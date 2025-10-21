Los mejores memes de la goleada del Arsenal al Atlético de Madrid: de los dardos al Cholo Simeone al lamento por Julián Álvarez

La contundente victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium no solo dejó al equipo español en una posición comprometida dentro de la UEFA Champions League, sino que también desató una oleada de reacciones en redes sociales, donde los aficionados no tardaron en dirigir sus críticas y burlas hacia Diego Simeone. El conjunto dirigido por Mikel Arteta se impuso por 4-0 en un lapso de apenas quince minutos, un resultado que generó una avalancha de memes y comentarios irónicos sobre el desempeño del técnico argentino.

El desarrollo del partido mostró a un Atlético de Madrid superado en todas las líneas, incapaz de contener los ataques del líder de la Premier League. Aunque Julián Álvarez fue titular y dispuso de dos oportunidades claras para abrir el marcador —una de ellas terminó con el balón estrellándose en el travesaño—, el equipo español no logró capitalizar sus ocasiones. Tras esas oportunidades desperdiciadas, el Arsenal desató su ofensiva y, en apenas catorce minutos, sentenció el encuentro con goles de Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y un doblete de Viktor Gyökeres.

La derrota dejó al conjunto rojiblanco con solo tres puntos de nueve posibles, ubicándolo en la zona de playoffs y obligándolo a mejorar su rendimiento si aspira a avanzar a la siguiente fase del máximo certamen europeo. Los hinchas no solo lamentaron el resultado, sino que también aprovecharon las redes sociales para ironizar sobre la falta de reacción del equipo y la gestión de Simeone. La viralización de memes y críticas se centró especialmente en la rapidez con la que los Gunners resolvieron el partido, anotando cuatro goles en un cuarto de hora.

Durante el encuentro, el Atlético de Madrid intentó responder con variantes ofensivas y cambios tácticos. En el minuto 85, Antoine Griezmann, quien ingresó por Sorloth, probó suerte con un disparo desviado. Minutos antes, Thiago Almada había rematado sin potencia a las manos del arquero Raya. El equipo de Diego Simeone realizó un triple cambio en el minuto 63, incorporando a Conor Gallagher, Álex Baena y Matteo Ruggeri en busca de revertir la desventaja, pero los intentos resultaron infructuosos.

El Arsenal, por su parte, se mantiene en la cima del grupo con puntaje ideal, aunque con una diferencia de gol inferior a la del PSG y el Inter de Italia. El próximo compromiso de los ingleses será el martes 4 de noviembre a las 14:45 (hora argentina) frente al Slavia Praga como visitante, mientras que el Atlético de Madrid recibirá ese mismo día a las 17:00 al Union SG de Bélgica.

La actuación de Julián Álvarez fue uno de los pocos aspectos rescatables para el conjunto español. En el segundo tiempo, el delantero argentino asistió a Giuliano Simeone, quien remató de derecha y obligó a Gabriel a enviar el balón al córner. No obstante, la falta de eficacia en el área rival y la fragilidad defensiva terminaron por condenar al equipo madrileño.

La repercusión en redes sociales reflejó el descontento de los aficionados, quienes no solo cuestionaron la estrategia de Simeone, sino que también se mofaron de la incapacidad del equipo para resistir la presión del Arsenal. Las reacciones también estuvieron en torno a Julián Álvarez y su llegada al cuadro español.

Los mejores memes de la goleada del Arsenal al Atlético de Madrid por la Champions League: