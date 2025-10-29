Deportes

Camilo Ugo Carabelli tuvo contra las cuerdas a Alexander Zverev, pero quedó eliminado del Masters 1000 de París

En un encuentro intenso, El Brujo cayó ante el número tres del mundo por 6-7 (5), 6-1 y 7-5 en la capital francesa. Más temprano, Francisco Cerúndolo venció al serbio Miomir Kecmanovic

Guardar
Camilo Ugo Carabelli en acción
Camilo Ugo Carabelli en acción ante Alexander Zverev (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Camilo Ugo Carabelli estuvo cerca del batacazo, pero no pudo completar uno de los mejores partidos de su carrera y cayó ante el número 3 del mundo el Alexander Zverev en la segunda ronda del Masters 1000 de París. El argentino jugó un encuentro sobresaliente y estuvo en ventaja en el tercer set, pero errores en el momento decisivo lo privaron de la mejor victoria de su trayectoria como profesional y cayó por 6-7 (5), 6-1 y 7-5.

En el partido correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de París, Camilo Ugo Carabelli (49°) se enfrentó al teutón, rival de la Selección Argentina de Tenis YPF en el Final 8 de Italia, de igual a igual. El primer set se caracterizó por una absoluta paridad, donde ninguno de los jugadores logró generar oportunidades de quiebre de servicio. La definición se extendió forzosamente al tiebreak. En el desempate, el tenista argentino mantuvo la solidez y consiguió imponerse por 7-5, adjudicándose el primer parcial.

La reacción del jugador alemán fue inmediata en el segundo set. Zverev, reciente finalista en el torneo de Viena y número 3 del ranking mundial, elevó su nivel de juego y dominó el parcial con autoridad. El germano consiguió múltiples roturas de servicio y no cedió chances al argentino, cerrando la manga con un contundente marcador de 6-1. Con este resultado, el partido quedó igualado y la definición se trasladó al tercer set.

En el último parcial, Ugo Carabelli se adelantó por 3 a 1 con un quiebre y sacó para estirar la ventaja, pero un par de dobles faltas emparejaron las acciones y estiraron la definición. Con el marcador igualado en cinco, Zverev sacó a relucir su ranking y se quedó con la victoria por 7-5. En parte decisiva del encuentro el europeo estuvo más seguro con el saque, con siete aces y sin dobles faltas, ganando el 75% de los puntos con el primero y el 78% con el segundo, y con una mayor agresividad resolvió un duelo complicado.

Francisco Cerúndolo pasó a octavos de final

Más temprano, Francisco Cerúndolo se impuso al serbio Miomir Kecmanovic (58), por 7-5, 1-6 y 7-6 (4), y se metió en la tercera instancia del certamen que se disputa en la capital francesa bajo techo y en superficie rápida. Fran, el tenista argentino mejor clasificado en el ranking (21°), aseguró su lugar en los octavos de final del Masters 1000 de París, instancia a la que llegó en las últimas dos ediciones del certamen.

El partido se caracterizó por su falta de regularidad y sus cambios de dominio. Cerúndolo logró imponerse en un primer set muy parejo por 7-5. Sin embargo, su nivel decayó notablemente en el segundo parcial, donde el serbio fue superior y se impuso con un claro 6-1, llevando la definición a un tercer set. En la manga decisiva, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tiebreak. Allí, el argentino recuperó la solidez, se mostró más firme y selló su victoria por 7-3 en el desempate. Cerúndolo finalizó el encuentro con 63 tiros ganadores y 50 errores no forzados.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCamilo Ugo CarabelliAlexander ZverevMasters 1000 de ParísFrancisco Cerúndolotenis

Últimas Noticias

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia buscará revertir la serie en Avellaneda desde las 21.30

Racing buscará un histórico pase

“Flavio Briatore finalmente ha tomado su decisión”: los detalles sobre el futuro de Franco Colapinto que prepara Alpine

El ejecutivo italiano tendría todo listo para confirmar al piloto argentino por una temporada más en la Fórmula 1 junto al equipo francés

“Flavio Briatore finalmente ha tomado

El video viral del mensaje motivador que se dio Cristiano Ronaldo antes de patear un tiro libre en el partido que marcó la eliminación de Al Nassr

El astro luso tuvo la oportunidad de igualar el marcador sobre el final del encuentro que acabó con el triunfo del Al Ittihad por 2-1

El video viral del mensaje

El secreto que reveló Checo Pérez sobre la dificultad de manejar un Red Bull de F1 para los compañeros de Verstappen

El piloto mexicano, que en 2026 volverá a la categoría con el equipo Cadillac, habló de su paso por la estructura austríaca que tiene como líder al neerlandés

El secreto que reveló Checo

Challenger de Lima: Mariano Navone encabeza los ocho argentinos que se clasificaron a octavos de final

Los tenistas albicelestes pisan fuerte en el certamen de Perú. Juan Manuel Cerúndolo abandonó por problemas físicos

Challenger de Lima: Mariano Navone
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajo un máximo hermetismo, continúa

Bajo un máximo hermetismo, continúa la búsqueda sin vida de la pareja de jubilados que desapareció en Chubut

La rutina de longevidad del doctor Eric Topol: se despierta a las 5:30, entrena todos los días y no toma suplementos

Furor por la moneda conmemorativa de la Copa Mundial de Fútbol 2026: el BCRA segura que están casi agotadas

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo en noviembre 2025

De cuánto será la PUAM de ANSES en noviembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
“Solo quiero sacar a mi

“Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo”: el desconsuelo de los familiares de los muertos tras la masacre de Río de Janeiro

Fort Collins: cómo es el pintoresco pueblo en medio de las montañas que inspiró Main Street de Disneyland

7 cambios de hábitos para reducir la exposición a químicos tóxicos en la vida diaria

Luis Arce no asistirá a la COP30 en Brasil porque priorizará la transición de Gobierno en Bolivia

El Pentágono critica a ‘Una casa de dinamita’ por su visión de la política de defensa de Estados Unidos

TELESHOW
La tajante respuesta de Wanda

La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”

Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

La tensa discusión al aire entre Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano en la radio: “Sos un pollerudo”

La impresionante sorpresa que se llevó Nicole Neumann en plena sesión de fotos al aire libre

La impactante producción de fotos de María Becerra antes de su desembarco en la televisión española