La reacción de Matías Almeyda contra un fanático que le reclamó por la derrota del Sevilla: “Me la tuve que aguantar”

El equipo del técnico argentino perdió de local ante el Mallorca por 3-1

La jornada que apuntaba a ser una nueva celebración para el Sevilla Fútbol Club en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán concluyó con una derrota inesperada frente al RCD Mallorca por 1-3, y una escena poco habitual entre el entrenador argentino Matías Almeyda y la afición local. El club andaluz dejó escapar una victoria que parecía encaminada tras superar con contundencia al Barcelona en la fecha anterior.

La jornada comenzó con entusiasmo para la escuadra sevillista, posicionada en el séptimo lugar de la tabla tras dos victorias consecutivas y con la posibilidad de alcanzar los puestos de Champions League. El gol de Rubén Vargas a los 17 minutos reforzó las expectativas de la hinchada. Sin embargo, el ritmo del partido se alteró en la segunda parte. Vedat Muriqi empató el marcador en el minuto 67 y el joven Mateo Joseph, quien había ingresado poco antes, revirtió el resultado con dos goles en el tramo final.

Al concluir el encuentro, la frustración de los seguidores del Sevilla se hizo visible. Una de las imágenes más llamativas de la noche fue el diálogo entre Matías Almeyda y un veterano aficionado sevillista. La conversación fue captada por las cámaras de televisión y se desarrolló justo después del pitido final, cuando el técnico argentino se dirigió hacia la grada situada detrás del banquillo. Un seguidor, visiblemente molesto, le manifestó su malestar por el rendimiento del equipo. Almeyda, lejos de evitar la crítica, se detuvo y escuchó atentamente.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador argentino abordó el episodio abiertamente y explicó su actitud: “Escucho lo bueno y lo malo. Estaba enfadado y con razón. Había que darle su espacio para que descargara el hombre. El señor estaba expresando su malestar y fui porque no siempre hay que arrimarse cuando se gana. Se desahogó con todo el alma. Espero que ya esté más tranquilo. Dijo dos verdades. Le di la razón y me la tuve que aguantar”.

Almeyda habló del episodio en rueda de prensa

La caída del Sevilla cobró relevancia dado el contexto reciente del club. Apenas una jornada atrás, la goleada por 4-1 frente al Fútbol Club Barcelona, entonces líder, había renovado la ilusión en la afición hispalense. Las victorias consecutivas los habían situado en la lucha por posiciones europeas, objetivo que parecía más cercano que nunca. El revés ante el Mallorca, colista hasta ese momento, dejó a la plantilla con solo dos triunfos como local durante 2025, una estadística adversa para una institución acostumbrada a la exigencia.

En el aspecto táctico, Almeyda intentó reactivar al equipo mediante un triple cambio durante la segunda parte, enviando al campo a Januzaj, Alexis Sánchez y Akor Adams. A pesar de los ajustes, el equipo no logró recuperar el control ni revertir la dinámica negativa de los minutos finales. El doblete de Mateo Joseph sentenció el marcador en apenas seis minutos, capitalizando errores defensivos del Sevilla.

El resultado representó un respiro para el RCD Mallorca, que hasta este partido no había conseguido imponerse como visitante en la temporada. La victoria les permitió salir de la zona de descenso y revitalizar su esperanza de permanencia en LaLiga.

