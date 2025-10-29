El video viral del mensaje motivador que se dio Cristiano Ronaldo antes de patear un tiro libre en el partido que marcó la eliminación de Al Nassr

El tiro libre de Ronaldo que se volvió viral

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue protagonista de una de las escenas más comentadas tras la eliminación de Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita, luego de que un video lo mostrara motivándose antes de ejecutar un tiro libre en los minutos finales del partido ante Al Ittihad. La secuencia, difundida ampliamente en redes sociales, captó al delantero de 40 años aislado frente al balón, pronunciando palabras de aliento antes de la ejecución en el minuto 96, cuando su equipo ya se encontraba al borde de la eliminación.

En el clip, Ronaldo aparece gesticulando y repitiendo frases supuestamente destinadas a infundirse confianza. Un aficionado que compartió la secuencia en internet interpretó sus gestos: “Vas a marcar, vas a marcar”.

Esta acción ocurrió instantes antes de que el portugués disparara directamente contra la barrera del equipo rival, ocasión que representó la última posibilidad de Al Nassr para igualar el marcador y forzar una prórroga. El remate no cruzó la muralla defensiva y la pelota terminó en tiro de esquina.

No resulta la primera vez que Cristiano Ronaldo se hace viral por automotivarse antes de ejecutar tiros libres en situaciones determinantes. Durante junio de 2024, el delantero repitió una escena similar enfundado en la camiseta de la selección de Portugal. En ese entonces, las cámaras captaron al futbolista concentrado junto al balón, repitiéndose: “Golpeas, golpeas. Pasa la barrera igual que siempre. Para ti es normal, dar el golpe”. Ese disparo, ejecutado ante el arquero Caoimhín Kelleher, impactó en el poste, frustrando nuevamente el grito de gol.

Ronaldo quedó eliminado a manos del equipo de Karim Benzema (Reuters)

La eliminación de Al Nassr se selló con el resultado de 2-1 a favor de Al Ittihad, equipo dirigido por el portugués Sérgio Conceicao y capitaneado por Karim Benzema, excompañero de Cristiano en el Real Madrid. El delantero francés fue el encargado de abrir el marcador en la primera parte, mientras que el brasileño Angelo Gabriel logró el empate a la media hora de juego. Poco antes del descanso, el argelino Houssem Aouar estableció el 2-1 con una definición precisa ante el arquero serbio Predrag Rajkovic.

Ya en la segunda parte, el conjunto dirigido por Jorge Jesus dispuso de una ventaja numérica luego de la expulsión de Ahmed Al Julaydan en las filas del Al Ittihad. Pese a quedar con un jugador más y disponer de una posesión ofensiva constante, los de Al Nassr no lograron revertir el resultado. El equipo de Cristiano Ronaldo realizó 22 remates, de los cuales solo cinco tuvieron dirección a portería, dato que refleja la dificultad de los saudíes para traducir su dominio en goles.

Incluso el propio Cristiano Ronaldo tuvo otra oportunidad clara de empatar. El portugués, uno de los máximos goleadores a balón parado de su generación, encaró al arquero e intentó ejecutar una vaselina que resultó insuficiente ante la reacción del guardameta rival. Esta chance desperdiciada se sumó al fallido tiro libre del final y contribuyó a acrecentar la presión sobre el atacante luso, que aún no ha conseguido sumar títulos oficiales relevantes desde su llegada a Arabia Saudita en diciembre de 2022.

Pese a caer eliminado, Al Nassr continúa como líder de la liga local

Hasta el momento, la única consagración del portugués en su etapa en Arabia Saudita corresponde a la Copa de Campeones Árabe lograda en 2023, un torneo considerado amistoso en el calendario internacional. La consagración en campeonatos de mayor jerarquía se le niega desde que cerró su ciclo en el Manchester United y firmó con Al Nassr, una estadística sobre la que varios medios europeos han puesto el foco tras la reciente eliminación en Copa.

En el plano colectivo, Al Nassr mantiene el liderazgo de la Liga Saudí bajo la dirección de Jorge Jesus, tras sumar seis victorias en seis compromisos. El vigente campeón, Al Ittihad, ocupa actualmente la séptima posición con 10 puntos, mientras que otros clubes como Al Qadisiya y Al Hilal avanzaron a la siguiente fase del torneo tras sus respectivos triunfos en los octavos de final.