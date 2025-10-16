Deportes

Con un guiño a Diego Maradona, Argentinos Juniors anunció la contratación de Chiquito Romero: el peculiar video

El club de La Paternal hizo formal la llegada del ex arquero de Boca Juniors, en reemplazo del lesionado Ruso Rodríguez

Con un guiño a Maradona, el video con el que Argentinos presentó a Chiquito Romero

La salida de Sergio “Chiquito” Romero de Boca Juniors marcó un nuevo capítulo en su extensa carrera futbolística. El arquero argentino finalizó anticipadamente su vínculo con el club de La Ribera y ya firmó contrato con Argentinos Juniors para sumarse de inmediato al plantel.

Este miércoles, el club de La Paternal hizo el anuncio oficial a través de un peculiar video que dio a conocer en sus redes sociales. El mismo contó con un claro guiño hacia el ídolo máximo, Diego Armando Maradona, y también Diego Rusito Rodríguez, quien sufrió una grave lesión que obligó a la dirigencia a buscarle un reemplazante.

A sus 38 años, Romero selló la desvinculación con Boca Juniors el último martes y pocas horas después fue presentado en las instalaciones de Argentinos Juniors. El propio futbolista brindó declaraciones con la que se despidió de la institución xeneize y les dejó un mensaje a los hinchas y ex compañeros. “Esto es solo un hasta luego, sé que algún día volveré”. Su llegada al Bicho de La Paternal quedó formalizada tras superar la revisión médica y firmar el acuerdo, confirmado en los primeros minutos del miércoles.

El arquero, sin lugar en el equipo, será nuevo jugador de Argentinos Juniors

Romero fue recibido por la dirigencia de Argentinos y rápidamente se puso a disposición del cuerpo técnico para iniciar los entrenamientos cuanto antes. El nuevo contrato se extiende hasta diciembre de 2025. Durante su estadía, Chiquito buscará potenciar la defensa y aportar jerarquía al equipo, que disputa la Liga Profesional y las semifinales de la Copa Argentina, con una clara posibilidad de enfrentar a River en la final, siempre y cuando el Bicho le gane a Belgrano y el Millonario haga lo propio con Independiente Rivadavia. De ocurrir esto y concretar un buen semestre, el guardameta podría aspirar a prolongar su presencia en el plantel.

Con más de 100 partidos en la selección mayor, Sergio Romero es el arquero con más presencias en la historia de la selección argentina y pieza central en el subcampeonato mundial de Brasil 2014. En ese torneo, sus actuaciones fueron fundamentales, sobre todo durante la tanda de penales en la semifinal ante Países Bajos, situación que consolidó su fama bajo los tres palos del arco nacional. A nivel clubes, defendió los colores de Racing Club, AZ Alkmaar, Sampdoria, Monaco y Manchester United, sumando ahora un nuevo desafío en el fútbol argentino.

Durante su etapa en Boca Juniors, Chiquito disputó la temporada 2023-2024, en la que alternó titularidades y suplencias, agrupando actuaciones destacadas. Su aporte se valoró especialmente en los compromisos decisivos, incluida la instancia de semifinales de la Copa Libertadores, donde Boca alcanzó la final tras superar por penales a Palmeiras.

Sergio Romero es uno de
Sergio Romero es uno de los arqueros con más presencias en la historia de la selección argentina (Photo by Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

En su presentación en La Paternal, Romero agradeció la recepción y expresó su entusiasmo frente al nuevo reto. “Llego con muchas ganas. Quiero devolver en la cancha la confianza que me ha dado Argentinos”, afirmó en diálogo con los medios del club. El presidente de la entidad elogió la trayectoria del arquero y manifestó que su incorporación responde a la búsqueda de experiencia y liderazgo para fortalecer al equipo.

El debut oficial de Chiquito Romero en Argentinos Juniors podría producirse antes de lo esperado, una vez que complete la preparación física y futbolística junto a sus nuevos compañeros. Vale recordar que la AFA hizo lugar al pedido del club de La Paternal, que solicitó autorización para incorporar un refuerzo fuera de término, amparándose en la baja de su arquero titular.

El reglamento de la Liga, en su artículo 17 inciso 3, establece que el plazo para sumar jugadores por lesión expiraba al completarse el 70 % del Torneo Clausura, es decir, en la fecha 11. Como la lesión de Rodríguez ocurrió en la jornada 12, esto impedía a Argentinos Juniors inscribir a Romero para las últimas fechas del campeonato local. Sin embargo, desde la calle Viamonte 1366 lo autorizaron y Chiquito podrá actuar este viernes ante Newell’s, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 en La Paternal.

