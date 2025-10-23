Una boxeadora perdió por abandono a los 94 segundos ante Lin Yu-Ting, la campeona olímpica cuestionada por su género

Una boxeadora arrojó la toalla tras disputar el primer round contra Lin Yu Ting

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting regresó al cuadrilátero tras casi un año de ausencia y logró una victoria por nocaut en solo 94 segundos, durante el debut de los Juegos Nacionales de Taiwán. La medallista de oro en París 2024 enfrentó a la joven universitaria Pan Yan-fei en un combate que reactivó el debate sobre los criterios de elegibilidad de género en el boxeo internacional.

La pugilista de 29 años permanecía fuera de la competición oficial desde que ganó la presea dorada en la división de peso pluma femenino en los Juegos Olímpicos de París, tras una descalificación en el Campeonato Mundial de 2023. Aquella exclusión se debió a que Lin no superó las pruebas de elegibilidad de género, una circunstancia que condicionó tanto su carrera como el debate internacional acerca de los límites biológicos en el deporte femenino.

El combate de este martes en Taipéi resultó breve. Tras varios golpes directos a la cabeza de Pan Yan-fei, de 19 años, el entrenador de la joven lanzó la toalla y el árbitro puso fin a la pelea al inicio del segundo round. El parte médico posterior detalló que la debutante fue atendida y se encontraba estable. El torneo permitió a Lin competir gracias a una excepción en el reglamento nacional, ya que los Juegos Nacionales de Taiwán no exigen las pruebas de género implementadas desde agosto por World Boxing, el organismo rector del boxeo internacional.

Lin Yu Ting se impuso por abandono

Desde agosto, World Boxing impone pruebas genéticas obligatorias a todos los boxeadores mayores de 18 años para determinar su elegibilidad. Dichas normas han dejado fuera del circuito internacional tanto a Lin Yu-Ting como a la argelina Imane Khelif, campeona olímpica en el peso welter. En la actualidad, Khelif mantiene una apelación abierta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la nueva disciplina.

Durante la velada, Lin evitó responder preguntas sobre su elegibilidad de género y declaró a la prensa que “todavía se está adaptando a la categoría de peso de 60 kilogramos”. Su entrenador, Tseng Tzu-chiang, calificó la pelea como “de rutina” y también decidió no hacer comentarios sobre asuntos reglamentarios.

Yu-ting se convirtió en una celebridad tras su consagración en París (Reuters)

El regreso de Lin Yu-Ting a la arena nacional le permitió sumar su séptimo trofeo consecutivo en el campeonato femenino de Taiwán. La boxeadora se benefició de la diferencia de requisitos para acceder al torneo local, una circunstancia que la mantuvo activa a pesar de estar alejada de los grandes campeonatos internacionales.

En paralelo, la situación de Imane Khelif ilustra otra cara del mismo conflicto. Khelif, oro olímpico en los mismos Juegos, tampoco puede actualmente competir en la escena global, salvo que logre revertir la reciente regulación ante el TAS. La argelina formalizó su recurso legal contra World Boxing el 5 de agosto.

La mirada internacional apunta ya hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde ambas atletas aspiran a competir y defender sus medallas en sus respectivas categorías.