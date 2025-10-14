Jorge Brito: “Nadie en River está pensando en un cambio de técnico, pero la decisión de seguir o no la tomará Gallardo a fin de año”

River Plate sumó una nueva derrota como local ante Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura que movió los cimientos internos en el plano futbolístico y obligó a realizar autocríticas de cara al final de la temporada. El presidente del club, Jorge Brito, analizó el presente del equipo y puso el foco en el futuro de Marcelo Gallardo como director técnico del plantel.

Ante la consulta periodística acerca de si Gallardo se quedaría “hasta el día que quiera” o hasta que decidan los dirigentes, el directivo de 46 años respondió: “River es un club que está en el medio de una campaña electoral y aún, con cuatro derrotas, no se ha manifestado ningún candidato; ni siquiera la oposición, hablando del cambio de director técnico. Creo con esto te explico muchísimo de lo que se vive en River. Claramente, la gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico“.

“Nadie está pensando, ni siquiera en la oposición, en un cambio de director técnico. Después, la decisión de seguir o no, naturalmente Marcelo Gallardo tendrá que decidir, como lo ha hecho siempre que se le vence un contrato (finaliza el 31 de diciembre de 2025). Él siempre los ha respetado, pero tendrá la posibilidad y la facultad de decidir a fin de año qué es lo que quiere hacer. Pero yo creo que más allá del contrato, a lo que se refiere él es que fin de año es el momento verdaderamente para hacer el balance. Y yo pienso lo mismo", siguió Brito en esa misma línea en la entrevista con el programa F12 de ESPN.

La caída por 1-0 en el Monumental frente a Sarmiento hizo crecer los cuestionamientos y muchos se empezaron a preguntar si el Muñeco tendrá fuerzas para revertir una situación que asoma difícil. De hechos muchos se preguntan si el ciclo del experimentado entrenador no está cerca del final. En su última conferencia de prensa, Gallardo se refirió a la cuestión: “Al final de la temporada veremos cómo seguimos. Todavía las cosas están sobre la mesa y tendremos que hacer méritos de alcanzar los objetivos. Somos conscientes de eso”. Brito contestó acerca de esta reflexión del Muñeco: “Lo que creo que es importante que el momento de analizar es fin de año, o si querés, cuando termine la competencia porque hoy nos podemos equivocar y puede ser prematuro. Por lo que decía anteriormente: porque estamos en la semifinal de la Copa Argentina y porque estamos disputando la Copa de la Liga y aún podemos ganar los dos títulos. Me parece que estar a mitad de octubre hablando si el año de River fue bueno o malo sin haberlo terminado es prematuro. Lo dijo Francescoli la vez pasada: a lo largo de la historia se ganaron cuatro Libertadores y todos los años renovamos la ilusión de ganarla y trabajamos para eso. En la historia de River no ganamos todos los años la Copa Libertadores. Nos queda la Copa Argentina y la liga. Creo que a lo que se refiere Marcelo es a terminar el año y hacer un balance. Después de ese balance se analizará“.

En cuanto al presente que vive River, contando todas las competencias, el Millonario ganó un partido de los últimos siete (1-0 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina). Los otros seis fueron derrotas, siendo cuatro caídas consecutivas las que acumula en el Torneo Clausura (Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento). Además, el último triunfo como local en el Monumental fue el pasado 31 de agosto, por la fecha 7 ante San Martín de San Juan por 2-0.

El próximo fin de semana, River tendrá que viajar a Córdoba (sábado 18/10, a las 22.15) para visitar al Talleres de Carlos Tevez por la fecha 13 del Clausura y el viernes 24 jugará la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. En lo que respecta a las posiciones, el Millonario se encuentra en la quinta posición de la Zona B, con 18 puntos. Mientras que en la Tabla Anual acumula 49 unidades, a 7 del líder Rosario Central y a uno de Boca Juniors, que se está clasificando a fase de grupos de la Copa Libertadores.