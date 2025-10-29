Camilo Ugo Carabelli tuvo contra las cuerdas a Alexander Zverev, pero quedó eliminado del Masters 1000 de París

Camilo Ugo Carabelli en acción ante Alexander Zverev (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Camilo Ugo Carabelli estuvo cerca del batacazo, pero no pudo completar uno de los mejores partidos de su carrera y cayó ante el número 3 del mundo el Alexander Zverev en la segunda ronda del Masters 1000 de París. El argentino jugó un encuentro sobresaliente y estuvo en ventaja en el tercer set, pero errores en el momento decisivo lo privaron de la mejor victoria de su trayectoria como profesional y cayó por 6-7 (5), 6-1 y 7-5.

En el partido correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de París, Camilo Ugo Carabelli (49°) se enfrentó al teutón, rival de la Selección Argentina de Tenis YPF en el Final 8 de Italia, de igual a igual. El primer set se caracterizó por una absoluta paridad, donde ninguno de los jugadores logró generar oportunidades de quiebre de servicio. La definición se extendió forzosamente al tiebreak. En el desempate, el tenista argentino mantuvo la solidez y consiguió imponerse por 7-5, adjudicándose el primer parcial.

La reacción del jugador alemán fue inmediata en el segundo set. Zverev, reciente finalista en el torneo de Viena y número 3 del ranking mundial, elevó su nivel de juego y dominó el parcial con autoridad. El germano consiguió múltiples roturas de servicio y no cedió chances al argentino, cerrando la manga con un contundente marcador de 6-1. Con este resultado, el partido quedó igualado y la definición se trasladó al tercer set.

En el último parcial, Ugo Carabelli se adelantó por 3 a 1 con un quiebre y sacó para estirar la ventaja, pero un par de dobles faltas emparejaron las acciones y estiraron la definición. Con el marcador igualado en cinco, Zverev sacó a relucir su ranking y se quedó con la victoria por 7-5. En parte decisiva del encuentro el europeo estuvo más seguro con el saque, con siete aces y sin dobles faltas, ganando el 75% de los puntos con el primero y el 78% con el segundo, y con una mayor agresividad resolvió un duelo complicado.

Francisco Cerúndolo pasó a octavos de final

Más temprano, Francisco Cerúndolo se impuso al serbio Miomir Kecmanovic (58), por 7-5, 1-6 y 7-6 (4), y se metió en la tercera instancia del certamen que se disputa en la capital francesa bajo techo y en superficie rápida. Fran, el tenista argentino mejor clasificado en el ranking (21°), aseguró su lugar en los octavos de final del Masters 1000 de París, instancia a la que llegó en las últimas dos ediciones del certamen.

El partido se caracterizó por su falta de regularidad y sus cambios de dominio. Cerúndolo logró imponerse en un primer set muy parejo por 7-5. Sin embargo, su nivel decayó notablemente en el segundo parcial, donde el serbio fue superior y se impuso con un claro 6-1, llevando la definición a un tercer set. En la manga decisiva, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tiebreak. Allí, el argentino recuperó la solidez, se mostró más firme y selló su victoria por 7-3 en el desempate. Cerúndolo finalizó el encuentro con 63 tiros ganadores y 50 errores no forzados.