Deportes

Se confirmó la fecha de la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

El Bicho y la Lepra definirán al campeón, aún sin la sede asegurada

El trofeo que podrá levantar
El trofeo que podrá levantar Argentinos o Central Independiente Rivadavia

La definición del próximo campeón de la Copa Argentina ya tiene fecha: el enfrentamiento entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se celebrará el miércoles 5 de noviembre, según informó la AFA. Aunque la sede y el horario aún no han sido confirmados, San Luis, Rosario y Santiago del Estero se perfilan como las principales candidatas para albergar el partido decisivo, una decisión que se tomará en las próximas horas.

El duelo entre Argentinos, dirigido por Nicolás Diez, y la Lepra mendocina, bajo la conducción de Alfredo Berti, representa mucho más que la disputa de un trofeo nacional. Para el conjunto de La Paternal, la final ofrece la oportunidad de sumar el sexto título en la historia del club y poner fin a una sequía de 15 años sin consagraciones. Por su parte, el equipo mendocino buscará alzarse con el primer título de su historia, lo que añade un componente inédito a la definición.

Argentinos Juniors viene de vencer
Argentinos Juniors viene de vencer a Belgrano en la semifinal de la Copa Argentina.

El impacto del resultado trasciende el ámbito local, ya que el campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, un incentivo que eleva la trascendencia del encuentro. Además, existe la posibilidad de que el desenlace de la final modifique la distribución de cupos internacionales en el fútbol argentino: si Argentinos Juniors se consagra campeón y finaliza la temporada en posiciones de acceso a la Libertadores por la Tabla Anual, se liberaría un cupo adicional para otros equipos, abriendo nuevas oportunidades en el plano continental.

Por lo pronto, los estadios que se perfilan para albergar la inédita final son: La Pedrera (San Luis), Gigante de Arroyito (Rosario) y el Madre de Ciudades (Santiago del Estero). De esos escenarios, solo el santiagueño ya recibió el encuentro decisivo del certamen, cuando Boca Juniors se impuso por penales ante Talleres de Córdoba, en la edición 2021.

Vale recordar que en caso de persistir la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el ganador del certamen se definirá en una tanda de tiros desde el punto penal, al igual que cada una de las llaves que ya se jugaron.

Independiente Rivadavia dio el batacazo
Independiente Rivadavia dio el batacazo y eliminó a River

TODAS LAS FINALES DE LA COPA ARGENTINA Y SUS CAMPEONES

4 de noviembre de 2015 | Boca Juniors 2-0 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

15 de diciembre de 2016 | River Plate 4-3 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

9 de diciembre de 2017 | River Plate 2-1 Atlético Tucumán | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

6 de diciembre de 2018 | Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia de La Plata | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

13 de diciembre de 2019 | River Plate 3-0 Central Córdoba (SE) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

8 de diciembre de 2021 | Boca Juniors (5) 0-0 (4) Talleres (C) | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero

30 de octubre de 2022 | Patronato 1-0 Talleres (C) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

13 de diciembre de 2023 | Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Lanús

11 de diciembre de 2024 | Central Córdoba (SE) 1-0 Vélez Sarsfield | Estadio 15 de abril, Santa Fe

