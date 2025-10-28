Las perlitas de otro duro golpe de Cristiano Ronaldo en Arabia: del cantito de Messi que lo hizo rabiar al increíble gol errado

El increíble gol que falló Cristiano Ronaldo

La eliminación de Cristiano Ronaldo y Al Nassr en los octavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudita ante Al Ittihad ha vuelto a poner en evidencia la ausencia de títulos oficiales para el astro portugués desde su llegada al fútbol árabe. El partido, disputado en el estadio Al-Awwal Park de Riad, enfrentó a dos figuras de renombre internacional: Ronaldo y Karim Benzema, ambos excompañeros en el Real Madrid y ahora capitanes de sus respectivos equipos. El conjunto dirigido por Jorge Jesús no logró revertir el 1-2 y quedó fuera de la competencia, prolongando la espera de Ronaldo por un trofeo oficial con el club saudí.

El desarrollo del encuentro tuvo a Benzema como protagonista en los primeros minutos, ya que el delantero francés abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. Poco después, Angelo Gabriel igualó el resultado tras una jugada en la que Ronaldo participó. Sin embargo, antes del descanso, Houssem Aouar anotó el segundo tanto para Al Ittihad, estableciendo el 2-1 definitivo. A pesar de algunos intentos del portugués, de 40 años, por empatar el partido, el equipo rival resistió y selló la eliminación de Al Nassr en una fase temprana del torneo.

La furia de Cristiano Ronaldo cuando le gritaron por Messi

El tropiezo del portugués dejó varias perlitas. Por ejemplo, la inmejorable chance que perdió: se marchó mano a mano con el arquero, trasladó el balón varios metros y, al momento de definir, lo hizo de forma suave, casi entregándole el esférico al portero adversario.

El resultado y el desarrollo lo pusieron irritable. Por ejemplo, cuando desde las tribunas buscaron sacarlo del partido con el cántico “Meeessi, Meeessi”, respondió con gestos. También se lo vio ofuscado tras el final del partido, dialogando histriónicamente con un colaborador. De todas formas, intentó empujar a su equipo hacia el éxito, con sus herramientas. La TV detectó que, al momento de ejecutar un tiro libre, se dio ánimos murmurando “vas a anotar, vas a anotar”. Pero su remate se fue por encima del travesaño.

El enojo de Cristiano Ronaldo tras la caída ante Al Ittihad

La derrota ante Al Ittihad representa la cuarta oportunidad perdida por Ronaldo en la Copa del Rey de Arabia Saudita desde su arribo a Al Nassr en enero de 2023. Además de este certamen, el portugués ha disputado otras nueve instancias con posibilidades de título: cuatro Supercopas, tres ediciones de la Saudi Pro League y dos participaciones en la AFC Champions League, sin lograr consagrarse en ninguna de ellas.

El historial reciente de Al Nassr incluye una final especialmente recordada en agosto, cuando el equipo perdió la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli. En ese encuentro, Ronaldo marcó un gol y su equipo estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero terminó cayendo en la tanda de penales tras un empate en tiempo reglamentario.

El extraño ritual de Cristiano Ronaldo antes de un tiro libre

El único título que Ronaldo ha sumado con Al Nassr fue el Campeonato de Clubes Árabes, obtenido en agosto de 2023 tras vencer al Al-Hilal con dos goles suyos en la final. Sin embargo, este logro no figura en el palmarés oficial de la FIFA, ya que el torneo fue organizado por la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes (UAFA), una entidad regional ajena a la FIFA y a las confederaciones continentales reconocidas, lo que priva al portugués de añadir un trofeo oficial a su etapa en Arabia Saudita.

Al Ittihad 2 - Al Nassr 1