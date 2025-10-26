Deportes

Román Burruchaga se consagró campeón del Challenger de Costa do Sauípe

El argentino consiguió un nuevo título al vencer en la final al paraguayo Daniel Vallejo por 6-1 y 6-2

Román Burruchaga se consagró campeón
Román Burruchaga se consagró campeón del ATP Challenger de Cosa do Sauípe al derrotar en la final al paraguayo Daniel Vallejo (Crédito: Agencia Try)

La rama masculina del tenis argentino cerró el fin de semana con una alentadora noticia: Román Burruchaga (128° del ranking mundial) se consagró campeón del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras derrotar en la final al paraguayo Daniel Vallejo (190°) por 6-1 y 6-2.

El porteño de 23 años atravesó una odisea a lo largo de los ocho días que duró el certamen brasileño, consiguió dos victorias en una misma jornada y quedó a cinco lugares de ingresar al lote de los cien mejores del escalafón mundial.

Luego de que las intensas precipitaciones frenaran por completo la actividad durante los días martes y miércoles, obligando a la organización a reprogramar un ajustado orden de juego, la jornada del domingo comenzó alrededor de las 10:00 con los encuentros correspondientes a las semifinales de singles.

En el Court 2, Román Burruchaga impuso su condición de noveno preclasificado y eliminó al joven boliviano Juan Carlos Prado Ángelo. El nacido en Capital Federal en 2002 venció al ex número uno del ranking juvenil por doble 6-2 y selló, por tercera vez en la temporada, su pase a la definición de un torneo perteneciente al calendario del ATP Challenger Tour.

Román Burruchaga consiguió su tercer
Román Burruchaga consiguió su tercer título ATP Challenger en Costa do Saíupe (Crédito: Agencia Try)

En paralelo, en el Court Central, se conoció a su rival: Daniel Vallejo. Tras conquistar el primer set, su rival, el chileno Cristian Garín, debió abandonar por molestias físicas derivadas del lógico desgaste acumulado.

Por la tarde, y luego de la final de la modalidad de dobles, Burruchaga y Vallejo disputaron el título. Si bien el paraguayo de 21 años mostró una notoria fatiga física, el argentino no bajó el pie del acelerador y marcó diferencias en el marcador con dos quiebres consecutivos para ponerse 4-0. Aunque Vallejo logró romper el cero, Burruchaga no cedió y se adueñó del primer parcial por 6-1.

El segundo tuvo un desarrollo similar: en pocos minutos, y nuevamente gracias a dos quiebres encadenados, el argentino se adelantó 5-0. Vallejo, con orgullo y lo último de su resto físico, consiguió quebrar por primera vez el servicio ajeno y luego mantener el propio para acortar la distancia numérica. Sin embargo, el argentino no falló y, con un ace, se desplomó sobre el polvo de ladrillo del Costa do Sauípe Resort: el resultado final fue 6-1 y 6-2 en una hora y 16 minutos de juego.

Román Burruchaga quedó a solo
Román Burruchaga quedó a solo cinco unidades de alcanzar por primera vez el Top 100 del escalafón mundial tras su conquista en el Challenger de Cosa do Sauípe (Crédito: Agencia Try)

Román Burruchaga sumó así su tercer título en la categoría y el más importante de su carrera. El primero fue en Piracicaba, al comienzo de la actual temporada, en otro certamen verdeamarelo que afectó la lluvia: debió completarse bajo techo, aunque sobre la misma superficie.

Doscientos sesenta y seis días después, el porteño volvió a consagrarse, esta vez en el Challenger de Buenos Aires, en una semana especial en la que sintió el apoyo de su familia y de su padre, el exfutbolista —y campeón del Mundial de 1986 con Argentina— Jorge Burruchaga. Con las 125 unidades que le otorgó el Challenger 125 de Costa do Sauípe, además de un premio de aproximadamente treinta mil dólares, este lunes pasará del puesto 128 al 105 y quedará al borde de cumplir un sueño: ingresar al Top 100.

