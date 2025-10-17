Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago del 2025: qué lugar ocupa Lionel Messi y las nuevas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago del 2025. El podio lo completan Lionel Messi y Mbappé

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los futbolistas con mayores ingresos para la temporada 2025-26, según un relevamiento de Forbes. El portugués y los otros nueve integrantes de este selecto grupo suman en conjunto 945 millones de dólares, cifra que refleja la evolución del fútbol global y la irrupción de nuevas figuras junto a atletas consagrados. Esta edición muestra una brecha notable entre quienes dominan el escenario desde hace más de una década y una generación joven que empieza a ganar protagonismo.

De acuerdo con la revista económica, el delantero de Al Nassr logró asegurar el primer puesto del listado por sexta vez en diez años, impulsado tanto por contratos deportivos como por una extensa cartera de acuerdos comerciales. Aunque el monto total de este año para el top 10 registra un leve descenso respecto a la temporada anterior, sigue superando la barrera de los 900 millones de dólares.

Entre estos protagonistas, Lionel Messi mantiene su posición como referente indiscutido en el panorama futbolístico mundial. El delantero argentino del Inter Miami ocupa el segundo lugar en el ranking, gracias a una combinación de salario, acuerdos de patrocinio y nuevos emprendimientos comerciales. El rosarino ha fortalecido su presencia en la MLS mientras negocia su continuidad y amplía su portafolio empresarial, en un momento donde el fútbol estadounidense busca consolidarse como mercado emergente.

El ranking revela modificaciones notables en comparación con ediciones anteriores. Nombres como Neymar, quien la temporada pasada ocupó el tercer lugar, ya no forman parte del listado. El extremo brasileño rescindió su contrato con Al Hilal y, tras regresar al Santos de Brasil, sus ingresos disminuyeron drásticamente. Kevin De Bruyne, otra figura destacada, tampoco aparece en el ranking tras su partida del Manchester City rumbo al Napoli. En contrapartida, sobresale la presencia de Lamine Yamal, que debuta como el jugador más joven del top 10 en más de dos décadas.

La metodología utilizada por Forbes contempla salarios base, bonificaciones, acuerdos de derechos de imagen y contratos publicitarios, sin deducir impuestos ni comisiones de agentes.

Top 10 futbolistas mejor pagados de 2025:

1. Cristiano Ronaldo – 280 millones de dólares

Cristiano Ronaldo sigue firme en lo más alto como el futbolista mejor pagado del 2025 (REUTERS/Stringer)

A los 40 años, Cristiano Ronaldo mantiene su vigencia tanto en la cancha como fuera de ella. El contrato renovado con Al Nassr le garantiza 230 millones de dólares en salarios e incentivos. Los acuerdos con firmas como Nike y Herbalife suman otros 50 millones. Su presencia digital alcanza a más de mil millones de seguidores, superando cualquier personalidad en el deporte. Ronaldo apunta a cerrar su carrera con 1000 goles y una actuación destacada con la selección de Portugal en el Mundial 2026.

2. Lionel Messi – 130 millones de dólares

El campeón del mundo Lionel Messi se mantiene en la segunda posición entre los mejores pagados del 2025 (Credit: Sam Navarro-Imagn Images/File Photo)

Lionel Messi, hoy delantero del Inter Miami, reúne ingresos mixtos gracias a su contrato en la MLS y una sólida actividad comercial (60 millones de salario y 70 por patrocinios). La extensión de su vínculo en Florida refuerza su posición como referente, mientras desarrolla nuevos negocios, como una línea de hoteles y una bebida deportiva propia. La Pulga podría aspirar a récords de participaciones mundialistas tanto como jugador como embajador de marca para firmas internacionales.

3. Karim Benzema – 104 millones de dólares

Karim Benzema cerró el podio de los mejores pagados del 2025 (REUTERS/Stringer)

El delantero francés Karim Benzema afronta su último año de contrato en Al Ittihad, con ingresos estimados en 100 millones por su desempeño en la Saudi Pro League. El futuro del ex jugador del Real Madrid sigue abierto ante rumores de un posible regreso a Europa. Los patrocinios, aunque discretos si se comparan con otros integrantes de la lista, le aportan 4 millones adicionales.

