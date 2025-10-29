Deportes

Challenger de Lima: Mariano Navone encabeza los ocho argentinos que se clasificaron a octavos de final

Los tenistas albicelestes pisan fuerte en el certamen de Perú. Juan Manuel Cerúndolo abandonó por problemas físicos

Mariano Navone se clasificó para
Mariano Navone se clasificó para los octavos de final del Challenger de Lima al derrotar a su compatriota Genaro Olivieri (Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El tenis argentino tuvo una jornada destacada este martes en el Challenger de Lima, asegurando la presencia de ocho compatriotas en los octavos de final. El certamen, que reparte 75 puntos para el campeón y 100.000 dólares en premios, contará en la siguiente fase con Mariano Navone, Nicolás Kicker y la nueva camada integrada por Alex Barrena, Román Burruchaga, Lautaro Midón, Juan Bautista Torres y Carlos Zárate, además de Gonzalo Villanueva, quien había logrado su clasificación el lunes.

Con una temperatura que promedió los 21 grados se puso en marcha la segunda jornada del certamen peruano en las instalaciones de Los Inkas Golf Club, en Surco. Las miradas estuvieron puestas en Navone (86° del ranking mundial) y máximo favorito del cuadro, que venía de caer en cuartos de final del Challenger de Costa do Sauípe y, en su debut, se midió ante su compatriota Genaro Olivieri (230°).

Con la necesidad de sumar ritmo, recuperar confianza y capturar la mayor cantidad de puntos para cerrar el año lo más arriba posible, el jugador oriundo de 9 de Julio, de 24 años, tomó rápido el control: se adelantó 5-2 en el primer set. Cuando llegó el turno de cerrar, Olivieri recuperó uno de los dos quiebres, pero la jerarquía del ex 29° del mundo apareció en el momento justo: apretó con la devolución y volvió a quebrar para llevarse el parcial por 6-3.

Mariano Navone por un lugar
Mariano Navone por un lugar en los cuartos de final se medirá con el español David Jorda Sanchis (Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En la segunda manga, Navone continuó con el control del encuentro. No enfrentó break points y, con dos rupturas sobre el servicio de Olivieri, sentenció el duelo por 6-1.

En la siguiente instancia se medirá con el español David Jorda Sanchis (445°), verdugo del albiceleste Mariano Kestelboim (127°) con un marcador de 6-3 y 6-2.

El hermano menor de los Cerúndolo (88°), fue otra de las grandes atracciones del torneo limeño. En su estreno se cruzó con otro argentino, Carlos Zárate (758°), proveniente de la clasificación y con apenas una victoria previa en torneos de esta categoría. El inicio fue demoledor por parte de Juanma, que impuso jerarquía y se llevó el primer set por 6-1.

Sin embargo, en el segundo parcial aparecieron las molestias físicas para el zurdo porteño. Visiblemente limitado, llegó a estar 1-4 abajo y decidió retirarse del partido.

En los octavos de final, Zárate jugará ante el local Huertas Del Pino (213°), quien tuvo que trabajar para vencer al joven marplatense Fernando Cavallo (947°) por 6-3, 6-7(6) y 6-2.

Román Burruchaga, tras su consagración
Román Burruchaga, tras su consagración en el Challenger de Costa do Sauípe, debutó con un triunfo al vencer al local Alessandro Rubini (Crédito: Agencia Try)

Román Burruchaga (106°), reciente campeón en Costa do Sauípe, no tuvo inconvenientes para sortear el debut. Se impuso en sets corridos ante el peruano Alessandro Rubini, de 16 años, sin puntos ATP y quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal, por 6-0 y 6-3. Por un lugar en los cuartos de final, Burru espera al experimentado italiano Marco Cecchinato (262°).

Entre otros resultados argentinos en Lima, el correntino Lautaro Midón (260°) superó al pilarense Federico Gómez (123°) por 4-6, 7-6(4) y 6-4, y ahora enfrentará al checo Zdenek Kolar (231°). Alex Barrena (172°) derrotó a Andrea Collarini (273°) por 7-6(4) y 6-4, y en la próxima fase lo espera Gonzalo Villanueva (184°). Juan Bautista Torres (404°) venció al colombiano Miguel Tobon (528°) por 6-1 y 6-2, y en la siguiente instancia irá ante el ganador del duelo entre el local Ignacio Buse (110°) y el uruguayo Franco Roncadelli (370°).

Por último, el oriundo de Merlo Nicolás Kicker (287°) dejó en el camino al danés Johannes Ingildsen (144°) por 6-3 y 6-1, y en los octavos de final se medirá con el estadounidense Tristan Boyer (152°).

