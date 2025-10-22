La lupa de los analistas de la NBA en su temporada 80: los candidatos y por qué puede ser el “último baile” de LeBron James

Ernesto Jerez y Fabricio Oberto, analistas de la NBA para ESPN, opinaron sobre el jugador de Los Ángeles Lakers

Comenzó la temporada 2025/26 de la NBA, la número 80 en la historia de la liga norteamericana, y las expectativas por ver nuevamente en acción a los mejores jugadores de básquet del planeta se renuevan. Con Oklahoma City Thunder como campeón defensor, la llegada de Kevin Durant a Houston Rockets y unos Lakers que batallarán en la exigente Conferencia Oeste, la pregunta que muchos se hacen tiene que ver con el futuro de LeBron James. ¿Será el último baile del Rey?

A punto de cumplir 41 años a fin de año, el máximo anotador de la historia de la NBA y ganador de cuatro anillos renovó la extensión de su contrato con la franquicia de Los Ángeles hasta el cierre de la vigente temporada, pero no estuvo presente en el debut con derrota ante Golden State Warriors por un dolor en la ciática derecha. Esto significó que el nacido en Akron se perdió el primer partido de la fase regular luego de 22 años, tras su debut el 29 de octubre de 2003.

Infobae dialogó en exclusiva con Fabricio Oberto y Ernesto Jerez, analistas de la NBA para la cadena ESPN, y una de las conclusiones de los expertos es que la estrella del básquet podría estar transitando su última temporada, la número 23 de su extensa carrera. “Estoy cien por ciento de acuerdo con que los Lakers ahora son de Luka Doncic, pero creo que de la manera como lleven a LeBron este año es lo que va a marcar la diferencia de si regresa el año que viene o no. Puede que esta sea la última. Creo que en esta ocasión lo van a administrar aún más. El estado físico que tiene es bárbaro, pero ya estamos: que lo pongan a grabar cada vez que jueguen los Lakers porque ya pudiera ser esta la última de LeBron", dijo el relator dominicano a este medio.

En sintonía, Oberto, ex jugador y campeón con San Antonio Spurs 2007, completó: “Creo, JJ Redick y su cuerpo técnico van a tener que analizar y ver si lo quieren ver a LeBron en la temporada regular o lo más cercano a un cien por ciento para los playoffs”. “Y no va a ser fácil porque le gusta jugar. Esa pasión todavía está allí. Por eso lo del entrenador es venderle esa idea: ‘Oye, no es tanto para octubre, sino para los playoffs, cuando te vamos a necesitar a full’”, agregó Jerez.

Los jugadores de Oklahoma City Thunder recibieron el anillo de campeones de la NBA en el comienzo de la nueva temporada (Alonzo Adams-Imagn Images)

Los especialistas también analizaron a los candidatos al título en la temporada, poniendo a la cabeza a los monarcas de Oklahoma City, que comenzaron con una victoria ajustada en tiempo extra frente a Houston Rockets. “Cuando comienza una temporada siempre es bueno darle el carril de la derecha al campeón defensor. Pero no solamente en este caso porque es el campeón defensor, sino porque prácticamente regresa con todas sus piezas. Esta organización tiene al monstruo de tres cabezas", expresó el Ernesto Jerez haciendo alusión al MVP, Shai-Gilgeous Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren como pilares. Tampoco descartó a los Cleveland Cavaliers, en el Este, y mantuvo un lugar para las sorpresas con Orlando Magic, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks.

“Me parece que el campeón nace con un poco las herramientas y la química del equipo ya terminadas. Ahora, el tema es la motivación, cuánto tienen de resiliencia para decir: ‘Bueno, ya ganamos uno’. Los equipos se motivan y hemos visto que el Oeste se hace más difícil porque vuelven los grandes jugadores. Todos se han armado para tener esa batalla. Incluso, Houston (Rockets), va con una formación altísima y tienen a Kevin Durant. Los Lakers me parece que también dejan un mensaje claro con los fichajes y con Luka Doncic, que es el equipo de él”, adicionó Fabricio Oberto, quien también le puso sus fichas a los Denver Nuggets de Nikola Jokic y a San Antonio Spurs, con un mix de juventud y la estrella Victor Wembanyama.

Otro de los equipos a tener en cuenta, según los analistas, serán los Minnesota Timberwolves que tienen al argentino Pablo Prigioni como parte del cuerpo técnico que encabeza Chris Finch. Los Lobos llegaron a las finales de la Conferencia Oeste en las pasadas dos temporadas y, con un Anthony Edwards más maduro, la tercera podría ser la vencida para ir en busca del ansiado anillo.

Ernesto Jerez y Fabricio Oberto, analistas de la NBA de ESPN, analizaron lo que vendrá en su nueva temporada (Instagram @obricio)

“Creo que no tienen margen de error como equipo. Podés seguir peleando y decir: ‘Bueno, llegamos a la final de conferencia’, pero hay un momento que es límite. Le pasó a Boston incluso, en un caso más extremo que dijeron: ‘Bueno, no tenemos con qué, desarmemos y comencemos a dar las cartas de nuevo’. El cuerpo técnico de los Wolves tendrá la presión este año. Es una liga muy competitiva, en la que muchas veces lo que no hay es la paciencia de construir, excepto en este equipo, que ha tenido ya paciencia con sus jugadores. Allí tendrán que ver qué es lo que le hace falta y decidir realmente si tienen que traerle una ayuda a Anthony Edwards o cambiar un poco el estilo de juego”, resumió el campeón olímpico con la selección argentina.

La temporada regular constará de 82 partidos por equipo. Además, en el medio de la competencia se jugará la tercera edición de la NBA Cup, que dividirá a los 30 equipos en seis grupos, avanzando a cuartos de final los ganadores y los dos mejores segundos, con un Final Four en Las Vegas. El torneo comienza el 31 de octubre y sumará un partido extra para los finalistas. Se mantendrá la tradicional jornada de Navidad con seis encuentros y se disputarán tres partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos y Canadá: uno en México, entre Dallas Mavericks y Detroit Pistons el 1 de noviembre, y dos duelos de Memphis Grizzlies en Berlín y Londres en enero.