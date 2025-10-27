Deportes

El inolvidable gesto de Julián Álvarez con un fanático del Atlético de Madrid que sufrió la muerte de su hija

El momento fue compartido por las redes sociales del Colchonero, en la previa del choque ante el Betis

El Estadio Metropolitano de Madrid fue escenario de un momento emotivo cuando Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, cumplió el pedido de un hincha y llevó una flor al centro del campo durante un entrenamiento abierto. El gesto, que se difundió rápidamente en redes sociales y generó admiración entre los aficionados, ocurrió el sábado previo al partido que el club disputará este lunes por LaLiga.

La acción de Álvarez respondió al deseo de un simpatizante que, desde la tribuna, le entregó una flor en memoria de su hija recientemente fallecida, solicitando que la depositara en el césped como homenaje.

El propio Álvarez explicó el motivo de su accionar en un video difundido por la cuenta oficial del Atlético de Madrid en X (antes Twitter): “Mirá, acá un hincha me dio esta flor. Me dijo que había fallecido su hija y que la dejara en el centro del campo. Así que vamos a cumplir con su deseo. Estaba muy triste, muy fanático del Atleti”, relató el delantero, de 25 años.

El episodio se desarrolló durante una práctica a puertas abiertas, en la que socios, abonados y no abonados pudieron acceder de manera gratuita al estadio para presenciar el entrenamiento del equipo dirigido por Diego Simeone. La jornada, que antecede al enfrentamiento ante el Real Betis por la décima fecha de LaLiga, sirvió de marco para que los jugadores interactuaran con los hinchas y reforzaran el vínculo con la afición.

La actitud solidaria de Álvarez no resulta novedosa para quienes siguen su carrera. En febrero pasado, tras una victoria por 5-0 ante Getafe, el delantero argentino se detuvo a saludar a un niño que lo aguardaba en las afueras del estadio con una bandera que rezaba: “Ni Superman ni Batman: mi superhéroe es Julián”. En esa ocasión, Álvarez se fotografió con el pequeño y le obsequió una camiseta con su nombre y número, sumando otro capítulo a su historial de gestos cercanos con los aficionados.

Desde su llegada al Atlético de Madrid en agosto de 2024, el ex River Plate ha disputado 68 partidos, en los que marcó 36 goles y brindó 11 asistencias. Estos números han consolidado su figura en el club, aunque en los últimos días surgieron versiones desde Europa que apuntaban a un supuesto rechazo de una mejora salarial y a la posibilidad de que su nombre sonara como reemplazo de Robert Lewandowski en el Barcelona. Ante estos rumores, el representante de Álvarez, Fernando Hidalgo, fue tajante en diálogo con Calciomercato.it, al desestimar cualquier especulación sobre el futuro del jugador.

Vale recordar que el Colchonero pagó casi 100 millones de dólares para comprarle la ficha del Araña al Manchester City. Y, más allá de la frustración de algunos resultados, como el 0-4 ante el Arsenal por la Champions League, o algún desacuerdo con Simeone al ser reemplazado, se transformó en el “jugador franquicia” del plantel. El Atlético está quinto en la élite española con 16 puntos, 11 menos que el líder Real Madrid.

Mientras la atención mediática se centra en su presente y posibles movimientos en el mercado, el campeón del mundo y bicampeón de América volvió a dar una muestra de su sensibilidad y humildad, atributos que van mucho más allá de lo que ofrece dentro del campo de juego.

