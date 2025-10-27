Los memes del triunfo de Boca ante Barracas Central: la vincha del Chango Zeballos, Milton Giménez en modo Ronaldo y Marchesín

Boca Juniors logró una victoria 3-1 como visitante ante Barracas Central en el Estadio Cla udio Fabián Tapia, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura que había sido reprogramado tras el fallecimiento de Miguel Russo. El resultado permite al equipo dirigido por Claudio Úbeda mantenerse en puestos de clasificación directa tanto a los playoffs como a la próxima Copa Libertadores, alcanzando la tercera posición de la zona A con 20 puntos y ubicándose en la segunda plaza de la tabla general con 53 unidades.

El encuentro se definió tras la expulsión de Iván Tapia a los 14 minutos, dejando a Barracas con diez jugadores. Pese a la desventaja numérica, Rodrigo Insúa abrió el marcador con un potente remate desde tres cuartos de cancha, adelantando al local. La reacción de Boca Juniors llegó en el segundo tiempo: Milton Giménez anotó dos goles en apenas tres minutos, primero igualando el partido y luego poniendo en ventaja al visitante tras un centro de Juan Barinaga. El tercer tanto fue obra de Miguel Merentiel, quien definió tras una jugada individual de Exequiel Ceballos.

Con este resultado, Barracas Central descendió a la novena posición con 18 puntos y quedó fuera de la zona de clasificación. El próximo compromiso de Boca Juniors será ante Estudiantes en La Plata el domingo 2 de noviembre a las 16:00, seguido por el clásico frente a River Plate en La Bombonera. Barracas Central enfrentará a Argentinos Juniors el sábado 1 de noviembre a las 16:00.

Durante el partido, Leandro Paredes recibió su quinta tarjeta amarilla y no podrá disputar el encuentro ante Estudiantes, aunque sí estará disponible para el Superclásico. Entre las variantes destacadas, Tomás Belmonte volvió a jugar tras nueve partidos de ausencia, ingresando por Merentiel, mientras que Ander Herrera y Luis Advíncula también sumaron minutos en el complemento.

Los memes reflejaron estos ingresos, pero en especial el gran partido del Chango Zeballos, al que compararon con Neymar, Ronaldinho y Messi. En tanto, Milton Giménez también fue elogiado y algunos lo mencionaron como el “nuevo Ronaldo”. Los fanáticos de Boca también recordaron los dos goles en tres minutos de Gabigol, quien provocó la histórica derrota de River en la final de la Libertadores 2019 ante Flamengo.

