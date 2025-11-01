Electrizante definición en la lucha por no descender: el desempate que se jugaría tras el triunfo de Aldosivi

Hoy continúa la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y empiezan a definirse cuestiones relacionadas con los clasificados a los octavos de final del certamen, los que jugarán copas internacionales el año próximo y, además, la lucha por la permanencia. Hay nueve clubes implicados en la zona baja, que tendrá dos descensos al final del campeonato: uno por tabla de promedios y otro por tabla anual. En este momento habría desempate entre Aldosivi y Godoy Cruz por el segundo descenso (el primero sería San Martín de San Juan, por tabla de promedios).

El primero en salir a la cancha fue Newell’s, que anoche perdió 1-0 con Unión de Santa Fe y comprometió aún más su situación. En las últimas dos jornadas, visitará a Huracán y cerrará con Racing de local.

Hoy fue el turno del más complicado: Aldosivi, que derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en Mar del Plata, superó a San Martín de San Juan en la tabla de promedios y alcanzó en la anual a Godoy Cruz. En tanto, Talleres se llevó un triunfazo ante Vélez en Liniers y asomó un poco la cabeza: alcanzó a Newell’s y Sarmiento en la anual. Un poco más aliviado saldrá a jugar Atlético Tucumán, que visitará esta noche a Independiente en Avellaneda en último turno sabiendo que si gana se mantendrá entre los ocho clasificados a octavos del Clausura.

Mañana se desarrollará el duelo más importante en este rubro: Godoy Cruz recibirá a San Martín de San Juan en el clásico cuyano. Uno de los dos puede tomar aire vital en la pelea por la permanencia y el otro puede quedar herido de muerte. En juego estará el honor de la región y, fundamentalmente, puntos claves para mantenerse en Primera. A su término, Gimnasia La Plata intentará cortar la sangría que arrastra cuando visite al alicaído River en Núñez.

El lunes seguirá el fútbol con dos elencos más implicados en la lucha de abajo: Sarmiento de Junín visitará a Platense y Banfield afrontará nada menos que el clásico contra Lanús.

Hay que mencionar que, en caso de que el mismo equipo termine último en los promedios y la tabla anual, el otro que descenderá será el 29° de la anual. En tanto, en caso de haber igualdad de promedios o puntos en ambas clasificaciones, se llevará a cabo un desempate. Más: los clubes que desciendan quedarán imposibilitados de disputar octavos de final del Clausura.

FIXTURE DE EQUIPOS:

ALDOSIVI (24 PUNTOS):

Banfield (V)

San Martín de San Juan (L)

SAN MARTÍN DE SAN JUAN (26 PUNTOS):

Godoy Cruz (V)

Lanús (L)

Aldosivi (V)

GODOY CRUZ (27 PUNTOS):

San Martín de San Juan (L)

Atlético Tucumán (V)

Deportivo Riestra (L)

TALLERES (27 PUNTOS):

Platense (L)

Instituto de Córdoba (V)

GIMNASIA LP (29 PUNTOS):

River (V)

Vélez (L)

Platense (V)

SARMIENTO (30 PUNTOS):

Platense (V)

Instituto de Córdoba (L)

San Lorenzo (V)

NEWELL’S (30 PUNTOS):

Huracán (V)

Racing (L)

BANFIELD (31 PUNTOS):

Lanús (L)

Aldosivi (L)

Central Córdoba (V)

ATLÉTICO TUCUMÁN (31 PUNTOS):

Independiente (V)

Godoy Cruz (L)

Lanús (V)

El cronograma de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre

San Lorenzo 1–0 Deportivo Riestra (Zona B)

Newell’s 0–1 Unión (Zona A)

Instituto 1–3 Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

Aldosivi 3–1 Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Barracas Central 2–0 Argentinos Juniors (Zona A)

En juego Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

TABLA DE PROMEDIOS