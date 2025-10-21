Deportes

Las tres fotos que publicó Antonela Roccuzzo de sus hijos jugando en el Inter Miami: los sutiles guiños a Messi

La empresaria se mostró orgullosa de Thiago, Mateo y Ciro, quienes se destacan en la Academia del club de Florida

Messi, Thiago, Ciro y Mateo,
Messi, Thiago, Ciro y Mateo, junto a Antonela Roccuzzo

Las redes sociales de Antonela Roccuzzo volvieron a captar la atención de millones cuando la empresaria compartió una serie de imágenes de sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago, en las que cada uno refleja, a su manera, la herencia futbolística y personal de Lionel Messi. Las fotos, tomadas durante actividades con la Academia del Inter Miami, muestran momentos de orgullo familiar y revelan cómo los pequeños Messi comienzan a dejar su propia huella en el mundo del fútbol, evocando gestos, logros y hasta rasgos físicos de su célebre padre.

En tres historias de su cuenta de Instagram, Roccuzzo reposteó imágenes de la cuenta oficial de las divisiones formativas del club, donde se observa a sus tres hijos en diferentes situaciones que resaltan sus similitudes con Messi. Antonela, con más de 39 millones de seguidores, mostró cómo cada uno de los niños, pese a la presión de ser descendientes de uno de los futbolistas más reconocidos, disfruta y se destaca en su propio camino dentro del deporte, con el mítico delantero, de 38 años, como faro.

El primero en aparecer es Ciro, el menor de la familia, con siete años. Fue fotografiado durante un partido de la Legends Cup Miami. En la imagen, Ciro lleva la cinta de capitán, un detalle que remite de inmediato a la figura de Messi tanto en el Inter Miami como en la selección argentina. La instantánea lo muestra conduciendo el balón con determinación, mientras un rival lo sigue de cerca, y deja en claro que el liderazgo parece ser un rasgo compartido entre padre e hijo.

Ciro Messi, con la cinta
Ciro Messi, con la cinta de capitán

Mateo, de diez años, protagoniza el segundo momento destacado. Conocido por su carácter extrovertido y travieso, el hijo del medio se lució al marcar un hat-trick, una coincidencia que lo conectó directamente con Messi, quien ese mismo día -el sábado- también anotó tres goles en un partido de la MLS frente al Nashville. La foto elegida por Antonela lo muestra celebrando uno de sus tantos con los brazos abiertos, en una pose que recuerda las celebraciones de su padre y que evidencia la pasión y el instinto goleador que corre por la familia.

El recorrido visual culmina con Thiago, el mayor, de doce años. En su caso, la imagen corresponde a un entrenamiento de las juveniles del Inter Miami y destaca por su composición artística: la silueta de Thiago, recortada contra la luz, revela un parecido físico innegable con Messi. La postura, el peinado y los rasgos faciales evocan al joven Lionel que debutó en el Barcelona y que más tarde conquistó el Mundial Sub 20 en 2005, sugiriendo que el legado familiar trasciende el talento y se manifiesta también en la apariencia.

La familia Messi, que se instaló en Miami tras la llegada de Lionel al club estadounidense, ha encontrado en la ciudad un nuevo hogar donde los niños continúan su desarrollo futbolístico. Nacidos en Barcelona, los tres hermanos participan en la Academia del Inter Miami, cada uno en su categoría, y han logrado adaptarse a la vida en Estados Unidos mientras mantienen viva la pasión por el fútbol. La rutina familiar incluye entrenamientos y partidos, en los que la presencia de Messi como padre y acompañante es habitual, reforzando el vínculo entre la vida profesional y personal del astro.

El festejo de uno de
El festejo de uno de los tres goles de Mateo Messi

El entorno futbolístico de los hijos de Messi se verá potenciado próximamente con la realización de la Messi Cup, un torneo internacional juvenil que se disputará en el predio del Inter Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025. La competencia reunirá a equipos destacados como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, River y Newell’s, además del club local, y ofrecerá a los jóvenes la oportunidad de medirse con talentos de todo el mundo, consolidando el papel de la familia Messi en el desarrollo del fútbol juvenil.

Mientras los tres hermanos muestran estilos y características propias en el campo, disfrutan de la cercanía de su padre, quien suele acompañarlos tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y hasta disfruta de sus corridas en el mismísimo césped del Chase Stadium, donde deslumbra el ídolo, que ahora anhela quedarse con la MLS. Este viernes, las Garzas comenzarán a disputar los playoffs ante Nashville, en una serie a tres encuentros.

La silueta de Thiago Messi
La silueta de Thiago Messi y un profundo parecido a su papá

