Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Dafne Navarro y Mariola García encabezan la selección nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín 2025 en Pamplona, España, buscando repetir su éxito internacional. (X: Comité Olímpico Mexicano)

La gimnasta olímpica de Tokio 2020, Dafne Navarro, junto con la medallista mundial en Sofía 2022, Mariola García, encabezan la selección nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín 2025, a celebrarse del 5 al 10 de noviembre en Pamplona, España.

Ambas atletas llegan con renovadas energías y la motivación de repetir su éxito en el podio, consolidándose como las principales figuras del equipo mexicano en este evento internacional de alto nivel.

Esta justa mundial se llevará a cabo en el Navarra Arena, donde se van a reunir más de 2.000 deportistas procedentes de 42 países y las competencias se dividirán en dos semanas: del 5 al 10 de noviembre será el turno del Campeonato del Mundo Absoluto, mientras que del 13 al 16 se llevarán a cabo los mundiales junior y por edades, según informa la página oficial del Comité Olímpico Mexicano.

Dafne Navarro y Mariola García en búsqueda de hacer historia

Dafne Navarro, pionera olímpica en gimnasia de trampolín, y Mariola García, medallista mundial, encabezan una selección mexicana reforzada por nuevas promesas que buscan brillar en Pamplona. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Ambas gimnastas ya tienen experiencia en subir al podio mundial, pues en 2022 conquistaron la medalla de bronce en la modalidad de sincronizado durante el campeonato del mundo celebrado en Bulgaria.

Dafne Navarro, la más experimentada de la delegación, cuenta con una trayectoria impresionante que incluye una medalla de bronce obtenida en el Mundial de San Petersburgo 2018, también en la modalidad sincronizada, junto a Melissa Flores.

Navarro tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde hizo historia al convertirse en la primera mexicana en llegar a una final olímpica de gimnasia de trampolín, terminando en octava posición, según informa Claro Sports.

Durante el ciclo olímpico rumbo a París 2024, a pesar de sus constantes esfuerzos y de los logros alcanzados en competencias internacionales, no logró obtener el boleto para participar en la justa veraniega. Sin embargo, busca dejar atrás ese ciclo complicado y enfocar todas sus energías en prepararse para futuros retos, incluyendo la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mariola García, por su parte, regresa con la motivación de reafirmar su lugar entre las mejores gimnastas del mundo tras su destacada actuación en Sofía 2022. Su técnica y sincronización con Navarro han sido claves para posicionar a México en los niveles más altos de esta disciplina.

En esta ocasión, ambas estarán acompañadas por Patricia Núñez y Aixa de León, quienes harán su debut en un Campeonato Mundial Absoluto, aportando frescura y energía al equipo femenil mexicano.

En la rama varonil, Donovan Guevara y Aldo Zúñiga llegan con la confianza ganada tras obtener la medalla de bronce en la reciente Copa del Mundo de Bakú 2025. Junto a ellos, David Carballo y José Hugo Marín completan el equipo mexicano, aportando juventud y determinación para competir en uno de los eventos más exigentes del calendario internacional.

Un año dorado para los atletas mexicanos en campeonatos mundiales

En un año histórico, Alegna González, Uziel Muñoz, Osmar Olvera, Ariana Bernal, Andrea Becerra, el equipo femenil de flag football e Isaac del Toro destacan y motivan a Dafne Navarro y Mariola García a seguir triunfando.(AP Foto/Matthias Schrader)

El 2025 ha sido un año notable para los atletas mexicanos, quienes han protagonizado momentos históricos en campeonatos mundiales, logrando medallas y dejando una huella significativa en la historia deportiva del país.

Aquí te presentamos la lista de los atletas que han destacado y han llevado el nombre de México en lo alto durante 2025:

Alegna González : después de muchos años quedándose a la orilla de una presea mundial, finalmente obtuvo la medalla de plata en marcha de 20 km en el Mundial de Atletismo en Tokio 2025, imponiendo un récord continental en la disciplina.​

Uziel Muñoz : se hizo con una medalla de plata en lanzamiento de bala en Tokio 2025, logrando una marca de 21,97 metros.​

Osmar Olvera : destacó en el Mundial de Natación Singapur 2025, ganando oro en trampolín de 3 metros, venciendo finalmente a los clavadistas chinos y sumando además tres medallas de plata, consolidándose como uno de los mejores deportistas mexicanos en esta edición.​

Ariana Bernal y Andrea Becerra : lograron un histórico 1-2 para México en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, conquistando las medallas de oro y plata en la modalidad de arco compuesto individual femenino.

Equipo de flag football femenil : por segunda vez consecutiva, el equipo mexicano de tocho bandera femenil se llevó la medalla de oro en los World Games tras vencer a Estados Unidos.

Isaac del Toro: el ciclista mexicano originario de Ensenada, se ha consolidado como uno de los mejores del mundo en 2025, alcanzando el tercer puesto en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Este año ha sido testimonio de un crecimiento exponencial en el deporte mexicano, con logros que reflejan el talento, esfuerzo y dedicación de sus atletas en diferentes ámbitos de competencia internacional, por cual Dafne y Mariola buscarán darle otra alegría al país.