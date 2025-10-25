Dramático triunfo de una figura de la UFC: sufrió una escalofriante lesión en pleno combate y festejó con el tobillo quebrado

El eslovaco Ludovit Klein se llevó el triunfo en fallo mayoritario ante Mateusz Rebecki y festejó sentado en el taburete al no poder caminar

Una de las peleas estelares de la UFC 321 se llevó todas las miradas luego de la dramática victoria del eslovaco Ludovit Klein, quien derrotó en Abu Dabi al polaco Mateusz Rebecki con su tobillo quebrado. El peleador recibió la noticia del triunfo, tras fallo mayoritario, sentado en un banco con la pierna estirada y con gestos de dolor.

El dramático desenlace de la pelea dejó una imagen imborrable cuando Klein debió ser retirado del Etihad Arena de Emiratos Árabes en camilla tras sufrir una fractura del tobillo derecho en pleno combate. La lesión, ocurrida en el tercer round, no impidió que el luchador de artes marciales mixtas se alzara con la victoria, aunque debió permanecer sentado en el taburete mientras se anunciaba el resultado final.

“¿Qué siento? Tengo mi tobillo quebrado. Me lo rompí en el tercer asalto, pero he podido sobrevivir. Le pido perdón a los aficionados. Quería mostrarles una gran actuación esta noche, pero esto es lo que hay. Estoy feliz y agradecido", expresó Klein en la entrevista de la televisión oficial, sentado en la mitad del ring. Y agregó: “Le dije a mis entrenadores que me había roto el tobillo, pero en los dos primeros rounds me he sentido realmente bien hasta que me senté arriba del pie”.

El enfrentamiento mostró a un Klein dominante ante Rebecki, con precisión en el contraataque durante los dos primeros asaltos. Sin embargo, la dinámica cambió en el último round, cuando fue derribado por el polaco y, a diferencia de los asaltos previos, no logró reincorporarse. Fue entonces cuando se evidenció la gravedad de la lesión: el tobillo derecho se había fracturado al intentar defenderse de un derribo, tal como reveló el propio luchador posteriormente.

Ludovit Klein ganó su combate de UFC con el tobillo quebrado

La imposibilidad de caminar obligó a Ludovit Klein a permanecer sentado en el taburete mientras el locutor Bruce Buffer anunciaba su triunfo. Posteriormente, su equipo y el personal médico lo ayudaron a salir de la jaula y lo trasladaron en camilla hacia los vestuarios. A pesar del dolor, el luchador tuvo gestos de agradecimiento con los fanáticos, chocando los puños con varios de ellos mientras abandonaba el recinto, según se vio en las imágenes publicadas.

La reacción del público no se hizo esperar. Los asistentes ovacionaron a Klein durante su salida, y en redes sociales, los seguidores de las artes marciales mixtas destacaron su resistencia y determinación. Entre los comentarios presentes hubo expresiones como: “Ludovit Klein sobrevivió al tercer asalto tras romperse el tobillo para ganar por decisión mayoritaria”, “Esa lesión de tobillo fue terrible” y “No creo haber visto nunca a alguien recibir la victoria sentado en el taburete”.

Este triunfo permitió a Klein recuperarse de la derrota sufrida en mayo ante el contendiente Mateusz Gamrot, también por decisión de los jueces. El peleador eslovaco de 30 años acumula en su registro personal 24 victorias, 5 derrotas y 1 empate. De sus triunfos, 9 han sido por nocaut, 8 por sumisión y 7 por decisión. Sus caídas se reparten en 1 por nocaut, 2 por sumisión y 2 por decisión. Actualmente, compite en la división de peso ligero de UFC.

La velada de UFC 321 en el Etihad Arena, sede de la organización en los Emiratos Árabes Unidos desde enero de 2021, incluyó una cartelera repleta de combates destacados. Por ejemplo, el evento principal marcó el regreso al octágono del campeón de peso pesado Tom Aspinall, quien defendió por primera vez el título de 120 kilogramos (265 libras) frente a su antiguo rival Ciryl Gane, tras 14 meses de inactividad. Además, el cinturón de peso paja femenino quedó en disputa entre las brasileñas Mackenzie Dern y Virna Jandiroba.