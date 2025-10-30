Deportes

Crece la polémica en la Fórmula 1 tras la peligrosa acción de Liam Lawson y dos auxiliares en pista: la acusación al piloto de Racing Bulls

La federación mexicana emitió un comunicado en el que responsabilizó al neozelandés por no reducir la velocidad bajo la doble bandera amarilla

Guardar
La organización culpó a Lawson
La organización culpó a Lawson del incidente en México (Reuters)

El Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1 estuvo marcado por un incidente que generó alarma en el paddock y puso en foco la seguridad de la competencia. Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, estuvo a punto de atropellar a dos comisarios deportivos cuando circulaba por el circuito a alta velocidad tras una accidentada salida. Este episodio sobresalió como uno de los hechos más riesgosos registrados recientemente en la máxima categoría.

Según un comunicado difundido por la Organización Mexicana de Automovilismo Deportivo Internacional (OMDAI Sport México), la situación se produjo después del choque entre el monoplaza de Lawson y el Ferrari de Carlos Sainz en la primera vuelta. A raíz de ese contacto, se desplegaron comisarios de pista para retirar los restos de la colisión, durante una fase del evento en la que ondeaba una doble bandera amarilla sobre el sector.

Las imágenes captadas por la cámara a bordo de Lawson mostraron cómo el vehículo de Racing Bulls se acercó a la zona de la curva 1, mientras los trabajadores se encontraban activos sobre el asfalto en operativo de limpieza. De acuerdo con el comunicado oficial de OMDAI Sport México, “al analizar la secuencia de la cámara a bordo del coche, se puede ver que el piloto Liam Lawson, al acercarse a la curva 1, comienza a girar para tomar la línea de carrera, momento en el que la presencia de los comisarios de pista es claramente visible mientras llevan a cabo sus procedimientos de intervención para recoger los restos que quedaron como resultado del contacto anterior”.

La organización mexicana, citada por otros medios internacionales como Motorsport, justificó la apertura de la investigación señalando que “las imágenes muestran claramente que el piloto Liam Lawson mantiene el ángulo del volante de su coche al tomar la curva 1, sin cambiar su trayectoria, a pesar de que los comisarios de pista estaban cruzando la pista para regresar a su puesto”.

El incidente de Liam Lawson en el GP de México

En ese contexto, OMDAI Sport México sostuvo que el neozelandés “no redujo la velocidad lo suficiente bajo la doble bandera amarilla que se ondeó debido a la presencia de los comisarios en la pista”, incumpliendo, a su juicio, con la normativa de seguridad que exige desacelerar ante advertencias de peligro.

Durante la carrera, el propio Lawson reaccionó con alarma apenas se produjo el incidente. En las comunicaciones por radio emitidas desde su monoplaza, expresó: “¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso?” A lo que su ingeniero de pista respondió: “Sí, lo he visto. Bien hecho al evitarlo”. Posteriormente, al ser consultado por la prensa al término de la competencia, Lawson relató el nivel de peligro que percibió y la sorpresa que experimentó: “Sinceramente, no podía creer lo que veía. Llegué a la curva 1 y había dos tipos corriendo por la pista. Casi atropello a uno de ellos. La verdad es que fue muy peligroso”.

Lawson consideró la secuencia “inaceptable” y cuestionó la gestión del protocolo: “Obviamente, ha habido un malentendido en algún punto, pero nunca antes había experimentado algo así, solo lo he visto en el pasado. Es bastante inaceptable”. El piloto insistió en la necesidad de esclarecer las causas que permitieron la presencia del personal sobre el asfalto mientras continuaba la circulación de autos a ritmo de carrera.

La versión de la OMDAI Sport México contrasta con las primeras interpretaciones del propio piloto y su equipo, que señalaban una posible mala posición de los comisarios deportivos. La organización responsabilizó al piloto por no reducir suficiente la velocidad, respaldando su postura con capturas de pantalla y un análisis de la trayectoria en la curva. “Se alertó al piloto de la doble bandera amarilla física pero el piloto mantuvo su volante girado, sin interrumpir su trayectoria, incluso cuando los comisarios cruzaban la pista”, se añadió en el comunicado.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLiam LawsonFórmula 1AutomovilismoRacing Bulls

Últimas Noticias

Las hermanas de Diego Maradona hicieron una visita a la “Iglesia maradoniana” y cumplieron con uno de los míticos rituales

Parte de la familia del Pelusa fue “bautizada” durante la celebración de su 65° aniversario

Las hermanas de Diego Maradona

Los emotivos videos de la selección argentina y Boca Juniors para conmemorar el cumpleaños 65 de Diego Maradona: todos los homenajes en redes

El emblema histórico de la selección argentina celebraría hoy su aniversario. Le dedicaron miles de mensajes

Los emotivos videos de la

Un campeón del mundo de la Fórmula 1 anunció su retiro del automovilismo: “Siento que me he perdido mucho”

Jenson Button confirmó que las 8 horas de Baréin será su última carrera

Un campeón del mundo de

Conmebol dio a conocer el audio del VAR de la expulsión de Gonzalo Plata tras un cruce con Marcos Rojo en Racing-Flamengo

Piero Maza le mostró la roja al delantero ecuatoriano en el inicio del complemento a instancias de su juez de línea: “Le da un golpe de puño en los genitales”

Conmebol dio a conocer el

La desafiante respuesta de tres figuras de Flamengo a un jugador de Racing y las burlas del club brasileño en redes

Las cuentas oficiales del equipo brasileño se pronunciaron tras el pase a la final del Mengao

La desafiante respuesta de tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
El icónico asesor de vestuario

El icónico asesor de vestuario de Mirtha Legrand recibió una distinción internacional por su trayectoria

Cada vez más familias se endeudan para hacer compras en el supermercado, según un informe de la UBA

Empezaron las pruebas del Trambus eléctrico, que se suma a las líneas de colectivos de CABA

Investigan a un psicólogo influencer por presuntos delitos sexuales y abuso de poder

Mercados: acciones y bonos hacen una pausa después del fuerte rebote post elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Cyber Wow 2025: Claves para

Cyber Wow 2025: Claves para comprar online de forma segura, rápida y al mejor precio

El desafío de la IA: alinear a la industria tecnológica con las necesidades reales de la sociedad

El Fondo Monetario autorizó un desembolso de 600 millones de dólares para Ecuador

Ecuador declaró emergencia en su principal oleoducto por riesgos simultáneos de erosión y vulcanismo

Cyber WOW 2025: Claves que debes conocer si buscas ofertas en televisores, vestidos o zapatillas

TELESHOW
Las sentidas palabras de Gimena

Las sentidas palabras de Gimena Acardi tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Mi refugio en días duros”

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto

Pampita y Martín Pepa festejan su primer año juntos: un viaje a Luján, la distancia superada y el presente perfecto

Guido Kaczka fue sorprendido en vivo con un insólito regalo en la calle y una ventana le impidió recibirlo

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”