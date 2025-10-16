Se confirmó cuándo jugarán Barracas Central y Boca Juniors el juego postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo

Boca Juniors visitará a Barracas Central por el postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura el lunes 27 de octubre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de la Liga Profesional, confirmó la fecha de reprogramación del partido entre Barracas Central y Boca Juniors, suspendido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: se disputará el lunes 27 de octubre a las 16 horas.

El encuentro, correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura, debía jugarse el sábado pasado a las 14:30, pero fue aplazado por el deceso del entrenador de 69 años. La reprogramación se planteó en torno al fin de semana de las Elecciones Legislativas del domingo 26, cuando no habrá fecha regular.

En ese mismo período, otros partidos suspendidos también serán recuperados: Independiente y Platense jugarán el viernes 24 tras la suspensión por incidentes en el estadio Libertadores de América, mientras que Sarmiento y Rosario Central completarán su duelo interrumpido por una tormenta en Junín. Además, el viernes 24 se disputará la semifinal de la Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia, y el jueves 23 lo harán Argentinos Juniors y Belgrano por la otra llave.

El partido entre Barracas Central y Boca Juniors será determinante para la clasificación en la Zona A, ya que ambos equipos suman 17 puntos, aunque Boca cuenta con mejor diferencia de gol y ocupa el cuarto puesto, mientras que los dirigidos por Rubén Darío Insua están en la sexta posición. Además, ambos clubes buscan asegurar su lugar en las competiciones internacionales de la próxima temporada: Boca pelea por ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y Barracas Central es, hasta el momento, el último clasificado a la Copa Sudamericana.

De esta manera, el calendario de Boca en el cierre del Torneo Clausura será el siguiente:

Sábado 18 de octubre - Belgrano (L) - 18 horas - Fecha 13

Lunes 27 de octubre - Barracas Central (V) - 18 horas - Postergado fecha 12.

Fin de semana del 2 de noviembre - Estudiantes (V) - Fecha 14 - Fecha y hora a confirmar.

Fin de semana del 9 de noviembre River (L) - Fecha 15 - Fecha y hora a confirmar.

Fin de semana del 16 de noviembre - Tigre (L) - Fecha 16 - Fecha y hora a confirmar.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors

Por lo pronto, este sábado 18 de octubre, Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en La Bombonera desde las 18. Este encuentro marcará la asunción como entrenador principal de Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La directiva del club decidió mantener sin cambios el cuerpo técnico, que seguirá integrado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, respaldando la continuidad del grupo de trabajo que acompañó a Russo. La dirigencia expresó su conformidad con el desempeño del equipo técnico y ratificó la confianza para el tramo final del Torneo Clausura, donde Boca buscará el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Para el compromiso ante Belgrano, el once inicial que planea Úbeda incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Alan Velasco será baja por una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año, mientras que Carlos Palacios regresa tras superar una lesión muscular. Edinson Cavani continuará fuera del equipo por un desgarro en el psoas derecho, aunque el objetivo es que llegue en óptimas condiciones al Superclásico del 9 de noviembre frente a River Plate.

En la clasificación general, Boca Juniors ocupa el segundo lugar, a 6 puntos de Rosario Central y con 1 punto de ventaja sobre River, restando cuatro fechas y un partido pendiente ante Barracas Central. El club puede asegurar su presencia en la fase de grupos de la Libertadores 2026 si conquista el Clausura o se ubica entre los dos primeros de la Tabla Anual; el tercer puesto otorgará acceso al repechaje.