Conmoción en el deporte: un entrenador de rugby murió durante un torneo de seven femenino

Warren Abrahams falleció a sus 43 años

La sorpresiva muerte de Warren Abrahams ha conmocionado al mundo del rugby internacional. El entrenador sudafricano, de 43 años, falleció mientras acompañaba a la selección femenina de Bélgica durante el torneo Safari 7’s en Kenia, según informó Daily Mail. La noticia llevó a la retirada inmediata del equipo belga de la competición, en señal de duelo por la pérdida de quien se había convertido en una figura central para el grupo.

A lo largo de su carrera, Warren Abrahams dejó una huella profunda en diversas selecciones y clubes. Entre 2011 y 2019, formó parte del equipo de desarrollo de Harlequins, donde su labor fue ampliamente reconocida. Posteriormente, integró los cuerpos técnicos de los equipos de seven femenino de Estados Unidos y masculino de Inglaterra, ampliando su experiencia en el ámbito internacional. En noviembre de 2020 asumió la dirección de la selección femenina de Gales, cargo que ocupó hasta julio de 2021.

Antes de incorporarse al proyecto belga, Abrahams también colaboró como consultor con el equipo femenino de seven de Brasil, lo que evidencia su compromiso con el desarrollo del rugby femenino en distintos continentes. Su llegada a la selección de Bélgica se produjo a comienzos de este año, y su trabajo fue rápidamente valorado tanto por jugadoras como por dirigentes.

El posteo de la federación belga

La federación de rugby de Bélgica expresó su pesar a través de un comunicado en el que destacó el legado humano y profesional del entrenador: “Warren fue mucho más que un entrenador, fue un mentor, un líder y, por encima de todo, una persona amable y generosa. Su sonrisa, sabiduría y la serenidad que transmitía al equipo nunca serán olvidadas”, manifestó la entidad, que también subrayó el impacto emocional que ha supuesto la noticia para todo el plantel.

“Tenemos el corazón roto. Nuestra familia Bel Sevens lamenta la repentina pérdida de nuestro entrenador. Nuestros pensamientos están con la familia de Warren, amigos, y todos cuyas vidas tocó. Descansa en paz, Warren", indicó la entidad en sus redes sociales.

El fallecimiento de Abrahams generó reacciones inmediatas en el mundo del rugby. La Welsh Rugby Union transmitió su pésame con el mensaje: “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Warren Abrahams de parte de todos en el rugby galés”.

Por su parte, Harlequins lamentó la pérdida de quien fuera su entrenador de academia durante casi una década. “Todos en Harlequins estamos profundamente conmocionados y tristes por el repentino fallecimiento de nuestro exentrenador de la academia, Warren Abrahams. Su pasión, liderazgo y dedicación al desarrollo de jugadores se sintieron no solo en Harlequins, sino en todo el mundo del rugby durante su distinguida carrera. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, amigos y seres queridos de Warren en este momento tan difícil”, expresó el club.

En paralelo a su carrera de entrenador, Warren también era un influencer de la ovalada. El entrenador contaba con una cuenta de Instagram llamada “Rugby creative”, en la que compartía consejos para mejorar la performance de los atletas y contaba con más de 98.000 seguidores.