Deportes

Continúa la fecha 13 del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

En primer turno, a las 15, Vélez visitará a Sarmiento de Junín. A continuación, a las 18, Independiente buscará su primera victoria ante San Martín de San Juan y Rosario Central recibirá a Platense

Guardar

La recta final de la fase inicial del Torneo Clausura está al rojo vivo. Con la lucha por la clasificación a las competiciones internacionales, las plazas que están en disputa para acceder a los octavos de final y la pelea por esquivar el descenso marcan los puntos más destacados de la fecha 13 del campeonato doméstico.

SARMIENTO DE JUNÍN VS VÉLEZ SARSFIELD

Vélez Sarsfield visita a Sarmiento
Vélez Sarsfield visita a Sarmiento en Junín

Mientras todas las miradas estarán centradas en el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, a la mista hora (a las 15), Vélez se presentará en el estadio Eva Perón de Junín para medir sus fuerzas ante Sarmiento.

Si bien el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se encuentra en la tercera ubicación de la Zona B con 22 unidades, a dos del puntero Deportivo Riestra, la sensación amarga que vivió en sus últimas dos presentaciones obligan al Fortín a volver a la victoria. Es que la derrota contra Rosario Central (2-1) y el polémico empate frente al Malevo obligan al elenco del Mellizo a sumar de a tres para empezar a garantizarse un lugar en la siguiente instancia.

Por otro lado, el Verde viene de dar el golpe en el mítico Monumental, donde se impuso por la mínima diferencia frente a River Plate. Además, el conjunto de Facundo Sava tomó distancia de Aldosivi y San Martín de San Juan en la tabla de los promedios y también se alejó del descenso en la Tabla Anual. Sin dudas, los del Colorado quieren volver a festejar frente a otro de los candidatos al título.

Posibles formaciones:

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta, Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Yair Arismendi, Alex Vigo, Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera, Lucas Pratto e Iván Morales. DT: Facundo Sava

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Elías Gomez, Aarón Quirós, Emanuel Mammana, Agustín Lagos, Agustín Bouzat, Diego Valdes, Manuel Lanzini, Tomás Galván, Francisco Pizzini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto

Hora: 15

Árbitro: Andrés Gareano

TV: ESPN Premium

Estadio: Eva Perón (Junín)

SAN MARTÍN DE SAN JUAN VS INDEPENDIENTE

Duelo de necesitados en San
Duelo de necesitados en San Juan

La acción se trasladará a San Juan, donde Independiente buscará su primera victoria del campeonato frente a San Martín, un rival que viene de sorprender a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y anhela los tres puntos para mantener la esperanza de lograr el objetivo de la permanencia.

Desde las 18, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación a cargo de ESPN Premium, el Rojo y el Santo dirimirán su suerte en un claro choque de necesitaros.

La campaña del conjunto de Avellaneda es una de las peores de su historia. Sin alegrías en lo que va del certamen, el combinado liderado por Gustavo Quinteros marcha en la última posición de la Zona B y la posibilidad de disputar los playoffs se desvanece fecha a fecha.

Los de Leandro Romagnoli, en tanto, cortaron una sequía de cinco compromisos sin triunfos y sueñan con volver a celebrar ante otro de los grandes del fútbol argentino. Si lograron concretar la hazaña en el Bajo Flores, por qué no entusiasmarse con otra gesta frente a Independiente.

Probables formaciones

San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo, Diego González, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández e Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli

Independiente: Rodrigo Rey, Milton Valenzuela, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Federico Vera, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández, Pablo Galdames, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Enzo Taborda. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 18

Árbitro: Andrés Merlos

TV: ESPN Premium

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan)

ROSARIO CENTRAL VS PLATENSE

Rosario Central y Platense se
Rosario Central y Platense se verán las caras en el Gigante de Arroyito

Finalmente, también a las 18, Rosario Central animará un nuevo espectáculo cuando reciba en el Gigante de Arroyito a Platense, el campeón del Torneo Apertura que está muy lejos del nivel que supo exponer durante el primer semestre.

