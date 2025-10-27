La cláusula inédita que incorporará el combate entre Jake Paul y Gervonta Davis: los millones en juego

Jake Paul y Gervonta Davis: millones en juego, una cláusula inédita y el reto de un nocaut que puede cambiarlo todo

La próxima pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis incorporará un elemento financiero inédito: una cláusula de bonificación por nocaut que podría traducirse en millones de dólares para el vencedor. Este incentivo, revelado por Paul durante una entrevista en el pódcast Doubl3 Coverage, se suma a las condiciones ya establecidas para el combate, que se celebrará el 14 de noviembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El enfrentamiento, organizado por Most Valuable Promotions, será transmitido en directo a través de Netflix, sin costo adicional para los suscriptores. La decisión de trasladar la sede de Atlanta a Miami fue uno de los varios cambios en la organización del evento, que ha generado una gran expectativa en el mundo del boxeo y el entretenimiento.

Durante la mencionada entrevista, Jake Paul explicó que el contrato del combate incluirá una “gran bonificación” para quien logre finalizar la pelea antes del límite. Aunque no precisó la cifra exacta, subrayó que se trata de una suma “considerable”, lo que incrementa el atractivo económico y deportivo del duelo.

Gervonta Davis podría ganar una "gran bonificación" si noquea a Jake Paul (AP Photo/Frank Franklin II, File)

El perfil de Gervonta Davis añade un matiz relevante a esta cláusula. Según datos de Sports Illustrated, Davis ostenta un 93,3 % de victorias por nocaut, lo que lo posiciona como uno de los boxeadores con mayor poder de definición en la actualidad. No obstante, la diferencia de peso respecto a Paul podría representar un desafío para el estadounidense, ya que la mayoría de sus rivales anteriores han sido más livianos.

Por su parte, Jake Paul cuenta con ventajas físicas en estatura, alcance y masa corporal, factores que podrían favorecerlo si logra mantener la distancia y conectar un golpe decisivo. Sin embargo, su historial ha sido objeto de cuestionamientos, dado que la mayoría de sus oponentes han sido expeleadores o veteranos tanto del boxeo como de las artes marciales mixtas, entre ellos Julio César Chávez Jr., Anderson Silva, Nate Díaz, Tyron Woodley y Ben Askren.

El evento también contemplaba inicialmente un combate entre Ellie Scotney y Mayelli Flores, pero este fue pospuesto debido a una lesión sufrida por Scotney durante los entrenamientos. Ambas boxeadoras acordaron reprogramar la pelea para una fecha posterior.

El enfrentamiento entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis ha dividido opiniones en el mundo del boxeo, ya que enfrenta la trayectoria profesional de Davis, considerado uno de los mejores libra por libra, con la figura mediática de Paul, quien ha construido su carrera en el cuadrilátero a partir de su fama como influencer.

En palabras de Jake Paul difundidas por Heraldo Deportes, “su apodo puede ser Tank, pero yo soy un dron FPV y estoy a punto de desactivar a este chico. Sí, es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, pero mi lema es cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, contra todo pronóstico”.

La historia de Jake Paul no comenzó en el cuadrilátero, sino en el universo digital. Su ascenso se forjó junto a su hermano Logan Paul en la plataforma Vine en 2006, donde alcanzaron cinco millones de suscriptores antes de migrar a YouTube. La popularidad de los hermanos creció de manera exponencial gracias a contenidos provocadores y polémicos, hasta convertirlos en la dupla de influencers más viral de Estados Unidos en 2014, superando los 20 millones de seguidores.

A los 27 años y con un récord de 10-1, Paul alcanzó la cima de su carrera al lograr que Mike Tyson, una de las leyendas más respetadas del boxeo, aceptara regresar del retiro para enfrentarlo. Tyson reconoció públicamente la capacidad de Paul para conectar con el público y revitalizar el boxeo, afirmando que su aparición fue decisiva para el deporte. El propio Jake Paul resumió su filosofía al declarar: “En el mundo del boxeo, ser el villano es lo mejor”.