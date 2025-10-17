Deportes

Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago del 2025: qué lugar ocupa Lionel Messi y las nuevas figuras del fútbol

La figura del Al Nassr se mantiene en lo más alto del ranking. Neymar y Kevin De Bruyne, los principales ausentes

Guardar
Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor
Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago del 2025. El podio lo completan Lionel Messi y Mbappé

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los futbolistas con mayores ingresos para la temporada 2025-26, según un relevamiento de Forbes. El portugués y los otros nueve integrantes de este selecto grupo suman en conjunto 945 millones de dólares, cifra que refleja la evolución del fútbol global y la irrupción de nuevas figuras junto a atletas consagrados. Esta edición muestra una brecha notable entre quienes dominan el escenario desde hace más de una década y una generación joven que empieza a ganar protagonismo.

De acuerdo con la revista económica, el delantero de Al Nassr logró asegurar el primer puesto del listado por sexta vez en diez años, impulsado tanto por contratos deportivos como por una extensa cartera de acuerdos comerciales. Aunque el monto total de este año para el top 10 registra un leve descenso respecto a la temporada anterior, sigue superando la barrera de los 900 millones de dólares.

Entre estos protagonistas, Lionel Messi mantiene su posición como referente indiscutido en el panorama futbolístico mundial. El delantero argentino del Inter Miami ocupa el segundo lugar en el ranking, gracias a una combinación de salario, acuerdos de patrocinio y nuevos emprendimientos comerciales. El rosarino ha fortalecido su presencia en la MLS mientras negocia su continuidad y amplía su portafolio empresarial, en un momento donde el fútbol estadounidense busca consolidarse como mercado emergente.

El ranking revela modificaciones notables en comparación con ediciones anteriores. Nombres como Neymar, quien la temporada pasada ocupó el tercer lugar, ya no forman parte del listado. El extremo brasileño rescindió su contrato con Al Hilal y, tras regresar al Santos de Brasil, sus ingresos disminuyeron drásticamente. Kevin De Bruyne, otra figura destacada, tampoco aparece en el ranking tras su partida del Manchester City rumbo al Napoli. En contrapartida, sobresale la presencia de Lamine Yamal, que debuta como el jugador más joven del top 10 en más de dos décadas.

La metodología utilizada por Forbes contempla salarios base, bonificaciones, acuerdos de derechos de imagen y contratos publicitarios, sin deducir impuestos ni comisiones de agentes.

Top 10 futbolistas mejor pagados de 2025:

1. Cristiano Ronaldo – 280 millones de dólares

Cristiano Ronaldo sigue firme en
Cristiano Ronaldo sigue firme en lo más alto como el futbolista mejor pagado del 2025 (REUTERS/Stringer)

A los 40 años, Cristiano Ronaldo mantiene su vigencia tanto en la cancha como fuera de ella. El contrato renovado con Al Nassr le garantiza 230 millones de dólares en salarios e incentivos. Los acuerdos con firmas como Nike y Herbalife suman otros 50 millones. Su presencia digital alcanza a más de mil millones de seguidores, superando cualquier personalidad en el deporte. Ronaldo apunta a cerrar su carrera con 1000 goles y una actuación destacada con la selección de Portugal en el Mundial 2026.

2. Lionel Messi – 130 millones de dólares

El campeón del mundo Lionel
El campeón del mundo Lionel Messi se mantiene en la segunda posición entre los mejores pagados del 2025 (Credit: Sam Navarro-Imagn Images/File Photo)

Lionel Messi, hoy delantero del Inter Miami, reúne ingresos mixtos gracias a su contrato en la MLS y una sólida actividad comercial (60 millones de salario y 70 por patrocinios). La extensión de su vínculo en Florida refuerza su posición como referente, mientras desarrolla nuevos negocios, como una línea de hoteles y una bebida deportiva propia. La Pulga podría aspirar a récords de participaciones mundialistas tanto como jugador como embajador de marca para firmas internacionales.

3. Karim Benzema – 104 millones de dólares

Karim Benzema cerró el podio
Karim Benzema cerró el podio de los mejores pagados del 2025 (REUTERS/Stringer)

El delantero francés Karim Benzema afronta su último año de contrato en Al Ittihad, con ingresos estimados en 100 millones por su desempeño en la Saudi Pro League. El futuro del ex jugador del Real Madrid sigue abierto ante rumores de un posible regreso a Europa. Los patrocinios, aunque discretos si se comparan con otros integrantes de la lista, le aportan 4 millones adicionales.

4. Kylian Mbappé – 95 millones de dólares

Kylian Mbappe aumentó sus ingresos
Kylian Mbappe aumentó sus ingresos desde su desembarco en Real Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid marcó un hito. Sus ingresos tienen su origen en un salario de 70 millones y contratos extradeportivos por 25 millones. El futbolista inició acciones legales contra su antiguo club, el Paris Saint-Germain, por un litigio salarial pendiente, mientras expande sus inversiones en negocios tecnológicos y deportivos. En paralelo, el francés adquirió el 80% del Stade Malherbe Caen, un club de la Segunda División del fútbol francés y participa activamente en nuevas plataformas comerciales.

5. Erling Haaland – 80 millones de dólares

El noruego Erling Haaland firmó una extensión
El noruego Erling Haaland firmó una extensión con el Manchester City hasta 2034 (Reuters/Andrew Couldridge)

El noruego Erling Haaland firmó una extensión con el Manchester City hasta 2034. Sus ingresos en el campo alcanzan los 60 millones, reforzados por bonificaciones tras temporadas de alto rendimiento goleador. Los contratos de patrocinio con marcas como Nike y empresas escandinavas suman otros 20 millones. Haaland ostenta récords de velocidad goleadora en la Premier League y un creciente protagonismo en campañas comerciales.

