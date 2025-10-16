Deportes

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Colombia por el Mundial Sub 20: del “miedo” de Francia a Prestiani en “modo Messi”

El equipo comandado por Diego Placente se impuso por la mínima y volverá a disputar una final de la categoría tras 18 años. Enfrentará a Marruecos, que dio el golpe ante “los galos”

Argentina venció a Colombia y
Argentina venció a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 luego de 18 años (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Argentina venció 1 a 0 a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub 20. La Albiceleste enfrentará a Marruecos, que accedió a la instancia decisiva luego de eliminar a Francia en una tanda de penales. El juego se llevará a cabo el próximo domingo desde las 20 en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Mateo Silvetti fue el autor del tanto argentino, tras una excelente jugada individual y asistencia de Gianluca Prestianni. De esta manera, Argentina buscará conquistar su séptima corona en la categoría, un logro que consolidaría aún más su dominio histórico en este certamen.

El día previo a la final, el sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el partido por el tercer puesto entre Colombia y Francia a las 16, también en el estadio Nacional de Santiago.

La trayectoria de la selección argentina Sub 20 en finales del Mundial es notable: ha disputado siete y se ha consagrado en seis oportunidades. La única derrota se remonta al torneo de México 1983, cuando cayó 1-0 ante Brasil en el estadio Azteca, con un gol de Geovani. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Carlos Pachamé alineó a Luis Islas, Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Jorge Theiler, Oscar Olivera, Julio César Gaona, Mario Vanemerak, Roberto Zárate, Claudio Turco García, Jorge Gabrich y Gustavo Dezotti.

El primer título mundial de la Albiceleste llegó en la final de Japón 1979 frente a la Unión Soviética, con un gol de Diego Armando Maradona, figura indiscutida de aquel plantel. La gloria se retomó en Qatar 1995 y Malasia 1997 bajo la conducción de José Pekerman, quien llevó a sus equipos a vencer en las finales a Brasil y Uruguay, respectivamente. En Argentina 2001, el equipo volvió a consagrarse como local, con Javier Saviola como máximo goleador histórico del torneo, con 11 tantos. Posteriormente, en Holanda 2005, el conjunto liderado futbolísticamente por Lionel Messi se impuso 2-1 ante Nigeria gracias a un doblete suyo, y en Canadá 2007 repitió el éxito con una actuación destacada de Sergio Kun Agüero.

El enfrentamiento entre Argentina y Marruecos en esta final será inédito en la historia de los Mundiales Sub 20, ya que nunca antes se han cruzado en esta competencia. El recorrido del conjunto africano en la categoría es breve: participó en tres ediciones, quedando eliminado en la primera ronda en Túnez 1977, alcanzando los octavos de final en Malasia 1997 —donde fue eliminado por Irlanda— y logrando el cuarto puesto en Holanda 2005, tras perder en semifinales con Nigeria y en el partido por el tercer puesto con Brasil.

Los fanáticos se hicieron eco de esta histórica clasificación e inundaron las redes sociales con los clásicos memes. Desde las burlas a Francia por no haber alcanzado la final ante Argentina, pasando por las actuaciones individuales del arquero Santino Barbi y las otras figuras albicelestes como Gianluca Prestianni y Mateo Silvetti.

A continuación, los mejores memes que dejó la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub 20:

