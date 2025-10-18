Su equipo perdió por goleada, lo echaron antes de entrar al vestuario y duró solo 39 días en el cargo

En el marco de la octava jornada de la Premier League, Nottingham Forest recibió una dura caída en City Ground al perder por 3-0 contra el Chelsea de Alejandro Garnacho -Enzo Fernández no fue convocado- y se desarrolló un desenlace que dejó atónitos tanto a los jugadores como a la afición. Según informaron medios locales, la abrupta destitución de Ange Postecoglou como entrenador principal se habría producido apenas 19 minutos después. El técnico australiano, que había asumido el cargo hace solo 39 días, se convirtió así en el entrenador con el segundo ciclo más breve en la historia del certamen inglés.

El club comunicó oficialmente la decisión a través de sus redes sociales: “Nottingham Forest Football Club confirma que tras una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, Ange Postecoglou ha sido relevado de su cargo como entrenador principal con efecto inmediato. El club no hará más comentarios por el momento”. La noticia se filtró pocos minutos después del partido, sorprendiendo incluso a los propios futbolistas, quienes fueron convocados a una reunión de urgencia en el vestuario para ser informados de la salida del técnico, según informó el portal británico The Sun.

El paso de Postecoglou por el Nottingham Forest estuvo marcado por una serie de resultados adversos. Bajo su dirección, el equipo no logró ninguna victoria en ocho partidos oficiales, sumando únicamente dos empates y seis derrotas. Entre los tropiezos más significativos se encuentran la eliminación de la Carabao Cup a manos del Swansea -equipo de segunda división-, un empate y una derrota en la Europa League, y la racha de solo un punto obtenido en las últimas cinco jornadas de la Premier League. La derrota más reciente, un contundente 3-0 frente al conjunto dirigido por Enzo Maresca, terminó por precipitar la decisión de la directiva.

Ange Postecoglou se convirtió en el segundo entrenador en la historia de la Premier League con el ciclo más corto en una institución (REUTERS/Chris Radburn)

La gestión de Evangelos Marinakis, propietario del club y que tiene un fuerte temperamento que lo ha llevado a tener grandes polémicas, se mostró especialmente tajante. Según reportes de TNT Sports y la BBC, Postecoglou fue informado de su despido en el túnel del estadio, antes incluso de dirigirse a sus jugadores en el vestuario. Posteriormente, se le vio abandonar el recinto con una bolsa en mano, tras saludar a un aficionado en el estacionamiento.

El australiano había llegado al Nottingham Forest tras consagrarse campeón de la última Europa League con el Tottenham, lo que generó grandes expectativas entre la hinchada. Sin embargo, la presión por replicar el éxito de la temporada anterior, en la que el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo finalizó séptimo en la liga y aseguró su clasificación a torneos internacionales, resultó insostenible ante la falta de resultados positivos. De hecho, el portugués se fue del elenco británico por roces con el propietario Evangelos Marinakis.

Durante su breve mandato, Postecoglou fue objeto de abucheos por parte de la afición en varios encuentros. La derrota por 3-2 ante el Midtjylland en la Europa League lo convirtió en el primer entrenador del club en un siglo en no conseguir ninguna victoria en sus primeros seis partidos, una marca que se extendió hasta su salida. A pesar de la adversidad, el técnico mantuvo su confianza en revertir la situación. Antes del enfrentamiento con el Chelsea, declaró: “Si le das tiempo, la historia siempre termina igual, conmigo y un trofeo”.

La propia Premier League publicó un artículo en su página web oficial en la que aseguró que el paso de Ange Postecoglou por el Nottingham Forest fue el segundo ciclo más corto de toda la historia. “Sam Allardyce ostenta el récord no deseado del reinado más corto como entrenador en un club de la Premier League en solitario, pasando 30 días en el Leeds United en mayo y junio de 2023. Allardyce estuvo a cargo durante cuatro partidos, que terminaron en descenso, perdiendo tres y empatando uno de esos partidos, y se fue cuando su contrato expiró el 2 de junio de 2023”, confirmaron.

Evangelos Marinakis, el polémico propietario del Nottingham Forest que despidió a dos técnicos en menos de dos meses (Reuters/Paul Childs)

En su despedida, Postecoglou respondió a un periodista: “Sé que te estás riendo de mí, pero eso es lo que se ha dicho (suerte de conseguir el trabajo en Forest). Si piensas que soy un entrenador fracasado que tiene suerte de estar aquí, por supuesto que en las últimas cinco semanas he parecido que he estado bajo presión. Pero hay otra versión de la historia”.

El vestuario también reflejaba la tensión del momento. Morgan Gibbs-White relató a TNT Sports que el entrenador expresó su frustración por el resultado, aunque reconoció mejoras en el estilo de juego. El jugador habría afirmado que Postecoglou lamentó la falta de definición y los “goles descuidados” concedidos, mientras que la plantilla mantenía la esperanza de que el técnico pudiera revertir la situación.

La salida de Postecoglou deja al Nottingham Forest en busca de un nuevo entrenador. Los primeros informes vinculan a Marco Silva, actual técnico del Fulham, y a Sean Dyche, ex entrenador del Everton, como principales candidatos. Además, se ha mencionado el nombre de Roberto Mancini, ex campeón de la Premier League con el Manchester City, tres veces ganador de la Serie A y ganador de la Eurocopa con Italia, como otra alternativa para ocupar el banquillo.

Vale destacar que, luego de un comienzo irregular con Nuno Espíritu Santo y el catastrófico paso de Ange Postecoglou, Nottingham Forest se encuentra en puestos de descenso en la Premier League con cinco puntos. Solamente se encuentran por delante del Wolverhampton (2) y del West Ham (4), que tienen un partido menos.