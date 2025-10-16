Chiquito Romero reveló los detalles de la última charla con Riquelme tras rescindir con Boca y la promesa que le hizo

El cierre de ciclo de Sergio Romero en Boca Juniors se produjo en un clima de cordialidad y gratitud, marcado por una promesa personal al presidente del club, Juan Román Riquelme. El experimentado arquero de 38 años relató en diálogo con La Red que la despedida se dio en los mismos términos de confianza y amistad que caracterizaron su llegada en agosto de 2022, cuando aceptó la propuesta del Xeneize tras una negociación rápida y un apretón de manos entre ex compañeros en la Selección.

Durante la entrevista radial, Chiquito subrayó el respaldo recibido por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico durante su estadía, especialmente en los momentos difíciles tras su lesión de rodilla al poco tiempo de incorporarse. “Entiendo cómo son las reglas. En el inicio, esa gente me dio la derecha de venir a un club como Boca. Tuve una lesión de rodilla apenas llegué y me bancaron. Siguieron apostando. Gracias a que me bancaron tuve un 2023 espectacular. No tengo reproches, tengo palabras de agradecimiento”, subrayó la figura que continuará su carrera en Argentinos Juniors. Además, remarcó la ausencia de conflictos en la desvinculación y la continuidad de su vínculo personal con el presidente del club de la ribera. “Con Román seguiremos nuestra relación de amistad. Es el presidente, para mí es un amigo, arreglamos todo en tres minutos cuando vine y me deseó lo mejor ahora, no puso ninguna traba”, aclaró.

El futbolista también compartió cómo vivió su paso defendiendo los tres palos de La Bombonera junto a su familia, quienes varios integrantes son simpatizantes del Xeneize. “Veía a mi mujer y mis hijas que estaban felices. De las cuatro, dos son de Boca, junto con Eliana. Obvio que cuando no jugaba estaban tristes, la pasaban mal. Pero yo las veía disfrutar y cuando me dio el último abrazo Román antes de cruzar el portón, me dijo: Yo lo único que espero es que tanto tu mujer, como tus hijas, vuelvan a La Bombonera. Eso dalo por hecho, nosotros somos así, no tenemos problemas con la gente. Somos agradecidos”, completó.

La salida del arquero se selló sin tensiones, en un contexto de reconocimiento mutuo y con la promesa de mantener la presencia familiar en el mítico estadio porteño, reflejando el aprecio y la identificación que la familia de Romero desarrolló con el club durante su estadía.

El club de La Paternal solicitó autorización para incorporar un refuerzo fuera de término, amparándose en la baja de su arquero titular. Sin embargo, el reglamento de la Liga, en su artículo 17 inciso 3, establece que el plazo para sumar jugadores por lesión expiraba al completarse el 70 % del Torneo Clausura, es decir, en la fecha 11. La lesión de Rodríguez ocurrió en la jornada 12, lo que impide a Argentinos Juniors inscribir a Romero para las últimas fechas del campeonato local. Por este motivo, el experimentado guardameta de 38 años solo podrá participar en la semifinal y una eventual final de la Copa Argentina, el único certamen habilitado para su incorporación en lo que resta del calendario, salvo alguna autorización especial de la AFA.

El traspaso de Sergio Romero a Argentinos no solo responde a una necesidad deportiva urgente, sino que también implica un alivio financiero considerable para Boca Juniors, que dejará de abonar uno de los salarios más elevados de su plantilla, cifrado en USD 1,5 millones anuales.

La llegada de Chiquito Romero se produjo tras la aceptación de Boca, que no puso obstáculos para su salida pese a que aún le restan dos meses de contrato. El arquero, que arribó al club de la Ribera a mediados de 2022 procedente del Venezia de Italia, acumuló 88 partidos con la camiseta xeneize, destacándose su actuación en la final de la Copa Libertadores 2023, donde el equipo cayó ante Fluminense. Su último encuentro oficial fue el 23 de noviembre de 2024, en un empate sin goles frente a Huracán por la jornada 24 de la Liga Profesional, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El paso de Romero por Boca estuvo marcado por altibajos. A fines de octubre de 2024, fue apartado del plantel profesional tras un altercado con hinchas luego de la derrota 1-0 ante River Plate en la Bombonera. Tras dos partidos de ausencia, recibió una amnistía y regresó como titular en el debut de Fernando Gago como entrenador, en una caída 3-0 ante Tigre en Victoria. Posteriormente, sumó cinco suplencias consecutivas antes de volver al arco en el empate ante Huracán, que sería su última aparición con el club.