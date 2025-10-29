El pedido que realizó Flamengo en su concentración horas antes del partido decisivo contra Racing

El refuerzo de la seguridad en el hotel donde se hospeda el Flamengo en Buenos Aires evitó que los jugadores del equipo brasileño sufrieran interrupciones nocturnas por fuegos artificiales, una situación que sí los había afectado en su anterior visita al país, cuando en los cuartos de final enfrentaron a Estudiantes de La Plata.

La presencia policial y los controles estrictos implementados en el complejo turístico de Hudson, en Berazategui, impidieron cualquier intento de espectáculo pirotécnico por parte de hinchas de Racing en la previa de la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores.

Tras el episodio vivido durante el compromiso frente al Pincha, cuando la delegación del Mengao interrumpió sus horas de descanso por los fuegos artificiales lanzados por simpatizantes del conjunto platense, la dirigencia del club carioca solicitó medidas adicionales de protección para su plantel. El hotel elegido, situado a más de 30 kilómetros de Avellaneda, se ubica en una zona exclusiva que alberga condominios de lujo y es residencia de varios jugadores que militan en la Primera División.

La seguridad privada del complejo fue reforzada con la presencia constante de la policía local, que patrulló el perímetro del hotel, el cual abarca aproximadamente 7,5 kilómetros. Además, las autoridades dispusieron la detención inmediata de cualquier persona sorprendida realizando espectáculos pirotécnicos dentro de ese radio, al considerar esta acción como un delito.

El acceso al hotel también fue objeto de controles rigurosos. Antes de ingresar, todos los visitantes debieron someterse a una revisión exhaustiva de la documentación y presentar una autorización interna, gestionada con la participación del propio Flamengo, para poder acceder al recinto. No se registraron incidentes ni señales de fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel, que se encuentra a unas 15 cuadras de las murallas que delimitan el complejo.

Con el antecedente sufrido en su visita anterior, cuando los jugadores del Flamengo fueron perturbados por la pirotecnia, el director deportivo del club, José Boto, compartió en sus redes sociales un video que documentaba el incidente y mencionó a la Conmebol en su publicación para que tomara cartas en el asunto.

En donde sí hubo un espectáculo notable con fuegos artificiales fue en el banderazo que improvisaron los fanáticos de la Academia, en los días previos a que el conjunto liderado por Gustavo Costas comience su concentración en Pilar.

Una multitud de hinchas se acercó a las inmediaciones del Presidente Perón para brindarle el apoyo a Racing, que se ilusiona con revertir la llave y volver a disputar una final de la Copa Libertadores, después de la consagración que gestó en 1967, cuando derrotó a Nacional de Montevideo.

Con banderas, pirotecnia y percusión, los miembros de la Guardia Imperial tuvieron un último contacto con los protagonistas antes del partido decisivo, cuando interpretarán un recibimiento histórico e inolvidable.

El Mengao busca asegurar su boleto a Lima en El Cilindro, tras la victoria conseguida por la mínima ventaja en el partido de ida disputado en el Maracaná, gracias al gol de Carrascal. En la otra semifinal, el Palmeiras y la Liga de Quito se enfrentarán el jueves en el Allianz Parque de San Pablo, en una serie en la que los ecuatorianos sacaron una amplia diferencia en su casa, cuando se impusieron por 3 a 0.

LA ADVERTENCIA DE LA APREVIDE PARA EL PARTIDO

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que, para el partido de esta noche entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia). En el caso de constatarse la utilización de estos elementos en el evento, Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones que tendrán lugar acorde a las facultades de esta Agencia y la Ley de Deporte. APREVIDE y la Jefatura de Policía departamental de Avellaneda han dado intervención a la justicia iniciándose una investigación penal preparatoria ante la fiscalía 4ta de Avellaneda a cargo del Fiscal Mariano Zitto.