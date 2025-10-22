El rumor sobre Diego Aguirre como DT de Boca Juniors en 2026: la frase desde Peñarol y la respuesta del Xeneize

En las últimas horas surgió una información desde Uruguay que movió el avispero en Boca Juniors. El presidente honorario de Peñarol, Juan Pedro Damiani, reveló que el Xeneize piensa en Diego Aguirre como una posible entrenador en 2026. Esta noticia generó sorpresa, ya que el club que preside Juan Román Riquelme viene de sufrir la pérdida de Miguel Ángel Russo y actualmente Claudio Úbeda se encuentra al mando de un plantel que está peleando por clasificar a playoffs del Torneo Clausura e ingreso a copas internacionales.

“Sí, claro que Boca quiere a Diego Aguirre. No me lo dijo él, me preguntaron de Boca Juniors. El que me lo planteó es un amigo y le dije: ‘No me lo lleves porque para nosotros es muy importante, pero es ideal para Boca, para limpiar todo’”, fueron las declaraciones de Damiani, ex directivo del popular club uruguayo en una entrevista en el programa de streaming Horas Después.

Más adelante, el ex presidente de Peñarol agregó: “No creo que Aguirre se vaya del club, es su lugar en el mundo. Es como Marcelo Gallardo en River Plate, como Carlos Bianchi en Boca Juniors, se queda a vivir en Peñarol si quiere. El entrenamiento está a 15 minutos de su casa y es Carlos Gardel en todos lados”. Rápidamente, el testimonio cobró fuerza y otros medios del otro lado del Río de La Plata se hicieron eco. El suplemento Ovación del diario El País publicó que desde el Mirasol le confiaron que Aguirre permanecerá en el cargo, ya que el equipo está metido en la recta final del campeonato uruguayo y un posible interés de Boca no es un tema que le preocupe en estas horas. El Vasco tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Peñarol se encuentra liderando el torneo de Uruguay a falta de dos fechas, con 29 puntos, cinco por delante de Nacional, su escolta. En la siguiente fecha visitará a Cerro y terminará en el estadio Campeón del Siglo contra Defensor Sporting. Durante su campaña como entrenador del Manya, Aguirre -ex jugador del club- lleva tres etapas y fue campeón de liga en todas. Su cuenta pendiente es levantar la Copa Libertadores, que en 2011 se le escapó por poco al perder la final con el Santos de Neymar.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en un partido en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Según pudo averiguar Infobae, desde Boca desmintieron esta información y aportaron que se encuentran muy conformes con el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico que lidera Sifón Úbeda. Cabe recordar que este CT fue contratado junto con Russo tras la salida de Fernando Gago y disputó el Mundial de Clubes 2025, en el que quedó eliminado en fase de grupos, y la Copa Argentina, donde perdió en 16avos de final ante Atlético Tucumán.

Hasta el momento, Boca se encuentra afuera de los ocho mejores equipos de la Zona A del Torneo Clausura y se estaría quedando sin chances de ingresar a los Playoffs. De todas maneras, al Xeneize le queda un partido pendiente por jugar como visitante de Barracas Central (lunes 27/10, a las 16) y de ganarlo o empatarlo volverá al lugar de privilegio. Además, a los de Úbeda le quedan por disputar otros tres compromisos del ámbito local frente a Estudiantes, en La Plata, y dos como local: el Superclásico contra River Plate y Tigre en la última fecha.

Estos encuentros serán claves para el futuro de Boca Juniors, que también está en plena disputa por ingresar a la Copa Libertadores 2026 por Tabla Anual. Los de la Ribera actualmente suman 50 puntos en la acumulada y están en puestos de Copa Sudamericana. No obstante, tienen por delante a Riestra, Argentinos Juniors y River Plate a escaso margen. La otra opción para ingresar a la Libertadores es siendo el campeón del Clausura.