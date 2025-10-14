La concluyente sentencia de Carlo Ancelotti sobre la posibilidad de volver a convocar a Neymar en Brasil

Con la garantía de estar en la próxima edición de la Copa del Mundo, junto al deseo de terminar con la sequía que se instaló en 2002, tras el título obtenido en Corea y Japón, Neymar sigue en los planes de Brasil; aunque el delantero necesita estar en plena forma para volver a la selección en su intento de relanzar su carrera internacional. Así lo expresó Carlo Ancelotti en la última conferencia de prensa previa al compromiso amistoso frente a Japón en Tokio.

El astro con pasado en el Barcelona y el PSG, de 33 años, lleva dos años sin jugar con la Canarinha, ya que las lesiones han mermado su rendimiento desde que regresó al Santos el año pasado, tras su paso por Arabia Saudita.

El estratega italiano, en vísperas del choque frente al combinado del Sol Naciente, elogió el talento de Ney, pero subrayó la importancia de su estado físico. “Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema”, dijo el ex DT del Real Madrid. Y agregó: “Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar no sólo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por su talento”.

La estrella internacional vistió por última vez la camiseta del pentacampeón del mundo en octubre de 2023, cuando sufrió graves daños en los ligamentos de la rodilla que han lastrado sus intentos de regreso.

Brasil llega al partido del martes animado por su contundente victoria 5-0 sobre Corea del Sur el pasado viernes, una actuación que demostró su capacidad para entretener con el “jogo bonito”.

Sin embargo, Ancelotti hizo hincapié en que el equilibrio y el trabajo en equipo siguen siendo primordiales. “La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede jugarlo, sí, pero depende de lo que se entienda por juego bonito”, subrayó.

“Por supuesto, los jugadores tienen calidad individual y compromiso. Hay que jugar bonito con el balón y también sin el balón, que es un aspecto importante”, continuó con sus argumentos.

El italiano, que asumió el cargo en mayo tras una complicada campaña de clasificación para el Mundial, ha dado prioridad a la actitud y la adaptabilidad en el escaso tiempo que queda antes del torneo en Norteamérica.

Desde que asumió el cargo, Carletto ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota. Bajo su mando, Brasil se ha vuelto más sólido defensivamente, y sólo ha recibido un gol -de penal contra Bolivia en la altitud de El Alto-, mientras que ha marcado nueve.

El viernes en Seúl, el seleccionador incluyó a cuatro delanteros en su once inicial -Vinicius Jr, Rodrygo, Matheus Cunha y el adolescente Estevao- y Brasil arrolló al equipo asiático.

El choque del martes contra Japón ofrece a Ancelotti otra oportunidad de perfeccionar su planteamiento táctico. “El compromiso y el trabajo en equipo son esenciales”, reflexionó. “Jugar bonito es importante, pero lo más importante es ganar”, completó.

LOS AMISTOSOS DE LA FECHA FIFA QUE SE DISPUTARÁN EL MARTES

Japón vs Brasil

Corea del Sur vs Paraguay

Rusia vs Bolivia

Colombia vs Canadá

Puerto Rico vs Argentina

Estados Unidos vs Australia

México vs Ecuador