La emotiva reflexión de Matías Almeyda al recordar a Diego Maradona: la anécdota del papel aluminio que lo hizo “único”

En la previa del encuentro entre Sevilla y Atlético Madrid, el entrenador habló sobre el histórico jugador argentino y afirmó que “era fútbol en su pureza, hasta en su error”

En la conferencia de prensa previa al partido entre Sevilla y Atlético Madrid, Matías Almeyda dedicó un extenso y emotivo recuerdo a Diego Armando Maradona -el 30 de octubre hubiera cumplido 65 años-, a quien consideró su ídolo de la infancia y una figura irrepetible en la historia del fútbol. A su vez, palpitó un duelo que el entrenador argentino definió como “un lindo reto” para su equipo, que buscará imponerse en el estadio rojiblanco por primera vez en 17 años.

Consultado por un periodista sobre el significado de Maradona en su vida, el técnico del Sevilla no dudó en calificarlo como “el mejor”, pero subrayó que su admiración va más allá de lo futbolístico, ya que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. El día después del cumpleaños de Pelusa, Almeyda destacó la memoria prodigiosa del astro nacido en Fiorito para reconocer a futbolistas de cualquier categoría. “Era el tipo que conocía a todos los futbolistas. Él iba a un aeropuerto y pasaba uno que jugaba en la tercera división, y sabía el nombre”, afirmó el argentino, quien también remarcó la humanidad y generosidad del astro albiceleste.

En su reflexión, el Pelado lamentó que la figura de Maradona haya sido objeto de juicios extremos, centrados en sus virtudes o en sus errores, y reivindicó su legado como fuente de inspiración para generaciones de futbolistas argentinos y de todo el mundo. “Siempre se han agarrado de lo bueno o de lo muy malo de Diego, ¿pero quién sabe todos los nombres? No echó nunca a un entrenador. Lo amo, es así. Yo hablo de Maradona y se me pone... Era la luz de nuestro fútbol. Fue la inspiración de todos los futbolistas argentinos, y muchos del mundo”, expresó el técnico, visiblemente conmovido.

Almeyda evocó la singularidad de Maradona dentro y fuera del campo, y lamentó su partida prematura: “Se fue rápido, lamentablemente. Fue el mejor y no habrá otro. Hoy hay muchachos que rompen récords, que van a 38 mil kilómetros por hora, pero Maradona era único. ¿Saben por qué era único? En la cancha le tiraban con una bolita de papel de aluminio y él era el único que hacía pum, esto y te la devolvía de taco”.

En esta misma línea, concluyó: “Era lindo verlo. Era fútbol. Era fútbol en su pureza, hasta en su error. Era el fútbol sin llevarlo a una actuación. A veces estaba gordo, otras flaco, era el fútbol. Yo amo eso y se lo extraña... se extraña para el fútbol. Porque si no esto es muy aburrido... Él le daba ese toquecito de lo que nadie quiere hablar”.

El afecto de Almeyda por Maradona se manifestó en distintos momentos de su carrera, pero uno de los más recordados ocurrió cuando el propio Diego leyó una carta que el entonces niño Matías le había enviado desde Azul, en la que le expresaba su deseo de tenerlo como amigo. Pelusa tuvo el gesto, años después, de invitarlo a su programa “La Noche del Diez”, el cual quedó marcado por el abrazo entre ambos y el reconocimiento del 10: “Qué grande que sos Pelado...”, a lo que Almeyda respondió con humildad: “Este es un sueño hecho realidad, estoy más nervioso que cuando jugaba”.

En cuanto al choque entre Sevilla y Atlético Madrid, Almeyda se refirió al enfrentamiento con su “amigo” Diego Simeone, y recordó que ambos compartieron ocho años en la selección argentina. “El Cholo es una gran persona. Hablé con Simeone cuando llegué a Sevilla, conviví con él ocho años en la selección argentina y lo quiero mucho. Fue mejorando año a año desde que empezó a entrenar. El Atlético tiene muchas cosas buenísimas. Ellos están para competir por el torneo y nosotros estamos para otra cosa”, señaló.

El entrenador que pasó por River Plate insistió en que los técnicos no son los protagonistas en el campo, sino los jugadores, y explicó que su plantel continúa trabajando para corregir errores defensivos, aunque advirtió que centrarse demasiado en la defensa puede descuidar el ataque. “Soy consciente de hasta donde puede llegar este equipo”, afirmó, y añadió con ironía: “Soñar es gratis: el día que cobren por ello, se tomarán pastillas para no hablar y solo tendrán derecho a soñar los ricos”.

El encuentro entre Atlético de Madrid y Sevilla está programado para este sábado a las 12.15 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano, en un contexto en el que el equipo andaluz buscará romper una racha adversa de diecisiete años sin triunfos en el campo rojiblanco. En el marco de la fecha 11 de La Liga de España, el cuadro Colchonero se ubica en la cuarta ubicación con 19 unidades, mientras que el elenco andaluz marcha undécimo con 13 puntos.