4. Kylian Mbappé – 95 millones de dólares

Kylian Mbappe aumentó sus ingresos desde su desembarco en Real Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid marcó un hito. Sus ingresos tienen su origen en un salario de 70 millones y contratos extradeportivos por 25 millones. El futbolista inició acciones legales contra su antiguo club, el Paris Saint-Germain, por un litigio salarial pendiente, mientras expande sus inversiones en negocios tecnológicos y deportivos. En paralelo, el francés adquirió el 80% del Stade Malherbe Caen, un club de la Segunda División del fútbol francés y participa activamente en nuevas plataformas comerciales.

5. Erling Haaland – 80 millones de dólares

El noruego Erling Haaland firmó una extensión con el Manchester City hasta 2034 (Reuters/Andrew Couldridge)

El noruego Erling Haaland firmó una extensión con el Manchester City hasta 2034. Sus ingresos en el campo alcanzan los 60 millones, reforzados por bonificaciones tras temporadas de alto rendimiento goleador. Los contratos de patrocinio con marcas como Nike y empresas escandinavas suman otros 20 millones. Haaland ostenta récords de velocidad goleadora en la Premier League y un creciente protagonismo en campañas comerciales.

6. Vinícius Jr. – 60 millones de dólares

Vinicius, una de las figuras del Real Madrid, se coloca en la sexta posición (REUTERS/Juan Medina)

Con 25 años, Vinícius Jr. sigue sumando reconocimiento en el Real Madrid. Sus ingresos en el club rondan los 40 millones, mientras que campañas con Nike y firmas de moda añaden 20 millones fuera del campo. El extremo brasileño enfrenta rumores sobre su continuidad en la capital española ante un interés incipiente de equipos de la Liga Saudí.

7. Mohamed Salah – 55 millones de dólares

El egipcio Mohamed Salah renovó con el Liverpool hasta 2027 (REUTERS/Peter Powell)

El egipcio Mohamed Salah renovó con el Liverpool hasta 2027. El delantero sigue siendo clave en el equipo, que se quedó con la última edición de la Premier League. Su participación en el Mundial de 2026 ya está asegurada con la selección de Egipto. Los patrocinadores y su condición de figura internacional aportan 20 millones a su balance de ingresos.

8. Sadio Mané – 54 millones de dólares

Sadio Mané tiene contrato con Al Nassr hasta final de temporada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sadio Mané, delantero del Al Nassr, genera 50 millones en salarios y otros 4 millones en contratos comerciales. Su vínculo contractual finaliza al final de la temporada, aunque expresó públicamente su intención de permanecer en Oriente Medio.

9. Jude Bellingham – 44 millones de dólares

Jude Bellingham elevó sus ingresos desde su fichaje por el Real Madrid (AP Foto/Matt Slocum)

El inglés Jude Bellingham ha sido uno de los fichajes más costosos del Real Madrid y contribuyó a la obtención de la Champions League y La Liga en la temporada anterior. A sus 22 años, el mediocampista suma acuerdos con Adidas y diversas firmas inglesas, lo que eleva sus ingresos fuera del campo hasta 15 millones. Bellingham colabora en campañas sobre salud mental y fue elegido Jugador del Año en Inglaterra.

10. Lamine Yamal – 43 millones de dólares

Lamine Yamal debuta como el jugador más joven del top 10 en más de dos décadas. (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

El español Lamine Yamal, con solo 18 años, es la gran aparición en el top 10. Establecido como titular en el Barcelona, ya acumula títulos como la Eurocopa 2024 con España y un contrato que lo identifica como referente a futuro dentro del club catalán. Yamal ha cerrado acuerdos con patrocinadores como Beats by Dre, y su presencia en redes sociales duplica el alcance de referentes consolidados.