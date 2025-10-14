Chiquito Romero rescindió su contrato con Boca y será refuerzo de Argentinos: “Es un hasta luego, sé que algún día volveré”

Chiquito Romero, afuera de Boca: será nuevo refuerzo de Argentinos Juniors (Fotobaires)

Sergio Romero se desvinculó oficialmente de Boca Juniors y firmará contrato con Argentinos Juniors. El equipo de La Paternal buscó un reemplazo de urgencia para cubrir la baja del lesionado Diego Ruso Rodríguez, quien sufrió una lesión ligamentaria de rodilla en el último partido ante Defensa y Justicia. De esta manera, Chiquito adelantó lo que era una segura salida del club de la Ribera a fin de año, cuando expiraba su vínculo.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, fue el comunicado oficial del Xeneize.

Así confirmó Boca la salida de Chiquito Romero

“Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como en mi casa. Me voy feliz y muy contento y agradecido por sobre todas las cosas. Más allá de que sea el presidente del club, es un amigo y con Román (Riquelme) arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor. Yo voy a tratar de hacer lo mejor por Argentinos en este momento, que tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione y tuvieron que salir a buscar un arquero. Trataré de hacer lo mejor para que le vaya bien”, expresó Chiquito Romero a la salida de Boca Predio y minutos después de firmar la rescisión de su contrato.

“El mensaje al hincha de Boca es de agradecimiento. Al día de hoy cuando me cruzan por la calle me siguen tratando excelente. Me hicieron sentir como si estuviese en mi casa, en cada partido han apoyado. Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza por un plateísta prácticamente fue como la sentencia en este club. Pero soy un agradecido al hincha de Boca y al presidente, al Consejo y toda la gente dentro de este predio, a mis compañeros que siempre se han comportado excelente conmigo”, continuó.

El arquero, sin lugar en el equipo, será nuevo jugador de Argentinos Juniors

Y agregó acerca de su reacción tras el último Superclásico en La Bombonera: “El quiebre no fue con River, sino con un plateísta. Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras no. A mí lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar la situación. Creo que traté de dar siempre lo mejor por Boca. Y soy un agradecido por cómo me han tratado. Estaba muy feliz acá adentro, mi familia también, para mí no es un chau, es un hasta luego, algún día volveré”.

A la hora de hacer un balance sobre los dos años y medio que jugó en Boca, Romero dijo: “En el principio me fue bastante bien y después me costó, no he podido rendir como realmente se merece este arco. Pero yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que Romero está acabado les he demostrado que no. Ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos, voy a demostrar que todavía sigo activo y al Bicho le va a ir bien”.

Y cerró con un mensaje para los hinchas de Boca y para su nuevo club, Argentinos: “Me quedo con el cariño que me han brindado, es lo más importante. Mi familia ha sido feliz dentro del club, el presidente sabe que son hinchas de Boca y nosotros a partir de ahora mantendremos la relación de amistad. Sabemos lo que es Argentinos, el Semillero del Mundo. Tiene un equipo y plantel de excelentes jugadores y personas. Eso me llama la atención para ir. Eso es espectacular, ojalá le pueda dar una mano a ellos”.

El arquero de 38 años firmó su acuerdo con el Bicho de La Paternal (REUTERS/Marco Bello)

El club de La Paternal solicitó autorización para incorporar un refuerzo fuera de término, amparándose en la baja de su arquero titular. Sin embargo, el reglamento de la Liga, en su artículo 17 inciso 3, establece que el plazo para sumar jugadores por lesión expiraba al completarse el 70 % del Torneo Clausura, es decir, en la fecha 11. La lesión de Rodríguez ocurrió en la jornada 12, lo que impide a Argentinos Juniors inscribir a Romero para las últimas fechas del campeonato local. Por este motivo, el experimentado guardameta de 38 años solo podrá participar en la semifinal y una eventual final de la Copa Argentina, el único certamen habilitado para su incorporación en lo que resta del calendario.

El traspaso de Sergio Romero a Argentinos no solo responde a una necesidad deportiva urgente, sino que también implica un alivio financiero considerable para Boca Juniors, que dejará de abonar uno de los salarios más elevados de su plantilla, cifrado en USD 1,5 millones anuales.

La llegada de Chiquito Romero se produjo tras la aceptación de Boca, que no puso obstáculos para su salida pese a que aún le restan dos meses de contrato. El arquero, que arribó al club de la Ribera a mediados de 2022 procedente del Venezia de Italia, acumuló 88 partidos con la camiseta xeneize, destacándose su actuación en la final de la Copa Libertadores 2023, donde el equipo cayó ante Fluminense. Su último encuentro oficial fue el 23 de noviembre de 2024, en un empate sin goles frente a Huracán por la jornada 24 de la Liga Profesional, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El paso de Romero por Boca estuvo marcado por altibajos. A fines de octubre de 2024, fue apartado del plantel profesional tras un altercado con hinchas luego de la derrota 1-0 ante River Plate en la Bombonera. Tras dos partidos de ausencia, recibió una amnistía y regresó como titular en el debut de Fernando Gago como entrenador, en una caída 3-0 ante Tigre en Victoria. Posteriormente, sumó cinco suplencias consecutivas antes de volver al arco en el empate ante Huracán, que sería su última aparición con el club.

Chiquito Romero abandona Boca Juniors luego de dos años y medio defendiendo el arco del Xeneize (REUTERS/Marco Bello)

En enero de 2025, Romero se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, lo que obligó a la dirigencia a buscar un reemplazo de urgencia. Así llegó Agustín Marchesín desde Gremio de Brasil, quien afrontó la serie decisiva contra Alianza Lima por la Fase 2 del Repechaje a la Copa Libertadores. Marchesín tuvo un inicio prometedor, pero perdió la confianza del cuerpo técnico tras solicitar el cambio en el tramo final del partido de vuelta ante los peruanos. En su lugar ingresó Leandro Brey, quien no logró detener ningún penal en la definición, mientras que Alan Velasco falló el suyo, sellando la eliminación de Boca.

Durante todo ese periodo, el nombre de Chiquito Romero no figuró como alternativa, ni siquiera con la llegada de Miguel Ángel Russo al banquillo. El arquero se ausentó de todos los compromisos del año, incluidos los tres partidos del Mundial de Clubes frente a Benfica (2-2), Bayern Múnich (1-2) y Auckland City (1-1), aunque estuvo con el plantel en Estados Unidos.

En el presente, Argentinos Juniors ocupa la novena posición de la Zona A del Torneo Clausura con 15 puntos, a solo uno de Huracán (16), último equipo en zona de playoff. El equipo dirigido por Nicolás Diez se encuentra en semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano. Si logra avanzar y consagrarse campeón, no solo obtendría un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sino que también eliminaría a Boca como competidor directo por ese boleto en la Tabla Anual. Además, existe la posibilidad de un cruce en la final del certamen con River Plate, siempre que el conjunto millonario supere a Independiente Rivadavia y el Bicho haga lo propio ante el Pirata.