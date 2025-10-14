Deportes

La devoción de una gloria del Atlético de Madrid por Julián Álvarez: “Es un jugador que está fuera de lo normal”

Diego Godín destacó la evolución constante de La Araña desde su arribo al Viejo Continente. También recordó la vez que tuvo que marcarlo en un partido de Copa Libertadores

Diego Godín es una de las palabras autorizadas para hablar del Atlético de Madrid. El ex central uruguayo, campeón de la Copa del Rey, La Liga y la Supercopa de España con el Colchonero, se refirió al notable presente de Julián Álvarez, el cordobés que quiere continuar con el legado albirrojo para darle pelea a las potencias de Europa.

El impacto de La Araña en el Viejo Continente ha quedado reflejado no solo en sus recientes estadísticas, sino también en el reconocimiento del Faraón. El ex defensor elogió abiertamente al cordobés en una entrevista con Mundo Deportivo, en la que subrayó el extraordinario presente del ex goleador de River Plate y Manchester City.

En el último tiempo, la figura de Cachín firmó una racha goleadora notable: seis tantos repartidos entre el Rayo Vallecano (hat-trick), el Real Madrid (doblete) y Frankfurt (uno). Este rendimiento le permitió ser elegido como el mejor jugador del mes en el equipo dirigido por Diego Simeone, quien ha depositado plena confianza en la capacidad ofensiva y la inteligencia táctica del atacante.

La admiración de Diego Godín hacia el argentino se fundamenta en la evolución que ha percibido en su juego. Según expresó el excapitán uruguayo, “Julián es un jugador que está fuera de lo normal".Para mí está entre los mejores del mundo, sin lugar a dudas”. Además, resaltó la evolución constante que forjó desde su llegada a Europa: “El crecimiento que está teniendo partido a partido es impresionante. Cada vez está mejor físicamente, cada vez toma mejores decisiones, es más completo. Te hace goles, te puede asistir. Puede estar 70 minutos sin tocar la pelota, pero cuando la toca crea ocasiones y convierte la mayoría. Además, hace un gran trabajo para el equipo”, remarcó el Faraón.

Si bien nunca fueron compañeros, el vínculo entre ambos se remonta al pasado del charrúa por la Argentina, donde dejó sus últimos pasos de su notable trayectoria. Por lo tanto, el central también recordó el primer enfrentamiento directo con Julián Álvarez cuando coincidieron en la cancha durante su etapa en El Fortín. “Lo vi muchas veces y hasta me llegué a enfrentar a él. Cuando llegué a Vélez debuté ante River, y Julián estaba en el campo. Ya se hablaba de que se iba a Europa. Nos dimos un abrazo y le deseé mucha suerte”, recordó.

Ese encuentro tuvo lugar en julio de 2022, en el contexto de la Copa Libertadores, cuando el Millonario quedó eliminado en los octavos de final tras empatar sin goles en el mítico estadio Monumental.

El argentino, campeón del mundo y bicampeón de América con la Albiceleste, se encuentra enfocado en el último amistoso de la fecha FIFA ante Puerto Rico. Porque, a los 25 años, su apetito no cesa.

