Deportes

Riestra venció 1 a 0 a Instituto, alcanzó la cima de la Zona B y aseguró el pase a los octavos del Torneo Clausura

El Malevo se impuso como local gracias al gol de Jonathan Herrera y sacó boleto a la siguiente fase

Guardar

La magnífica pirotecnia que iluminó el cielo del Bajo Flores, mientras el sol se escondía detrás del Nuevo Gasómetro y el humo teñido de negro y blanco entusiasmaba a los fanáticos del Malevo con dar otro golpe en el Torneo representó un espectáculo adicional del duelo que animaron Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba en el Guillermo Laza. El escenario representó para el combinado local una verdadera fortaleza, al llegar a la fecha 13 del campeonato doméstico con un invicto de 26 presentaciones.

Más allá de la expectativa que se generó en la previa, la primera etapa se diluyó entre bostezos y acciones intrascendentes que mantuvieron a los arqueros como simples espectadores.

En cambio, cuando se reanudó el partido, Alexander Díaz capturó un despeje defensivo y comenzó a encarar a la última línea de La Gloria. Después de dejar en el camino a tres hombres, el atacante abasteció a Jonathan Herrera, quien resolvió con un puntazo rasante que fue imposible para Manuel Roffo. Los de Gustavo Benítez sacaban la primera ventaja para garantizarse un lugar en los octavos de final del campeonato y soñar con la clasificación hacia la próxima Copa Libertadores.

Cerca del final, Antony Alonso tuvo la chance de liquidar el pleito en una ocasión en la que dejó fuera de escena a Roffo y resolvió ante un arco vacío; pero el notable sacrificio de Jhon Córdoba le dio una vida más al conjunto de Daniel Oldrá. El suspenso se instaló en el cierre del encuentro.

Formaciones

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Guillermo Laza.

TV: ESPN Premium.

Posiciones del Torneo Clausura y de la tabla anual

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga ProfesionalLiga Profesional de FútbolDeportivo RiestraInstituto

Últimas Noticias

¿Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona o Pelé? el ping pong de la joya marroquí Yassir Zabiri y un dardo los chicos del Sub 20 argentino

El verdugo de la Argentina, autor de los dos goles con los que Marruecos se adjudicó su primer Mundial en Chile no dudó al elegir al mejor del planeta

¿Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona o

Protesta y tensión en Atlético Tucumán: Leandro Díaz se cruzó con los hinchas del Decano tras el empate parcial ante San Lorenzo

El delantero tucumano no toleró los cánticos de los simpatizantes, que despidieron al plantel en el entretiempo con el clásico hit “jugadores...”

Protesta y tensión en Atlético

Mike Tyson reveló la lección que aprendió de la caída ante Jake Paul y aplicará contra Floyd Mayweather

El ex Rey de los Pesados, de 59 años, volverá al ring en 2026 ante otra leyenda del boxeo

Mike Tyson reveló la lección

Es cantante, modelo, actriz de contenido para adultos y marcó un hito en el culturismo brasileño: “Lo imposible se hace real”

Priscila D’Ávila, también conocida como ZOO, obtuvo una Pro Card en el Mr. Olympia Brasil 2025

Es cantante, modelo, actriz de

El nuevo apodo que le puso la prensa francesa a Franco Colapinto tras la polémica con Pierre Gasly en Austin

Autohebdo, el medio especializado francés, se refirió a la actitud del piloto argentino, que desobedeció una orden de equipo que le prohibía adelantar a su compañero galo

El nuevo apodo que le
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos platos argentinos quedaron entre

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

Encontraron cabezas de animales muertos en una caja frente a un supermercado en La Plata

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Trump declaró que Ucrania podría

Trump declaró que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia y afirmó que “cualquier cosa puede pasar”

Hitler, a treinta días del poder: qué papel jugaron las maniobras personales en el ascenso del nazismo

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

TELESHOW
MasterChef Celebrity presentó a la

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”