Se despistó y el auto se incrustó en la tribuna: el video del impactante accidente en el Top Race

El accidente de Luis Gastaldi en el Top Race

El Top Race vivió una jornada marcada por un sobresalto en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, cuando el vehículo de Luis Gastaldi protagonizó un accidente de extrema gravedad que, pese a la espectacularidad del impacto, no dejó heridos. El piloto cordobés, que retornaba a la categoría tras más de un año de ausencia, perdió el control de su Toyota Corolla en la última curva antes de la recta principal, lo que derivó en una secuencia que mantuvo en vilo a los presentes y a quienes seguían la competencia.

El incidente se produjo a 18 minutos del final de la carrera. Gastaldi, nacido en General Deheza, intentó tomar la curva de la horquilla, pero el auto se desvió, se elevó tras golpear un badén y atravesó el muro de contención, finalizando su recorrido en la tribuna. El habitáculo quedó visiblemente dañado, aunque el piloto salió ileso, un desenlace que sorprendió a propios y extraños por la violencia del choque. Una de las ruedas del vehículo salió despedida y terminó en la pista de karting, donde se desarrollaba una competencia de la IAME, lo que incrementó el riesgo de la situación.

La secuencia fue registrada en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, mostrando el momento en que la rueda impactó en el kartódromo mientras se disputaba la carrera. La fotografía que evidencia la presencia del neumático en plena pista de karting fue ampliamente compartida, subrayando el peligro que representó el accidente para los participantes de ambas competencias.

Así quedó el auto de Gastaldi

El regreso de Gastaldi al Top Race se produjo en el marco de la octava fecha del campeonato, siendo su primera participación desde el nueve de julio de 2023 en La Rioja. El piloto compitió bajo la estructura de su propio equipo, LG Racing, con el soporte técnico del Ubaldo Ayala Team. En la previa, Gastaldi había manifestado su entusiasmo por volver a la actividad.

“Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto, por eso con el equipo estamos planificando hacer una prueba antes de Buenos Aires para estar en un buen nivel”, había indicado Gastaldi, en declaraciones difundidas por Carburando.

Una de las ruedas del auto de Gastaldi cruzó hasta el kartododromo cercano

La horquilla del circuito se consolidó como el punto más conflictivo de la jornada. Apenas dos minutos antes del cierre, Adrián Hamze también perdió el control de su auto tras tocar el piano interno de la curva, lo que provocó que su vehículo volara y quedara detenido junto al de Gastaldi.

En lo deportivo, la competencia tuvo como vencedor a Diego Verriello, quien venía de consagrarse en la categoría Series. Verriello mantuvo un intenso duelo con Emiliano Stang desde la primera curva, pero logró imponerse tras el relanzamiento provocado por el accidente de Gastaldi. Stang, que había conseguido la pole position, no logró subir al podio, siendo superado por Norberto Grosso, que finalizó segundo, y Leonel Pernía, que ocupó el tercer lugar.

Así terminaron los primeros 10 la carrera del Top Race

1 Diego Verriello 36:50.539 Fiat

2 Norberto Grosso (M) +0.347 Ford

3 L. Pernía +2.220 Fiat

4 Emiliano Stang +2.644 Fiat

5 M. Pernía +4.485 Ford

6 Carlos Guttlein (M) +5.201 Fiat

7 Marcelo Chiappetta (M) +6.780 Toyota

8 Darío Necochea +10.079 Fiat

9 Adrián Hamze (M) - 4 Vueltas Fiat

10 Guillermo Promesti - 5 Vueltas Mercedes