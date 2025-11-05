Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

El día que la mafia quiso ir a buscar a Mauro Icardi

El ex futbolista argentino Gonzalo Bergessio reveló que, durante el conflicto personal entre Maxi López y Mauro Icardi que sacudió al mundo del fútbol, integrantes de la mafia en Sicilia ofrecieron intervenir en el tema. Según reveló Lavandina en declaraciones al programa Más de una Copa, que se emite por DSports Radio, en medio de aquel escándalo futbolístico y mediático, miembros de la organización delictiva supuestamente hicieron llegar la propuesta al delantero surgido de la cantera de River Plate la posibilidad de “ir a buscar” a Icardi.

La historia se remonta a los días en que Bergessio y López formaban parte del plantel de Catania, equipo siciliano que contó durante varias temporadas con una fuerte presencia argentina. “En Catania era mitad argentinos y mitad italianos, porque éramos 14 y 14 en el plantel. Tremendo. Y en la mesa había mitad argentinos y mitad italianos, pero mucho respeto. Muy buena onda, nos llevábamos bien”, afirmó el ex San Lorenzo, añadiendo que el club sobrevolaba un clima de convivencia interna pese a las tensiones externas.

La temporada en que coincidieron varios futbolistas argentinos en la institución se convirtió en una de las épocas de mayor protagonismo de Catania en la Serie A. “De local nos hacíamos muy fuerte, era como ir a Rosario en un momento”, describió Bergessio sobre la fortaleza del equipo en casa en aquellos años. El club se instaló como una referencia para los argentinos en Italia, tanto dentro como fuera de la cancha. La ciudad de Sicilia, según el delantero, contaba con una presencia e influencia local dominante: “Era en Sicilia, y los muchachitos eran picantes ahí. Eran picantes...”.

Poco antes, la relación entre Maxi López y Mauro Icardi se vio afectada por acontecimientos extra deportivos que tuvieron amplia repercusión internacional. El episodio se originó cuando Icardi inició una relación sentimental con Wanda Nara, lo que terminó no solo con la amistad entre López e Icardi, sino también con la exposición del conflicto en los medios.

Pese al paso del tiempo, la tensión entre ambos continuó y algunos integrantes de la mafia siciliana le habrían ofrecido a López involucrarse, según relató Bergessio. “A Maxi le dijeron: ‘¿Querés que vayamos a buscar a aquel muchacho?’. ‘No, no’, les decía Maxi. En el momento que pasó todo el quilombo”, relató Lavandina, quien aclaró que presenció la escena. “Yo estaba, esto no me lo contó nadie. Yo estaba”, remarcó.

Ante esta inédita anécdota, uno de los periodistas presentes le preguntó al ex Racing: “Le dijeron, ¿querés que lo vayamos a ajusticiar?”. Bergessio, por su parte, respondió: “Sí, lo querían ir a buscar”. No obstante, el futbolista con pasado en Nacional de Uruguay aclaró que López prefirió mantener distancia y evitar cualquier represalia: “‘No, no’ les decía Maxi, ‘tranquilos’”.

Vale recordar que Catania, club histórico del sur italiano, atravesó en aquellos años momentos de gran protagonismo y una fuerte impronta sudamericana. El club llegó a reunir en su plantilla hasta 14 futbolistas argentinos y logró una identidad reconocida en la Serie A. No obstante, atravesó luego una profunda crisis deportiva y económica, que implicó su refundación en 2022 y hoy lo mantiene en la Serie C. Durante su paso por Catania, Bergessio jugó cuatro temporadas, siendo una de las figuras extranjeras más emblemáticas del club, con 113 partidos, 37 goles y 14 asistencias.

Varios integrantes del plantel argentino de Catania han relatado en distintas oportunidades la forma en que vivieron el fútbol en el sur de Italia y cómo era la convivencia con la mafia. Hace un tiempo, el ex defensor argentino Pablo Álvarez en una entrevista explicó cómo figuras vinculadas a la Cosa Nostra podían intervenir de manera directa ante cualquier situación ligada a los jugadores o la institución. El ex Rossazzurri recordó cómo, tras decidir no renovar su contrato y permanecer un tiempo en la isla con su familia, fue abordado en una plaza por una persona influyente de la zona. “Muy educadamente se me acerca, se baja los lentes y me dice ‘¿Sabés quién soy?’. Le digo que sí. Me dice ‘Bueno, te voy a pedir por favor que te retires con tu familia, no hagamos que esto pase a mayores’”, relató, dejando expuesto el grado de control que podían ejercer las redes mafiosas sobre la vida diaria de los integrantes del club y su entorno.