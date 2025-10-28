Deportes

Los detalles de la Asamblea de la AFA: superávit histórico, afiliación del club de los Messi y el nuevo nombre del estadio de La Plata

Con la presencia del Presidente Tapia, de dirigentes de todas las categorías y algunos campeones del mundo de 1978 y 1986, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2025 en el Predio Lionel Andrés Messi. Los detalles

Los detalles de la Asamblea
Los detalles de la Asamblea de la AFA: superávit histórico, afiliación del club de los Messi y el nuevo nombre del estadio de La Plata (Crédito: AFA)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) celebró este martes su Asamblea Ordinaria en el Predio de Ezeiza, donde se aprobó un superávit récord de $11.138 millones y la conformación del nuevo Comité Ejecutivo. Además, se ratificó la afiliación de Leones Fútbol Club, el club de la Fundación Messi, que competirá en la Primera C a partir de la próxima temporada; y se renombró el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

El patrimonio neto de la AFA registró un aumento del 21%, pasando de $53.043 millones en 2024 a $64.182 millones en 2025. Asimismo, el índice de endeudamiento mostró una reducción sostenida en los últimos cinco años, descendiendo del 82,2% en 2021 al 53,5% en 2025.

También durante la jornada, se convalidó el cambio de domicilio legal de la AFA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede en Viamonte, a la Provincia de Buenos Aires (Ezeiza). De los 46 asambleístas, 44 participaron en la votación, quedando ausentes los representantes de Huracán y de la Asociación Civil Círculo de Directivos, Exdirectivos, Exjugadores, Exárbitros y Exdirectores técnicos de fútbol.

Claudio Tapia, presidente de la
Claudio Tapia, presidente de la AFA, estuvo presente en la Asamblea (Crédito: AFA)

Además, Claudio Tapia anunció la creación de una universidad propia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), denominada UnAFA. El proyecto, dirigido “a toda la familia del fútbol", contempla convenios con las principales universidades del país y prevé el lanzamiento de los primeros programas en 2026.

El plan académico, presentado por Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas, se basa en cuatro pilares: calidad académica, internacionalización, vínculo con los clubes y responsabilidad social. Barbieri destacó que la institución será la primera de su tipo en Latinoamérica y tendrá alcance internacional. Además, la universidad implementará inicialmente un programa de responsabilidad social enfocado en la finalización de la escuela secundaria.

La iniciativa está destinada a dirigentes, hijos de dirigentes, jugadores, árbitros, técnicos y demás integrantes del entorno futbolístico. “Todos podrán estudiar, recibirse y aspirar a una calidad de vida mejor para quienes lo deseen”, expresó Tapia. El próximo 4 de noviembre se presentará el master plan y la primera oferta académica, que incluirá cursos, maestrías y otros programas.

Además, se realizó un homenaje
Además, se realizó un homenaje a Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacional (Crédito: AFA)

En tanto, el Estadio Único de La Plata estará disponible para el fútbol argentino a partir de marzo, según anunció el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. El recinto, que pasará a llamarse “Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”, será la nueva sede de las selecciones nacionales tras un acuerdo con la provincia de Buenos Aires.

Tapia anticipó que el estadio podría ser sede del Mundial 2030 si se disputa una fase completa en Argentina, en el marco de la Copa del Mundo del Centenario. Además, el convenio contempla que el recinto albergue instancias definitorias de torneos de la Liga, partidos de la Copa Argentina y funcione como sede alternativa para clubes que no puedan utilizar sus estadios.

La Asamblea aprobó por unanimidad los 13 puntos del orden del día, entre ellos la afiliación de nuevos clubes a las ligas del interior. Además de Leones Fútbol Club de Rosario, se sumaron Independiente de Fútbol Amateur (Malargüe, Mendoza), Costera del Río de La Plata (Verónica, Buenos Aires), Loretana de Fútbol (Loreto, Santiago del Estero), Regional Sureña Pampeana Bonaerense (Guatrache, La Pampa), Pellegrinense de Fútbol (Nueva Esperanza, Santiago del Estero) y Deportiva de Carmen de Areco (Carmen de Areco, Buenos Aires).

El club fue afiliado a la AFA y dirá presente en la cuarta categoría del fútbol argentino

El ingreso de Leones Fútbol Club quedó oficializado en el Boletín Oficial N°6752 del 11 de septiembre, permitiendo al club vinculado a la familia de Lionel Messi incorporarse directamente al fútbol de AFA sin pasar por el Torneo Promocional Amateur. Carlos Lanzaro, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, destacó: “Es una de las tantas instituciones que tengo el honor de presidir dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. Nosotros estamos convencidos del crecimiento que pueden tener estas instituciones, que nos han dado grandes jugadores”.

La Asamblea también abordó la suspensión y levantamiento de la afiliación al club El Porvenir, la modificación de la integración del Comité Ejecutivo, el cálculo preventivo de recursos y gastos para el período 2025-2026, el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA y cambios en el Código Disciplinario.

