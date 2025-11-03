Deportes

Preocupación en River Plate por la lesión de Facundo Colidio de cara al Superclásico: su desconsolado llanto

El atacante dejó el terreno de juego en el primer tiempo ante Gimnasia envuelto en lágrimas

Facundo Colidio sumó una nueva preocupación para River Plate. El delantero abandonó el campo de juego entre lágrimas en el duelo entre el Millonario y Gimnasia de La Plata antes de los 20 minutos por una lesión. Vale recordar que la semana que viene el conjunto de Núñez deberá jugar el Superclásico frente a Boca Juniors.

Mientras la atención se centró en el debut de Stefano Di Carlo como presidente electo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo trató de asentarse en el terreno de juego del estadio Monumental.

El partido comenzó con un recibimiento impactante y muestras de apoyo a Gallardo por parte de la hinchada local. Apenas a los cuatro minutos, Ian Subiabre generó la primera ocasión clara para el conjunto millonario: el juvenil eludió a dos rivales dentro del área y remató de zurda, pero el arquero Nelson Insfrán respondió con solvencia, controlando el balón en dos tiempos. El ritmo de ida y vuelta se mantuvo durante los primeros diez minutos, con ambos equipos buscando el arco rival.

El momento más preocupante para el local llegó a los quince minutos, cuando Facundo Colidio sintió un pinchazo tras disputar una pelota aérea y solicitó el cambio de inmediato. Cristian Jaime ingresó en su lugar, obligando a Gallardo a reconfigurar el ataque. Tras el cambio, se pudo ver al atacante con un llanto desconsolado en el banco de suplentes.

Esta no será la única duda que tendrá el Muñeco para el duelo trascendental ante el Xeneize, que tendrá lugar el próximo domingo desde las 16 en la Bombonera. Durante la semana, se confirmaron las lesiones de Sebastián Driussi y de Gonzalo Montiel.

Driussi, que había retornado recientemente a la actividad tras superar una lesión previa, sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, la misma zona donde había padecido un desgarro el 17 de septiembre durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Por su parte, Montiel sufrió un esguince en la rodilla izquierda. El diagnóstico se confirmó luego de que el lateral derecho experimentara una molestia durante el entrenamiento del jueves, lo que motivó su traslado inmediato para realizar estudios médicos.

El parte médico, difundido en la mañana del viernes determinó que Montiel padece un esguince de rodilla izquierda. Aunque la noticia generó inquietud en el cuerpo técnico y los hinchas, el informe también aportó un dato alentador: actualmente, el jugador no presenta dolor y fue sometido a una nueva evaluación en la práctica del sábado. A pesar de esta evolución favorable, el defensor quedó descartado para el encuentro frente al Lobo y su presencia ante el eterno rival es una verdadera incógnita.

El tiempo de recuperación de un esguince varía considerablemente según su gravedad, con plazos que pueden ir desde una hasta 12 semanas. Sin embargo, la ausencia de dolor en la zona afectada alimenta las expectativas de que el futbolista logre estar en condiciones óptimas para enfrentar a Boca. El seguimiento de su evolución durante la próxima semana será determinante para definir su disponibilidad.

Por lo pronto, el contratiempo de Colidio le genera un nuevo dolor de cabeza a Gallardo que buscará darle una alegría a los hinchas millonarios en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo.

