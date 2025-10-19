Continúa la fecha 13 del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

La recta final de la fase inicial del Torneo Clausura está al rojo vivo. Con la lucha por la clasificación a las competiciones internacionales, las plazas que están en disputa para acceder a los octavos de final y la pelea por esquivar el descenso marcan los puntos más destacados de la fecha 13 del campeonato doméstico.

SARMIENTO DE JUNÍN VS VÉLEZ SARSFIELD

Vélez Sarsfield visita a Sarmiento en Junín

Mientras todas las miradas estarán centradas en el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, a la mista hora (a las 15), Vélez se presentará en el estadio Eva Perón de Junín para medir sus fuerzas ante Sarmiento.

Si bien el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se encuentra en la tercera ubicación de la Zona B con 22 unidades, a dos del puntero Deportivo Riestra, la sensación amarga que vivió en sus últimas dos presentaciones obligan al Fortín a volver a la victoria. Es que la derrota contra Rosario Central (2-1) y el polémico empate frente al Malevo obligan al elenco del Mellizo a sumar de a tres para empezar a garantizarse un lugar en la siguiente instancia.

Por otro lado, el Verde viene de dar el golpe en el mítico Monumental, donde se impuso por la mínima diferencia frente a River Plate. Además, el conjunto de Facundo Sava tomó distancia de Aldosivi y San Martín de San Juan en la tabla de los promedios y también se alejó del descenso en la Tabla Anual. Sin dudas, los del Colorado quieren volver a festejar frente a otro de los candidatos al título.

Posibles formaciones:

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta, Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Yair Arismendi, Alex Vigo, Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera, Lucas Pratto e Iván Morales. DT: Facundo Sava

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Elías Gomez, Aarón Quirós, Emanuel Mammana, Agustín Lagos, Agustín Bouzat, Diego Valdes, Manuel Lanzini, Tomás Galván, Francisco Pizzini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto

Hora: 15

Árbitro: Andrés Gareano

TV: ESPN Premium

Estadio: Eva Perón (Junín)

SAN MARTÍN DE SAN JUAN VS INDEPENDIENTE

Duelo de necesitados en San Juan

La acción se trasladará a San Juan, donde Independiente buscará su primera victoria del campeonato frente a San Martín, un rival que viene de sorprender a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y anhela los tres puntos para mantener la esperanza de lograr el objetivo de la permanencia.

Desde las 18, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación a cargo de ESPN Premium, el Rojo y el Santo dirimirán su suerte en un claro choque de necesitaros.

La campaña del conjunto de Avellaneda es una de las peores de su historia. Sin alegrías en lo que va del certamen, el combinado liderado por Gustavo Quinteros marcha en la última posición de la Zona B y la posibilidad de disputar los playoffs se desvanece fecha a fecha.

Los de Leandro Romagnoli, en tanto, cortaron una sequía de cinco compromisos sin triunfos y sueñan con volver a celebrar ante otro de los grandes del fútbol argentino. Si lograron concretar la hazaña en el Bajo Flores, por qué no entusiasmarse con otra gesta frente a Independiente.

Probables formaciones

San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo, Diego González, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández e Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli

Independiente: Rodrigo Rey, Milton Valenzuela, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Federico Vera, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández, Pablo Galdames, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Enzo Taborda. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 18

Árbitro: Andrés Merlos

TV: ESPN Premium

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan)

ROSARIO CENTRAL VS PLATENSE

Rosario Central y Platense se verán las caras en el Gigante de Arroyito

Finalmente, también a las 18, Rosario Central animará un nuevo espectáculo cuando reciba en el Gigante de Arroyito a Platense, el campeón del Torneo Apertura que está muy lejos del nivel que supo exponer durante el primer semestre.

El Canalla es el único invicto del campeonato, pero se encuentra en la cuarta posición de la Zona B con 21 puntos, a tres de Deportivo Riestra. Con tres victorias consecutivas (Gimnasia, River y Vélez), el elenco liderado por El Profesor Ariel Holan quiere seguir escalando para definir la mayoría de los partidos en su casa, cuando comience el mata mata.

Por su parte, el Calamar está 13ro en su grupo y sabe que no tiene margen si desea volver a acceder a la fase de los 16 mejores del torneo. A pesar de contar con su boleto asegurado para la próxima Copa Libertadores, en Vicente López son conscientes de que deben mejorar para volver a tener el protagonismo que supieron gozar durante la primera parte del año.

El duelo estará bajo la órbita de Pablo Echavarría y contará con la transmisión de TNT Sports.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun, Agustín Sández, Juan Komar, Facundo Mallo, Emanuel Coronel, Santiago López, Ignacio Malcorra, Franco Ibarra, Enzo Giménez, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Ariel Holan

Platense: Federico Losas, Bautista Barros Schelotto, Oscar Salomón, Gonzalo Goñi, Juan Ignacio Saborido, Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Franco Zapiola, Ignacio Schor, Guido Mainero Y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian Kily González

Hora: 18

Árbitro: Pablo Echavarría

TV: TNT Sports

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

POSICIONES