6. Vinícius Jr. – 60 millones de dólares

Vinicius, una de las figuras
Vinicius, una de las figuras del Real Madrid, se coloca en la sexta posición (REUTERS/Juan Medina)

Con 25 años, Vinícius Jr. sigue sumando reconocimiento en el Real Madrid. Sus ingresos en el club rondan los 40 millones, mientras que campañas con Nike y firmas de moda añaden 20 millones fuera del campo. El extremo brasileño enfrenta rumores sobre su continuidad en la capital española ante un interés incipiente de equipos de la Liga Saudí.

7. Mohamed Salah – 55 millones de dólares

El egipcio Mohamed Salah renovó con el Liverpool hasta
El egipcio Mohamed Salah renovó con el Liverpool hasta 2027 (REUTERS/Peter Powell)

El egipcio Mohamed Salah renovó con el Liverpool hasta 2027. El delantero sigue siendo clave en el equipo, que se quedó con la última edición de la Premier League. Su participación en el Mundial de 2026 ya está asegurada con la selección de Egipto. Los patrocinadores y su condición de figura internacional aportan 20 millones a su balance de ingresos.

8. Sadio Mané – 54 millones de dólares

Sadio Mané tiene contrato con
Sadio Mané tiene contrato con Al Nassr hasta final de temporada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sadio Mané, delantero del Al Nassr, genera 50 millones en salarios y otros 4 millones en contratos comerciales. Su vínculo contractual finaliza al final de la temporada, aunque expresó públicamente su intención de permanecer en Oriente Medio.

9. Jude Bellingham – 44 millones de dólares

Jude Bellingham elevó sus ingresos
Jude Bellingham elevó sus ingresos desde su fichaje por el Real Madrid (AP Foto/Matt Slocum)

El inglés Jude Bellingham ha sido uno de los fichajes más costosos del Real Madrid y contribuyó a la obtención de la Champions League y La Liga en la temporada anterior. A sus 22 años, el mediocampista suma acuerdos con Adidas y diversas firmas inglesas, lo que eleva sus ingresos fuera del campo hasta 15 millones. Bellingham colabora en campañas sobre salud mental y fue elegido Jugador del Año en Inglaterra.

10. Lamine Yamal – 43 millones de dólares

Lamine Yamal debuta como el
Lamine Yamal debuta como el jugador más joven del top 10 en más de dos décadas. (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

El español Lamine Yamal, con solo 18 años, es la gran aparición en el top 10. Establecido como titular en el Barcelona, ya acumula títulos como la Eurocopa 2024 con España y un contrato que lo identifica como referente a futuro dentro del club catalán. Yamal ha cerrado acuerdos con patrocinadores como Beats by Dre, y su presencia en redes sociales duplica el alcance de referentes consolidados.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoLionel MessiKarim BenzemaKylian MbappéErling HaalandViniciusMohamed SalahSadio ManéJude BellinghamLamine Yamal

Últimas Noticias

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, irá en búsqueda de sus primeros puntos en la temporada en el Circuito de las Américas

Franco Colapinto afrontará la FP1

Sauna seco y piscina a 8°: Alexis Mac Allister mostró al detalle su rutina de recuperación tras la gira con la Selección Argentina

El mediocampista del Liverpool de Inglaterra publicó un video en el que dejó al descubierto cómo cuida su físico de cara al choque ante Manchester United

Sauna seco y piscina a

Arranca la 13ª jornada del Torneo Clausura con Racing-Aldosivi como plato fuerte: hora, TV y formaciones

Más tarde, Lanús chocará contra Godoy Cruz, mientras que Argentinos Juniors hará lo propio contra Newell’s

Arranca la 13ª jornada del

Luis Monti y el recorrido que lo llevó a disputar dos finales de la Copa del Mundo con selecciones distintas en contextos de máxima tensión

El legendario mediocampista argentino es el único futbolista en la historia que disputó finales de la Copa del Mundo con Argentina en 1930 e Italia en 1934, marcando un hito irrepetible en el fútbol internacional

Luis Monti y el recorrido

Sus 28 días preso en Alemania y cuando se hizo amonestar para ver a Los Redondos: las historias más llamativas de Diego Placente

El lado oculto del entrenador de la selección argentina que disputará la final del Mundial Sub 20

Sus 28 días preso en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los 4 gigantes

Cuáles son los 4 gigantes de Wall Street que negocian con EEUU un fondo de USD 20.000 millones para la Argentina

Elecciones 2025: todos los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

Entrenar la masa muscular protege de los riesgos ocultos de la obesidad

Detuvieron a un empresario de medios de La Plata por golpear y hostigar a su ex pareja durante años

Gustavo Salinas, de Toyota: “La coyuntura no incide en forma directa en nuestras decisiones, aunque sí estamos atentos”

INFOBAE AMÉRICA
Quentin Tarantino revela cuál es

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

Científicos descubren que las neuronas tienen su propia “batería” para enfrentar el estrés

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

La Casa Blanca aseguró que India ya redujo el consumo de petróleo ruso en un 50%

Israel señalizará el límite de la línea amarilla que divide Gaza: “Cualquier intento de cruzar será respondido con fuego”

TELESHOW
El enérgico descargo de Nico

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”