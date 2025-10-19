Deportes

El show de Messi en el triunfo de Inter Miami: sus tres goles para ganar la Bota de Oro y el récord que estuvo al borde de superar

Luego de la victoria ante Nashville, el rosarino quedó como máximo anotador de la temporada de la MLS, con 29 tantos

Guardar
El partido de Messi en la goleada ante Nashville

Lionel Messi fue el artífice de una goleada espectacular 5-2 de Inter Miami sobre Nashville, como visitante, en la última jornada de la fase regular de la MLS. El delantero argentino marcó un hat-trick, dio una asistencia y culminó como el máximo anotador de la liga estadounidense, con 29 tantos para quedarse con la Bota de Oro. Detrás suyo quedaron Sam Surridge (Nashville) y Denis Bouanga (Los Ángeles FC), ambos con 24 gritos.

Además, el campeón del mundo repartió 19 asistencias, alcanzando un total de 48 contribuciones de gol en la temporada, alcanzando la segunda marca más alta de la historia (el mexicano Carlos Vela sumó 49 en 2019).

La noche en Tennessee no aparentaba sencilla para los dirigidos por Javier Mascherano, que ya estaban clasificados a los Playoffs y buscaban la ubicación más alta (finalmente quedaron terceros por la victoria de Cincinnati). Sin embargo, Messi metió un golazo de su estilo con una acción individual a los 34 minutos de la primera parte. El rosarino paró la pelota de pecho, se sacó de encima a tres rivales y metió un zurdazo contra el palo del arquero que fue inatajable para Joe Willis.

Tras la reacción de Nashville, que dio vuelta el marcador en pocos minutos, Inter Miami se fue al descanso en desventaja, pero mostró una cara completamente distinta en el complemento, con un Messi arrollador y determinante. El capitán de las Garzas se puso el equipo al hombro y empezó a generar fútbol. También lo acompañó la suerte, ya que en un ataque aislado, la pelota dio en la mano de un defensor local y el árbitro sancionó penal. La Pulga convirtió la pena máxima con un remate delicado que engañó al arquero para el 2-2.

El golazo de Messi para Inter Miami vs Nashville

A los 63 minutos, Inter Miami logró adelantarse 3-2 con un gol de otro argentino: Baltasar Rodríguez. El ex delantero de Racing encontró un rebote en el área tras un remate fallido de Luis Suárez y abrió el camino para que Messi estampara el 4-2 (y su hat-trick) a los 67′. El goleador armó una pared con Telasco Segovia, quien le cedió el balón para que Leo rematara cruzado al segundo palo de Willis.

La generosidad de Messi también se hizo presente en el partido. Antes de dar su asistencia, el campeón del mundo estuvo a centímetros de convertir su cuarto gol, pero Willis, quien tanto lo había sufrido en el duelo, pudo estirarse y enviar la pelota al córner. El pase-gol se dio sobre el final para el tanto del venezolano Telasco Segovia que puso el moño al resultado (5-2). El ex Barcelona y PSG quedó mano a mano con el arquero, pero lejos de ser egoísta, cedió el tanto a su compañero.

Con este resultado, Inter Miami se clasificó a los Playoffs como tercero (19 triunfos, 8 empates y 9 derrotas) de la Conferencia Este y chocará justamente ante Nashville SC, que culminó sexto. La serie se jugará al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el elenco de Mascherano.

En cuanto a las estadísticas personales, Lionel Messi sumó gol número 68 en 81 partidos (con 36 asistencias) con la camiseta de Inter Miami. Además, como si fuera poco, lleva 17 años seguidos marcando al menos un hat-trick por temporada. En toda su carrera, el argentino lleva 889 tantos y 401 pases-gol en 1130 partidos oficiales. En el medio está la competencia con Cristiano Ronaldo por ser el máximo artillero de la historia del fútbol. El portugués tiene hasta el momento 949 goles en 1292 partidos.

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiNashvilleMLSdeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate le gana al Talleres de Carlos Tevez y corta su mala racha por el Torneo Clausura

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el certamen local, intenta pisar con fuerza contra la T en Córdoba. Transmite TNT Sports

River Plate le gana al

13 frases de Úbeda tras la derrota de Boca: su emoción al recordar a Miguel Russo y por qué el resultado no fue justo

El nuevo DT del Xeneize habló luego de la caída ante Belgrano en La Bombonera

13 frases de Úbeda tras

Con otra actuación deslumbrante de Messi, Inter Miami venció 5-2 a Nashville en el cierre de la fase regular de la MLS

El rosarino convirtió tres goles y dio una asistencia en la victoria del equipo de Javier Mascherano, que culminó tercero en la Conferencia Este

Con otra actuación deslumbrante de

Francisco Cerúndolo volverá al circuito en el ATP 500 de Viena

Además, se presentarán Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli. En Basilea jugará Sebastián Báez

Francisco Cerúndolo volverá al circuito

La lupa sobre el penal de Lautaro Di Lollo a Lucas Passerini en Boca Juniors-Belgrano que abrió el marcador

Pablo Dóvalo sancionó la pena máxima por un pisotón del marcador central al delantero. Los detalles

La lupa sobre el penal
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

La morosidad bancaria sigue en aumento: llegó al máximo en lo que va del actual gobierno

Con más de USD 33.000 millones, minería y energía concentran el 98% de las inversiones proyectadas en el RIGI

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Tres heridos y varias armas secuestradas tras otra pelea de los Hells Angels en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán y Afganistán acordaron un

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

EEUU advirtió sobre “información creíble” de un posible ataque de Hamas a civiles en Gaza que podría romper el alto el fuego

El enigma de Arthur Rimbaud en Indonesia: el poeta maldito que desertó del ejército y desapareció en la selva de Java

Detienen en Japón a un hombre por vender pornografía de celebridades generada con IA

Duelo parasocial: qué es, cómo surge el vínculo emocional con famosos y cuáles son sus riesgos

TELESHOW
Joaquín Furriel confirmó su relación

Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Indiana Cubero celebró sus 17 años rodeada por su mamá y sus hermanas: el tierno mensaje de Nicole Neumann

Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices