Deportes

Una boxeadora perdió por abandono a los 94 segundos ante Lin Yu-Ting, la campeona olímpica cuestionada por su género

La taiwanesa regresó al cuadrilátero tras casi un año de ausencia y logró una victoria por nocaut que reavivó el debate

Guardar
Una boxeadora arrojó la toalla tras disputar el primer round contra Lin Yu Ting

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting regresó al cuadrilátero tras casi un año de ausencia y logró una victoria por nocaut en solo 94 segundos, durante el debut de los Juegos Nacionales de Taiwán. La medallista de oro en París 2024 enfrentó a la joven universitaria Pan Yan-fei en un combate que reactivó el debate sobre los criterios de elegibilidad de género en el boxeo internacional.

La pugilista de 29 años permanecía fuera de la competición oficial desde que ganó la presea dorada en la división de peso pluma femenino en los Juegos Olímpicos de París, tras una descalificación en el Campeonato Mundial de 2023. Aquella exclusión se debió a que Lin no superó las pruebas de elegibilidad de género, una circunstancia que condicionó tanto su carrera como el debate internacional acerca de los límites biológicos en el deporte femenino.

El combate de este martes en Taipéi resultó breve. Tras varios golpes directos a la cabeza de Pan Yan-fei, de 19 años, el entrenador de la joven lanzó la toalla y el árbitro puso fin a la pelea al inicio del segundo round. El parte médico posterior detalló que la debutante fue atendida y se encontraba estable. El torneo permitió a Lin competir gracias a una excepción en el reglamento nacional, ya que los Juegos Nacionales de Taiwán no exigen las pruebas de género implementadas desde agosto por World Boxing, el organismo rector del boxeo internacional.

Lin Yu Ting se impuso
Lin Yu Ting se impuso por abandono

Desde agosto, World Boxing impone pruebas genéticas obligatorias a todos los boxeadores mayores de 18 años para determinar su elegibilidad. Dichas normas han dejado fuera del circuito internacional tanto a Lin Yu-Ting como a la argelina Imane Khelif, campeona olímpica en el peso welter. En la actualidad, Khelif mantiene una apelación abierta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la nueva disciplina.

Durante la velada, Lin evitó responder preguntas sobre su elegibilidad de género y declaró a la prensa que “todavía se está adaptando a la categoría de peso de 60 kilogramos”. Su entrenador, Tseng Tzu-chiang, calificó la pelea como “de rutina” y también decidió no hacer comentarios sobre asuntos reglamentarios.

Yu-ting se convirtió en una
Yu-ting se convirtió en una celebridad tras su consagración en París (Reuters)

El regreso de Lin Yu-Ting a la arena nacional le permitió sumar su séptimo trofeo consecutivo en el campeonato femenino de Taiwán. La boxeadora se benefició de la diferencia de requisitos para acceder al torneo local, una circunstancia que la mantuvo activa a pesar de estar alejada de los grandes campeonatos internacionales.

En paralelo, la situación de Imane Khelif ilustra otra cara del mismo conflicto. Khelif, oro olímpico en los mismos Juegos, tampoco puede actualmente competir en la escena global, salvo que logre revertir la reciente regulación ante el TAS. La argelina formalizó su recurso legal contra World Boxing el 5 de agosto.

La mirada internacional apunta ya hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde ambas atletas aspiran a competir y defender sus medallas en sus respectivas categorías.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLin Yu-TingBoxeoJuegos OlímpicosTaiwándeportes-argentina

Últimas Noticias

Las razones por las que Nicolás Varrone puede soñar con la Fórmula 1 y cuál es el mano a mano clave que afrontará en F2

El argentino correrá en el equipo VAR de Fórmula 2 en 2026 y de la mano de General Motors buscará la promoción a Cadillac. Cómo será evaluado

Las razones por las que

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami: “Estoy muy contento de seguir aquí”

El club norteamericano difundió un video del rosarino firmando su vínculo en el nuevo estadio que se inaugurará en 2026

Lionel Messi renovó su contrato

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors abren las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y probables formaciones

En Rosario, el Pirata y el Bicho definirán al primer finalista de la copa nacional. Televisará TyC Sports

Belgrano de Córdoba y Argentinos

Otro argentino rumbo a la Fórmula 1: Nicolás Varrone fue confirmado por una escudería de F2 para la temporada 2026

El piloto de 24 años, que ya había probado monoplazas de la categoría, estará en la categoría antesala de la Máxima el próximo año: correrá para VAR

Otro argentino rumbo a la

El futuro incierto de Jack Doohan en Alpine y la F1: la chance de “las 3 carreras” que perdió por el nivel de Colapinto

El piloto australiano fue reemplazado por el argentino tras el GP de Miami y no tiene lugar en la escudería que dirige Flavio Briatore. ¿Sigue en la Máxima?

El futuro incierto de Jack
ÚLTIMAS NOTICIAS
Apple hará por primera vez

Apple hará por primera vez un evento en Buenos Aires: de qué se trata y a quiénes convoca

Descubren que el ritmo circadiano regula genes clave asociados al riesgo de Alzheimer

El misterio del plástico perdido: ¿por qué sigue flotando en el océano después de décadas?

El emotivo posteo de la mamá de Ángeles Rawson el día que su hija cumpliría 29 años

El antisemita que atacó a la influencer y a su bebé quedará detenido en prisión domiciliaria con tobillera electrónica

INFOBAE AMÉRICA
El petróleo se dispara hasta

El petróleo se dispara hasta un 5% tras las sanciones de Trump a los gigantes petroleros rusos

Ecuador reformó su Ley de Movilidad: se exigirán antecedentes penales y se acelerarán las deportaciones

Donald Trump y Lionel Messi encabezarán el America Business Forum 2025 en Miami

El inesperado vínculo entre los cangrejos araña y el congrio colorado en Chile asombra a la ciencia

Nick Harkaway revive al famoso espía de su padre, John Le Carré, en “La decisión de Karla”

TELESHOW
El regreso de Mey Scápola

El regreso de Mey Scápola a la radio tras la muerte de Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron en Mar del Plata: las fotos de una ceremonia íntima y a pura emoción

La postal que soñaba Wanda Nara: amor y compañerismo junto a Martín Migueles, Maxi López y todos sus hijos

Las vacaciones de Sabrina Rojas y Brenda Gandini juntas con sus hijos: amistad y diversión en el Caribe

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”