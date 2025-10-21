Deportes

Valu Fernández reveló intimidades de la amistad entre Enzo Fernández y Julián Álvarez: “Les digo que parecen novios”

La pareja del capitán del Chelsea contó detalles del vínculo entre el volante y la Araña. Las imágenes

Además de cosechar títulos, La Scaloneta también se caracteriza por los vínculos que se generan en cada concentración. A diferencia de otros tiempos en los que en el seleccionado argentino se percibían grupos divididos, bajo el ciclo del estratega de Pujato el compañerismo también puede convertirse en amistad.

Uno de los casos más emblemáticos es la dinámica que se generó entre Julián Álvarez y Enzo Fernández, dado que su relación ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una relación a distancia con complicidad en las redes sociales.

En las últimas horas, la pareja del volante del Chelsea, Valentina Cervantes, aportó una perspectiva íntima y humorística sobre este vínculo, al relatar detalles de la relación entre la figura con pasado en Defensa y Justicia y el delantero del Atlético de Madrid, quienes forjaron su amistad durante su paso por River Plate y la han consolidado en las convocatorias de Scaloni.

Durante una intervención en el canal de streaming de Olga, la influencer compartió anécdotas sobre la cercanía entre ambos jugadores, describiendo situaciones cotidianas que reflejan la solidez de su amistad. “Me da gracia, yo también los cargo. Cuando están concentrando juntos y hacen llamada les digo que parecen novios”, expresó entre risas, evidenciando el tono distendido con el que la familia observa la relación.

Festejo aráncnido de los amigos, con la casaca de la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

La joven también detalló cómo estas situaciones se presentan durante las concentraciones en el predio Lionel Andrés Messi, donde las comunicaciones por WhatsApp y bromas son habituales. “Capaz hago videollamada con Enzo y me dice que no puede, porque Juli está durmiendo”, recordó.

El lazo entre la Araña y Enzo no se limita al ámbito profesional, sino que se extiende al entorno familiar. “Mis hijos lo aman, y para Olivia (su hija) Enzo es su tío”, aseguró.

Cuando está en Inglaterra por la carrera de su pareja, contó que tiene una vida normal y no deja que el hecho de ser una figura pública le robe de tener momentos con Olivia y Benjamín, sus dos hijos. “Aparte yo con ellos tengo una vida normal, no es que nos encerramos. Así como dije recién: estoy en el supermercado, estoy en cualquier lado, en una plaza acá cerca o lo que sea”, contó sobre la decisión de no aislar a su familia.

La convivencia y la relación entre los ídolos del representativo nacional se inició en las divisiones inferiores de River Plate y con el tiempo el lazo se fortaleció. Según Cervantes el vínculo crece constantemente por la personalidad de cada uno. Las bromas y las anécdotas compartidas por la pareja de Fernández ilustran cómo la amistad entre los futbolistas se ha convertido en un elemento central de su vida cotidiana.

Por su parte, Julián Álvarez también se refirió a la amistad que generó durante la última convocatoria de la Selección Argentina, cuando reveló un detalle sobre la rutina que comparten en las concentraciones. “En la Selección duermo con Enzo”, admitió el delantero, confirmando la costumbre de compartir habitación desde el Mundial de Qatar.

En relación a la última doble fecha de Eliminatorias de Sudamérica para la Copa del Mundo del próximo año, el ex goleador del Manchester City recordó el episodio en el que su compañero no pudo estar presente debido a una expulsión en el partido anterior. “Enzo no fue y dormí solo. El Profe me preguntó si quería otro compañero de habitación, pero le dije que no, que le respete el lugar”, recordó Julián entre risas.

