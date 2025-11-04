Deportes

Claudio Tapia presentó la Universidad de la AFA: “Es un anuncio histórico”

El presidente de la casa madre del fútbol argentino encabezó el lanzamiento de esta iniciativa enfocada en la formación de las personas que rodean al deporte más popular del país

El Pato Fillol, campeón del
El Pato Fillol, campeón del mundo en 1978, estuvo presente en el lanzamiento de la UnAFA (Crédito: AFA)

La AFA realizó este martes la presentación oficial de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino, denominada UnAFA. El proyecto dirigido “a toda la familia del fútbol” se puso en marcha en el predio Lionel Messi y contó con la participación de Claudio Tapia como presidente de la casa madre de este deporte y Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas, quien será rector de este nuevo establecimiento académico.

Ambos dieron declaraciones sobre esta nueva iniciativa, que está destinada a dirigentes, hijos de dirigentes, jugadores, árbitros, técnicos y demás integrantes del entorno futbolístico. Además, todos podrán acceder a una oferta inicial de 14 diplomaturas y 1 maestría, que van desde la dirección deportiva a las finanzas y el big data aplicado al deporte, cursos a los que se pueden inscribir a través del sitio web. Su sede principal estará en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán, y también habrá eventos oficiales en el complejo ubicado en Ezeiza.

En este sentido, Tapia ponderó el nacimiento de esta iniciativa para formar a la gente que rodea a la maquinaria de la disciplina más popular del país: “Es un gran día para nosotros, muy particular. Es un anuncio histórico. El fútbol es un transmisor, trasciende a nivel mundial todas las banderas, las religiones. Nosotros desde nuestro lugar sabemos la importancia que tiene y de lo que genera en cada chico y chica”. Posó para la foto protocolar junto a Barbieri, Ubaldo Matildo Pato Fillol, campeón del mundo en 1978, y Miriam Mayorga, ex jugadora y referente del fútbol femenino.

Alberto Edgardo Barbieri será el
Alberto Edgardo Barbieri será el rector de la UnAFA (Crédito: AFA)

La Universidad tendrá su sede principal en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán. También contará con eventos oficiales de la misma en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. “Todos los días es una nueva oportunidad para superarse y que desde la AFA podamos hacer este aporte al país me llena de orgullo. Gracias a Ubaldo Fillol, al Dr. Alberto Barbieri y a Miriam Mayorga por acompañarme; así como también a todos los presentes en la jornada de hoy”, profundizó Claudio Tapia en dos mensajes volcados en su cuenta de X. Se trata de una institución universitaria enfocada en la formación, investigación y proyección del conocimiento del Fútbol Argentino en todo el mundo.

A continuación, Barbieri agradeció la propuesta del dirigente para que esté a cargo: “Es un sueño. La AFA es la representación de lo que significa el fútbol para todos los argentinos. Nosotros queremos convertir esa tradición en temas académicos, en tradición, y en ese capital internacional de reconocimiento. Será un orgullo de la comunidad en los próximos años”.

“Nuestra idea es crear esta universidad al servicio de toda la comunidad en general. Va a tener una característica fundamental: abarcar la posibilidad de hacer una sinergia entre los principales conceptos académicos y lo práctico”, añadió. Y agregó: “Nosotros venimos a sumar. Vamos a potenciar el desarrollo de cada club. Vamos a tener a los profesionales del deporte más destacados en cada disciplina. Vamos a hacer convenios con los principales centros y universidades de todo el mundo”.

Claudio Tapia y Alberto Barbieri
Claudio Tapia y Alberto Barbieri (Crédito: AFA)

Por último, adelantó los alcances de la UnAFA en el futuro: “Vamos a lanzar un programa que se llama ‘Segundo tiempo educativo‘ para que todos aquellos que componen cada club de la Asociación del Fútbol Argentino, puedan terminar el secundario. Vamos a crear el centro de idiomas de la UNAFA, para darle a todos los clubes y jugadores una herramienta de internacionalización. También crearemos un sistema de comunicación con todos los clubes, para que podamos ver de qué manera podemos complementar y potenciar la educación en ellos”.

Claudio Tapia colocó a la inclusión y la ascendencia social a través del conocimiento como las metas principales de esta idea: “Buscamos generar que el estudio esté antes que el deporte, que los chicos entiendan que primero hay que estudiar. La educación es un derecho. No hay edad para estudiar. Los argentinos y argentinas tienen que entender que es la base principal para formar personas con valores“.

“Cuando uno tiene un título tiene una posibilidad de vida diferente. Te abre puertas. El estudio es una deuda con uno mismo. Es una posibilidad para que todos tengamos una mejor calidad de vida y para aportar al país más profesionales”, expresó y cerró con un claro mensaje a todos los presentes: “Queremos que todas las familias del fútbol argentino puedan recibirse”.

Claudio Tapia estuvo presente en
Claudio Tapia estuvo presente en el evento celebrado en el predio Lionel Messi de Ezeiza (Crédito: AFA)

La UnAFA tendrá como rector a Alberto Barbieri, mientras que Juan Bautista Mahiques será el vicerrector, función que también se repartirá en cuatro ejes. Asuntos Académicos estará a cargo de Gustavo Montaini, Manuel Cotado hará lo propio en Relaciones Institucionales, Aurelia Lupis se enfocará en Ciencia, Tecnología e Innovación y Alejandro Burgos será vicerrector de Extensión Universitaria. Pueden seguir este proyecto en redes sociales como @unafauniversidad en Instagram, @UNAFAarg en X y @unafauniversidad en TikTok.

Los cursos disponibles en la UnAFA

  • Diplomatura en Dirección Deportiva
  • Diplomatura en Finanzas y estrategias económicas del deporte
  • Diplomatura en Dirección General y RRHH
  • Maestría en Dirección de Entidades deportivas
  • Diplomatura en Derecho Deportivo Internacional
  • Diplomatura en Gobernanza y Buenas Prácticas en Asociaciones Civiles Deportivas
  • Diplomatura en Alto Rendimiento Deportivo
  • Diplomatura en Fisioterapia Deportiva
  • Diplomatura de Auxiliar en Kinesiología
  • Diplomatura en Nutrición Deportiva
  • Diplomatura en Coaching Deportivo
  • Diplomatura en Marketing y Branding deportivo
  • Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos deportivos
  • Diplomatura en Big Data aplicada al deporte
  • Diplomatura en Indumentaria Deportiva
Uno de los mensajes de
Uno de los mensajes de Tapia en X por la presentación de la UnAFA
El presidente de la AFA
El presidente de la AFA ilustró sus publicaciones con imágenes junto a Barbieri, Miriam Mayorga y Ubaldo Pato Fillol

