El bonaerense Alex Barrena debutó con un sólido triunfo en el Challenger de Lima y continúa mostrando el gran nivel que lo llevó a conquistar dos títulos esta temporada

Por su parte, Alex Barrena (177°), campeón esta temporada de los Challenger de Tucumán y Santa Cruz, además de finalista en Villa María y Buenos Aires, no tuvo inconvenientes para superar al uruguayo Franco Roncadelli (366°) por un doble 6-4. En la próxima ronda, el bonaerense aguardará por el vencedor del cruce entre el peruano Gonzalo Bueno (218°) y el letón Vilius Gaubas (128°).

Juan Bautista Torres (381°) logró un sólido triunfo en sets corridos ante la joven promesa del tenis boliviano y ex número 1 del ranking junior ITF, Juan Carlos Prado (226°), por 7-6(2) y 6-3. En los octavos de final, el argentino se medirá con otro representante de Bolivia, Murkel Dellien (244°), quien en su debut sorprendió al derrotar a Navone por 6-2 y 7-6(5).

El duelo entre tenistas argentinos quedó en manos de Nicolás Kicker (278°), quien superó a Mariano Kestelboim (124°) por 6-3 y 6-2. Ambos habían accedido al cuadro principal desde la clasificación. En la siguiente instancia, Nico se enfrentará al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (213°), vencedor del estadounidense Tristan Boyer (145°) por 1-6, 6-2 y 6-4.

Mientras tanto, el juego entre el argentino Genaro Olivieri (228°) y el español Carlos Taberner (103°) fue suspendido temporalmente por falta de luz cuando el europeo se encontraba al servicio en el tercer set, con el marcador 6-2, 5-7 y 2-3.