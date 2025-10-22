Con un golazo en el descuento, el Atlético Mineiro de Sampaoli empató con Independiente del Valle por la semifinal de la Sudamericana

El empate conseguido por Atlético Mineiro en los minutos finales ante Independiente del Valle dejó la serie de semifinales de la Copa Sudamericana completamente abierta, con la definición pendiente en Brasil. El conjunto ecuatoriano, que había logrado adelantarse en el marcador desde el inicio del partido, vio cómo su ventaja se desvanecía en el tiempo añadido, cuando Dudu anotó el gol de la igualdad tras una destacada acción individual de Hulk. De este modo, el 1-1 en la ida obliga a ambos equipos a buscar la clasificación en el encuentro de vuelta.

El desarrollo del partido mostró a Independiente del Valle tomando la iniciativa y capitalizando una de sus primeras oportunidades. El árbitro sancionó un penal a los once minutos, decisión que fue confirmada tras la revisión del VAR. Júnior Sornoza ejecutó el cobro con precisión y adelantó a los locales, estableciendo el 1-0. Este tanto representó, además, el gol número 100 en la carrera del volante con la camiseta de IDV.

Júnior Sornoza, de Independiente del Valle, celebra su gol ante el Atlético Mineiro de Sampaoli, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana (REUTERS/Cristina Vega)

A partir de la apertura del marcador, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli intentó reorganizarse y buscar el empate, aunque durante largos pasajes del encuentro careció de claridad en el último tercio del campo. Pese al ímpetu mostrado por Atlético Mineiro en la segunda mitad, las ocasiones más peligrosas continuaron siendo para el conjunto ecuatoriano, que dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia. Entre ellas, un remate de Hoyos que se marchó desviado y una intervención decisiva del arquero argentino Villar para evitar el empate de Bernard.

Con el paso de los minutos, IDV optó por ceder la iniciativa y buscar espacios al contragolpe, mientras que los brasileños, conscientes de la importancia de un gol como visitantes, intensificaron su presión. A falta de quince minutos para el final, el marcador seguía favoreciendo a los locales, pero la falta de eficacia en la definición impidió que consolidaran su ventaja. El equipo ecuatoriano no logró encontrar el camino hacia el segundo gol, lo que mantuvo con vida a Atlético Mineiro.

La insistencia del conjunto brasileño tuvo su recompensa en el tiempo de descuento. Hulk protagonizó una jugada individual en la que superó a la defensa rival y le devolvió el pase previo a Dudu, quien definió con el arco vacío para establecer el empate definitivo. Este gol, anotado en el minuto 91, fue celebrado por los jugadores y el cuerpo técnico de Atlético Mineiro como un resultado positivo, ya que les permitirá definir la serie en condición de local.

Jorge Sampaoli celebra con emoción junto a Dudu, el tanto del empate agónico del Atlético Mineiro ante Independiente del Valle (REUTERS/Cristina Vega)

El empate deja la eliminatoria abierta y obliga a ambos equipos a buscar la clasificación en el partido de vuelta, que se disputará en Brasil. Atlético Mineiro celebró el resultado como si se tratara de una victoria, conscientes de que definirán la serie en su estadio. Por su parte, Independiente del Valle lamentó haber dejado escapar la victoria en los instantes finales, especialmente tras haber controlado el juego durante buena parte del encuentro.

En el contexto del torneo, Atlético Mineiro accedió a las semifinales tras eliminar a Bolívar en una serie ajustada, mientras que Independiente del Valle llegó a esta instancia luego de remontar una eliminatoria histórica ante Once Caldas en Colombia y superar la definición por penales. Además, el club ecuatoriano ya ha acumulado más de 6 millones de dólares (USD6.000.000) en premios a lo largo de la presente edición de la Copa Sudamericana.

La expectativa ahora se traslada a Brasil, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del certamen, donde se enfrentarán con el ganador del cruce entre Universidad de Chile y Lanús, que tendrán su primer encuentro este jueves en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

Formaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Júnior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes, Guilherme Arana; Bernard; y Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Estadio: Banco Guayaquil.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).