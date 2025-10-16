Se confirmó la agenda de las semifinales de la Copa Argentina: cuándo y dónde jugarán River e Independiente Rivadavia

River Plate vs Sarmiento de Junín Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional.

Ya no hay más especulaciones. Las semifinales de Copa Argentina tienen hora, día y sede confirmada. De esta manera, River Plate, único de los cinco equipos grandes que sigue en competición, buscará el pase a la final el próximo viernes 24 de octubre desde las 22:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Independiente Rivadavia.

El Millonario volverá a un reducto que visitará en pocas horas porque este sábado se cruzará desde las 20:30 contra Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura. Además, este escenario le despierta muy buenos recuerdos en la copa doméstica, luego de llevarse el trofeo ante Rosario Central en 2016 después de imponerse 4-3 en un dramático partido contra el equipo de Eduardo Chacho Coudet.

El ganador de ese duelo se medirá al vencedor de Belgrano y Argentinos Juniors, que se enfrentarán un día antes, el jueves 23, a partir de las 21:10 en el Gigante de Arroyito, tradicional localía de Rosario Central. Vale recordar que el campeón del certamen obtendrá un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Debido a este motivo, el duelo de River Plate es crucial en sus aspiraciones del próximo calendario porque actualmente no está logrando ese pasaje por la Tabla Anual, en la que se encuentra en el tercer lugar con 49 puntos y debería disputar el Repechaje de acceso, misma instancia en la que cayó Boca Juniors ante Alianza Lima a principios de año. Además, hay otros equipos interesados en la coronación del plantel de Marcelo Gallardo o del elenco de La Paternal porque liberarían un cupo en esa tabla.

River vs Ind Rivadavia, Copa Argentina

A falta de pocos días para el duelo, el Bicho de Nicolás Diez se movió rápido en el mercado de pases por la lesión de su arquero, Diego Ruso Rodríguez, y concretó el fichaje de Sergio Romero. Chiquito rescindió su contrato con el Xeneize y buscará continuidad en su nuevo equipo, donde solo podrá jugar dos partidos en el año correspondientes a la semifinal y una hipotética final de la Copa Argentina porque ya se cumplió el plazo para solicitar reemplazos por lesión en el Torneo Clausura.

A la salida de Boca Predio, el arquero de 38 años se despidió de los hinchas, que lo vieron por última vez dentro de una cancha por un partido oficial el 23 de noviembre de 2024: “Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como en mi casa. Me voy feliz y muy contento y agradecido por sobre todas las cosas. Más allá de que sea el presidente del club, es un amigo y con Román (Riquelme) arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor. Yo voy a tratar de hacer lo mejor por Argentinos en este momento, que tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione y tuvieron que salir a buscar un arquero. Trataré de hacer lo mejor para que le vaya bien”.

Más allá de su nulo rodaje en el presente calendario, la valía de Chiquito Romero en los penales es un detalle a resaltar, luego de que haya guiado a Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores 2023 con sendas victorias desde los doce pasos en octavos, cuartos y semifinales.

Por otro lado, Belgrano está teniendo un presente dispar de la mano de Ricardo Zielinski con seis partidos sin perder, aunque cuatro de ellos fueron empates. Esta racha lo lleva a estar en la décima colocación de la Zona A con 15 puntos, a uno de Huracán (16), último que clasifica a los playoffs. El Pirata depende de un título para tener presencia continental en 2026 porque está muy lejos de lograrlo a través de la Tabla Anual.

En distinta sintonía, Independiente Rivadavia sueña con levantar su primer título en Primera División, aunque su realidad no es muy buena. Los conducidos por Alfredo Berti acumulan cuatro igualdades seguidas (tres de ellas sin goles), no ganan hace cinco partidos, su última victoria corresponde a los cuartos de final contra Tigre y desde el 30 de agosto que no se llevan los tres puntos en el Torneo Clausura. Solo tiene dos triunfos en la Zona A, donde se ubica antepenúltimo con 12 unidades.