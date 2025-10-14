El Beto Márcico pidió que sumen a una gloria de Boca al cuerpo técnico de Úbeda: “Está dentro de los diez ídolos más grandes”

El Beto Márcico se mostró a favor de la incorporación de Blas Armando Giunta al cuerpo técnico (Crédito: Nicolás Stulberg)

La muerte de Miguel Ángel Russo enlutó al fútbol argentino, y en particular al Mundo Boca porque perdió a su entrenador y a uno de los bastiones que lo llevó desde el banco de suplentes a la gloria máxima en la Copa Libertadores 2007. Tan dolorosa fue la pérdida que el Xeneize postergó su último partido contra Barracas Central y se espera un duelo más que especial este sábado desde las 18 en la Bombonera ante Belgrano de Córdoba en el estreno oficial de Claudio Úbeda, ya que dejará la función de ayudante para ser el sucesor de su antiguo jefe.

A propósito de esta situación, Alberto Márcico utilizó su voz autorizada para referirse al fallecimiento de Miguelo, como así también a los próximos pasos que deberá dar el cuadro Azul y Oro. En este sentido, el ganador de tres títulos con esta camiseta fue consultado sobre si sumaría al cuerpo técnico de Úbeda a Blas Armando Giunta, quien se desempeña en la actualidad como coordinador de las Inferiores: “Si Blas se suma, me encantaría. Está dentro de los diez ídolos más grandes de Boca“.

De igual manera, el autor de 15 goles en 154 partidos le bajó el tenor a la sugerencia realizada en charla con Boca de Selección, ciclo emitido por Radio del Plata: “Pero esas cosas son internas, y Román, Paredes y Úbeda van a saber manejar la situación”.

Lionel Messi compartió unos minutos en cancha con Blas Giunta en la despedida de Riquelme

En este sentido, le brindó un gran respaldo a Claudio Úbeda, quien volverá a quedar como responsable absoluto de un plantel después de cuatro años, ya que fue director técnico interino de Racing durante 13 partidos de 2021, y luego pasó a ser asistente de Miguelo en Al Nassr, Rosario Central, San Lorenzo y Boca Juniors: “Para mí tienen que mantener a los que están. Úbeda viene trabajando hace tiempo, no es alguien improvisado”.

“Tienen que mantener este cuerpo técnico para terminar el campeonato de la mejor manera posible. Úbeda lo viene haciendo hace mucho, conoce al grupo y tiene la confianza de los jugadores como (Leandro) Paredes”, añadió en una clara muestra de apoyo al DT que estuvo a cargo del equipo de manera provisoria en los compromisos contra Defensa y Justicia (1-2) y Newell’s (5-0), que fueron previos al deceso de Miguel Ángel Russo.

En este sentido, el Beto lamentó la partida de un conductor que dejó su sello en la Ribera y recibió el último adiós de miles de hinchas que pasaron por el velorio desarrollado en la Bombonera: “Estuve en la despedida, increíble la cantidad de gente que fue. Yo lo conocí como jugador de la Selección, tenía una gran relación con él. Me conmovió, esa despedida se la podía haber dado solo Boca”.

Este lunes se realizó un minuto de silencio entre todas las categorías de Inferiores para honrar el legado de Miguel Ángel Russo.

Las Juveniles recordaron el legado del entrenador fallecido en los últimos días

Por último, fue consultado por el efecto positivo que causó el arribo de Paredes y el salto cualitativo que brinda un jugador con experiencia europea, sumado al hecho de ser campeón del mundo con la selección argentina: “Su llegada fue extraordinaria. Cambió todo, no solo dentro de la cancha sino también en el vestuario. El jugador que recién llega a Boca se siente más respaldado con él al lado. Es un líder natural”.

Boca Juniors volverá a jugar este sábado ante Belgrano en el Templo con la obligación de ganar para continuar en zona de clasificación a la fase de grupos a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, está segundo con 50 puntos, lejos del primero Rosario Central (56) y pegado a River Plate (49), Argentinos Juniors (48) y Deportivo Riestra (48), aunque todavía debe saldar el encuentro pendiente contra Barracas Central.

Los rivales que le quedan a Boca Juniors en el Torneo Clausura

Fecha 12 (postergado) : Barracas Central (V)

Fecha 13 : Belgrano (L)

Fecha 14 : Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 15 : River Plate (L)

Fecha 16: Tigre (L)