Riestra venció 1 a 0 a Instituto, alcanzó la cima de la Zona B y aseguró el pase a los octavos del Torneo Clausura

La magnífica pirotecnia que iluminó el cielo del Bajo Flores, mientras el sol se escondía detrás del Nuevo Gasómetro y el humo teñido de negro y blanco entusiasmaba a los fanáticos del Malevo con dar otro golpe en el Torneo representó un espectáculo adicional del duelo que animaron Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba en el Guillermo Laza. El escenario representó para el combinado local una verdadera fortaleza, al llegar a la fecha 13 del campeonato doméstico con un invicto de 26 presentaciones.

Más allá de la expectativa que se generó en la previa, la primera etapa se diluyó entre bostezos y acciones intrascendentes que mantuvieron a los arqueros como simples espectadores.

En cambio, cuando se reanudó el partido, Alexander Díaz capturó un despeje defensivo y comenzó a encarar a la última línea de La Gloria. Después de dejar en el camino a tres hombres, el atacante abasteció a Jonathan Herrera, quien resolvió con un puntazo rasante que fue imposible para Manuel Roffo. Los de Gustavo Benítez sacaban la primera ventaja para garantizarse un lugar en los octavos de final del campeonato y soñar con la clasificación hacia la próxima Copa Libertadores.

Cerca del final, Antony Alonso tuvo la chance de liquidar el pleito en una ocasión en la que dejó fuera de escena a Roffo y resolvió ante un arco vacío; pero el notable sacrificio de Jhon Córdoba le dio una vida más al conjunto de Daniel Oldrá. El suspenso se instaló en el cierre del encuentro.

Formaciones

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Guillermo Laza.

TV: ESPN Premium.

