Deportes

Con un golazo en el descuento, el Atlético Mineiro de Sampaoli empató con Independiente del Valle por la semifinal de la Sudamericana

El conjunto ecuatoriano ganaba por el tanto de Júnior Sornoza. Sin embargo, en el primer minuto de adición Dudu, tras una excelente jugada con Hulk, decretó la igualdad en el partido de ida

Guardar

El empate conseguido por Atlético Mineiro en los minutos finales ante Independiente del Valle dejó la serie de semifinales de la Copa Sudamericana completamente abierta, con la definición pendiente en Brasil. El conjunto ecuatoriano, que había logrado adelantarse en el marcador desde el inicio del partido, vio cómo su ventaja se desvanecía en el tiempo añadido, cuando Dudu anotó el gol de la igualdad tras una destacada acción individual de Hulk. De este modo, el 1-1 en la ida obliga a ambos equipos a buscar la clasificación en el encuentro de vuelta.

El desarrollo del partido mostró a Independiente del Valle tomando la iniciativa y capitalizando una de sus primeras oportunidades. El árbitro sancionó un penal a los once minutos, decisión que fue confirmada tras la revisión del VAR. Júnior Sornoza ejecutó el cobro con precisión y adelantó a los locales, estableciendo el 1-0. Este tanto representó, además, el gol número 100 en la carrera del volante con la camiseta de IDV.

Júnior Sornoza, de Independiente del
Júnior Sornoza, de Independiente del Valle, celebra su gol ante el Atlético Mineiro de Sampaoli, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana (REUTERS/Cristina Vega)

A partir de la apertura del marcador, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli intentó reorganizarse y buscar el empate, aunque durante largos pasajes del encuentro careció de claridad en el último tercio del campo. Pese al ímpetu mostrado por Atlético Mineiro en la segunda mitad, las ocasiones más peligrosas continuaron siendo para el conjunto ecuatoriano, que dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia. Entre ellas, un remate de Hoyos que se marchó desviado y una intervención decisiva del arquero argentino Villar para evitar el empate de Bernard.

Con el paso de los minutos, IDV optó por ceder la iniciativa y buscar espacios al contragolpe, mientras que los brasileños, conscientes de la importancia de un gol como visitantes, intensificaron su presión. A falta de quince minutos para el final, el marcador seguía favoreciendo a los locales, pero la falta de eficacia en la definición impidió que consolidaran su ventaja. El equipo ecuatoriano no logró encontrar el camino hacia el segundo gol, lo que mantuvo con vida a Atlético Mineiro.

La insistencia del conjunto brasileño tuvo su recompensa en el tiempo de descuento. Hulk protagonizó una jugada individual en la que superó a la defensa rival y le devolvió el pase previo a Dudu, quien definió con el arco vacío para establecer el empate definitivo. Este gol, anotado en el minuto 91, fue celebrado por los jugadores y el cuerpo técnico de Atlético Mineiro como un resultado positivo, ya que les permitirá definir la serie en condición de local.

Jorge Sampaoli celebra con emoción
Jorge Sampaoli celebra con emoción junto a Dudu, el tanto del empate agónico del Atlético Mineiro ante Independiente del Valle (REUTERS/Cristina Vega)

El empate deja la eliminatoria abierta y obliga a ambos equipos a buscar la clasificación en el partido de vuelta, que se disputará en Brasil. Atlético Mineiro celebró el resultado como si se tratara de una victoria, conscientes de que definirán la serie en su estadio. Por su parte, Independiente del Valle lamentó haber dejado escapar la victoria en los instantes finales, especialmente tras haber controlado el juego durante buena parte del encuentro.

En el contexto del torneo, Atlético Mineiro accedió a las semifinales tras eliminar a Bolívar en una serie ajustada, mientras que Independiente del Valle llegó a esta instancia luego de remontar una eliminatoria histórica ante Once Caldas en Colombia y superar la definición por penales. Además, el club ecuatoriano ya ha acumulado más de 6 millones de dólares (USD6.000.000) en premios a lo largo de la presente edición de la Copa Sudamericana.

La expectativa ahora se traslada a Brasil, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del certamen, donde se enfrentarán con el ganador del cruce entre Universidad de Chile y Lanús, que tendrán su primer encuentro este jueves en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

Formaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Júnior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes, Guilherme Arana; Bernard; y Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Estadio: Banco Guayaquil.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaAtlético MineiroIndependiente del ValleCopa SudamericanaDuduJúnior SornozaSemifinal de ida

Últimas Noticias

Los secretos del súper Flamengo: cuánto gastó para ganar la Libertadores y la figura que vuelve contra Racing

El equipo carioca está plagado de estrellas. Es temible en el ataque, pero tiene falencias. Por qué los equipos argentinos son su punto débil

Los secretos del súper Flamengo:

El anuncio del Papu Gómez tras cumplir la suspensión por doping: cuándo podría sumar sus primeros minutos oficiales en su nuevo club

El volante argentino sorprendió con su decisión respecto de su futuro. Los detalles

El anuncio del Papu Gómez

¿Úbeda patea el tablero ante Barracas? El factor Cavani por el que Boca cambiaría de esquema y los dos importantes regresos

El entrenador xeneize rompería el “doble nueve” y la vuelta del uruguayo pasó a ser relevante

¿Úbeda patea el tablero ante

El emotivo banderazo de los hinchas de Racing en Brasil antes del duelo con Flamengo por la Copa Libertadores: la posible formación

La Academia afrontará la ida de las semifinales frente al Mengao en el Maracaná. Gustavo Costas podría recuperar a varios jugadores que no estaban en plenas condiciones físicas

El emotivo banderazo de los

Tras la goleada de Unión a Defensa, así están las posiciones del Torneo Clausura, el ingreso a las Copas y el descenso

Solo resta el encuentro entre Huracán y Central Córdoba, de este miércoles, para que la fecha 13 llegue a su fin. Los hipotéticos cruces de octavos de final, con Boca afuera de todo

Tras la goleada de Unión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron un cuerpo en el

Encontraron un cuerpo en el río Negro e investigan si se trata de un joven que desapareció en Viedma

Gas, transporte, electricidad, agua: cuáles son los servicios públicos que más aumentaron durante los últimos dos años

Apareció un yacaré en un barrio residencial de Corrientes, alertó a los vecinos y escapó por un drenaje

Cayeron dos delincuentes que hacían entraderas en La Matanza: el error por el que los atraparon

Un hombre fue detenido por vandalismo durante el acto de Javier Milei en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Churchill los volvió un mito

Churchill los volvió un mito y, como recompensa, la monarquía le regaló posavasos: el biógrafo de Lady Di vuelve a contarlo todo

¿Esperaban algo distinto?

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

El efecto Taylor Swift: una camiseta vintage revive y moviliza al mundo en favor de las nutrias marinas

El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar antes de una cumbre internacional en Corea del Sur

TELESHOW
El blooper de Maxi López

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”

La tajante decisión de Thiago Medina tras recuperarse de su grave accidente en moto

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: “No trabajo gracias a vos”

Nicki Nicole, fan de lujo: alentó a Lamine Yamal desde la tribuna del Barcelona

Matías Alé y Martina Vignolo preparan una boda de película en Mar del Plata: la invitación de su gran día