El Canalla es el único invicto del campeonato, pero se encuentra en la cuarta posición de la Zona B con 21 puntos, a tres de Deportivo Riestra. Con tres victorias consecutivas (Gimnasia, River y Vélez), el elenco liderado por El Profesor Ariel Holan quiere seguir escalando para definir la mayoría de los partidos en su casa, cuando comience el mata mata.

Por su parte, el Calamar está 13ro en su grupo y sabe que no tiene margen si desea volver a acceder a la fase de los 16 mejores del torneo. A pesar de contar con su boleto asegurado para la próxima Copa Libertadores, en Vicente López son conscientes de que deben mejorar para volver a tener el protagonismo que supieron gozar durante la primera parte del año.

El duelo estará bajo la órbita de Pablo Echavarría y contará con la transmisión de TNT Sports.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun, Agustín Sández, Juan Komar, Facundo Mallo, Emanuel Coronel, Santiago López, Ignacio Malcorra, Franco Ibarra, Enzo Giménez, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Ariel Holan

Platense: Federico Losas, Bautista Barros Schelotto, Oscar Salomón, Gonzalo Goñi, Juan Ignacio Saborido, Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Franco Zapiola, Ignacio Schor, Guido Mainero Y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian Kily González

Hora: 18

Árbitro: Pablo Echavarría

TV: TNT Sports

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

POSICIONES

Temas Relacionados

Torneo ClausuraIndependienteSan Martín de San JuanPlatenseVélez SarsfieldRosario CentralPrimeraSarmiento de Junín

Últimas Noticias

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en una nueva edición del clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

El Pincha y el Lobo se volverán ver las caras en el estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha interzonal del Torneo Clausura. Desde las 15, por TNT Sports

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán

La espectacular doble atajada de Dibu Martínez que fue clave en el triunfo de Aston Villa: de su gesto al público a la reacción del DT rival

Los Villanos vencieron 2-1 al Tottenham en Londres gracias al arquero argentino y un tanto de Emiliano Buendía. Cuti Romero no jugó por una molestia

La espectacular doble atajada de

El especial mensaje de Franco Colapinto por el Día de la Madre antes del GP de EEUU de F1: “Ojalá pueda hacerte un lindo regalito”

El piloto argentino le dedicó unas tiernas palabras a todas las madres y en especial a la suya en la previa al inicio de un nuevo reto en Austin

El especial mensaje de Franco

La desafiante frase del DT de Marruecos antes de enfrentar a Argentina en la final del Mundial Sub 20

Mohamed Ouahbi palpitó la definición del trofeo en Santiago de Chile contra un rival que viene invicto y no recibe goles hace cuatro partidos. El capitán marroquí, Houssam Essadak, lo acompañó en la conferencia de prensa, a la que también asistieron Diego Placente y Julio Soler

La desafiante frase del DT

Nico Paz brilló en el histórico triunfo del Como a Juventus: los números que lo convirtieron en uno de los jugadores más influyentes en Europa

El volante argentino anotó un gol y dio una asistencia en el 2-0 de su equipo, que venció por primera vez en 73 años a la Vecchia Signora

Nico Paz brilló en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial del Gin Tonic:

Día Mundial del Gin Tonic: nuevas versiones del cóctel creativo que nos hace sentir bartenders en casa

Empleo público: cuáles son las provincias que más empleados tienen y cuáles pagan los sueldos más altos

Por cuarto año consecutivo, cayeron las ventas de las pymes por el Día de la Madre

Violencia de género y una detención previa: quién es el ex boxeador involucrado en la pelea de Hells Angels en La Plata

Nuevo video de la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata: la emboscada previa a los disparos

INFOBAE AMÉRICA
La subasta de 10 cuadros

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

Israel realizó nuevos ataques en Gaza tras acusar a los terroristas de Hamas de haber violado el alto el fuego

Misterio maya: por qué construyeron grandes ciudades y luego las abandonaron, según un estudio de la Universidad de California

Ucrania atacó una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú y obligó a suspender el suministro desde Kazajistán

TELESHOW
La romántica dedicatoria de Paulo

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres

Día de la Madre: entre recuerdos y amor, los mensajes más emotivos con fotos, palabras y videos

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo