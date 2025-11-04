Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

El argentino Mariano Navone vuelve a competir en Lima con la ilusión de repetir el título conquistado este domingo en la capital peruana

Por segunda semana consecutiva, el circuito ATP Challenger vuelve a tener acción en la capital peruana. Tras la consagración este domingo de Mariano Navone sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Los Inkas, donde superó en tres sets al italiano Marco Cecchinato, diez argentinos estarán presentes en el cuadro principal del certamen que se disputará hasta el próximo domingo 8 de noviembre en las instalaciones del Club Terrazas de Miraflores.

Navone (actual 74° del ranking mundial) está viendo los frutos de su decisión de volver a competir en la segunda categoría del circuito. Su primera escala fue en Costa do Sauípe, donde llegó hasta los cuartos de final. Sin detenerse ni buscar excusas, continuó la gira sudamericana en Lima y logró su octavo título Challenger, cediendo apenas un set en toda la semana, precisamente en la final ante el italiano Cecchinato (233°).

Con el objetivo de seguir sumando ritmo de competencia, recuperar confianza en su juego y fortalecer su ranking, el jugador nacido hace 24 años en 9 de Julio vuelve a presentarse en la capital peruana como primer cabeza de serie.

En su debut se medirá con el boliviano Murkel Dellien (244°), proveniente de la clasificación. De conseguir el triunfo esperará en la segunda ronda por el vencedor del duelo entre el boliviano Juan Carlos Prado (226°) y su compatriota Juan Bautista Torres (381°).

El argentino Román Burruchaga, campeón de tres títulos ATP Challenger en la temporada, se presenta en el certamen de Lima (Crédito: Agencia Try)

Román Burruchaga, campeón esta temporada de los Challenger de Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauipe, está muy cerca de alcanzar un nuevo hito en su carrera: se ubica a solo cinco puestos de ingresar por primera vez al Top 100 del ranking ATP. El porteño busca seguir aprovechando la gira sudamericana para sumar puntos y asegurarse un lugar en el cuadro principal del próximo Australian Open.

En su debut en Lima, enfrentará por segunda semana consecutiva al italiano Cecchinato, ex número 16 del mundo y especialista en canchas lentas, con quien perdió en los cuartos de final en el certamen peruano. El jugador nacido en Palermo fue campeón de los ATP de Budapest y Umag (2018) y del Argentina Open (2019), donde superó en la final a Diego Schwartzman. Su mejor actuación en un Grand Slam fue precisamente en Roland Garros 2018, cuando alcanzó las semifinales.

Alex Barrena forma parte de la nueva camada del tenis argentino y atraviesa el momento más destacado de su carrera. Inició la temporada en el puesto 565° del ranking ATP y logró un ascenso sostenido hasta ubicarse actualmente 172°, impulsado por grandes resultados. En 2025 conquistó sus dos primeros títulos Challenger, en Tucumán y Santa Cruz, fue finalista en Villa María y Buenos Aires, y además celebró un título en el M15 de Warmbad Villach.

Alex Barrena busca en Lima su tercer título Challenger. En esta temporada ya se consagró campeón en Tucumán y Santa Cruz (Crédito: Prensa AAT)

En su debut en Lima, enfrentará al uruguayo Franco Roncadelli (366°), quien llega al cuadro principal tras superar la clasificación.

Genaro Olivieri (228°) debutará frente al español Carlos Taberner (103°), segundo preclasificado tras la baja por problemas físicos de Juan Manuel Cerúndolo (86°). Por su parte, el pilarense Federico Gómez enfrentará al local Juan Pablo Varillas (330°), quien recibió una invitación para participar del cuadro principal. El peruano acumula siete títulos Challenger, el último obtenido a comienzos de este año en Tigre, y alcanzó los octavos de final en Roland Garros 2023. El duelo de argentinos lo protagonizarán Mariano Kestelboim (124°) y Nicolás Kicker (278°), ambos ganaron sus dos partidos de la qualy. Gonzalo Villanueva (184°) jugará con el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (202°).

En el primer día de competencia, el correntino Lautaro Midón (259°) no logró superar su debut en el certamen peruano y cayó ante el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (211°) por 7-6(4) y 6-3.