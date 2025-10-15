La frase de Gasly sobre Colapinto que ilusionó a los fanáticos de cara a la definición de su continuidad en Alpine

La frase de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto que ilusionó a los fanáticos argentinos

La expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto en la escudería Alpine se intensificó tras una reciente interacción de Pierre Gasly que desató el entusiasmo de los seguidores del piloto argentino. Sin darse cuenta, el piloto francés lanzó una frase que daría a entender la continuidad del corredor bonaerense como titular en 2026 en la Fórmula 1.

En un video difundido por la cuenta oficial del equipo, el francés dejó entrever, de manera espontánea, la posibilidad de que Colapinto continúe en la Máxima en la próxima temporada, lo que generó una ola de reacciones entre los fanáticos.

Durante una dinámica organizada por uno de los patrocinadores de Alpine, Gasly respondió a diversas preguntas de carácter lúdico. Al ser consultado sobre qué piloto elegiría para asistir a distintos eventos deportivos, seleccionó a Lewis Hamilton para acompañarlo al Super Bowl y a Charles Leclerc para un festival de música. Sin embargo, la atención se centró en su elección para la final del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México: “Iría a la final del Mundial con Franco, por la revancha”, expresó Gasly con una sonrisa, según el video publicado por la escudería.

El galo le gustaría que su selección tenga una segunda oportunidad con el conjunto albiceleste, que en 2022 les ganó la final en Qatar en un partido lleno de emociones y que se definió por penales.

La repercusión se amplificó cuando Alpine y la marca patrocinadora compartieron el video en Instagram, acompañándolo con el mensaje: “Esperando una final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina el próximo año para poder enviar a Pierre Gasly y Franco Colapinto”. Esta publicación, junto con la frase del piloto francés, alimentó la ilusión de los seguidores de Colapinto, quienes interpretaron el gesto como una señal positiva sobre su posible permanencia en el equipo en 2026, año del Mundial.

Franco Colapinto terminó adelante de Pierre Gasly en las últimas clasificaciones y carreras (@AlpineF1Team)

A pesar de la efervescencia generada en redes sociales, la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la próxima temporada aún no cuenta con confirmación oficial. El argentino, que debutó este año en la máxima categoría tras reemplazar a Jack Doohan, ocupa actualmente la segunda butaca del equipo francés. No obstante, la decisión sobre quién acompañará a Pierre Gasly, recientemente renovado como primer piloto, sigue pendiente.

Flavio Briatore anunció que la elección del segundo piloto se definirá entre Colapinto y Paul Aron, quien actualmente se desempeña como piloto reserva. Según lo comunicado, la resolución se tomará entre finales de octubre y principios de noviembre.

Infobae adelantó que Singapur y la carrera de este fin de semana en Austin (Estados Unidos) iban a ser clave para determinar la continuidad de Colapinto. El pilarense cumplió en Singapur al terminar otra vez adelante de su experimentado compañero en clasificación y carrera.

En paralelo a la incertidumbre sobre la alineación de Alpine, el calendario del próximo fin de semana presenta un formato particular, con una única sesión de práctica libre programada para el viernes 17 a las 14:30 (hora argentina). Posteriormente, ese mismo día, se realizará la clasificación para la carrera Sprint a las 18:30. El sábado 18 se disputará la Sprint a las 14:00, seguida de la clasificación para el Gran Premio a las 18:00, que determinará la grilla de partida para la competencia principal de 56 vueltas, prevista para el domingo 19 a las 16:00 (hora argentina).