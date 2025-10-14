Deportes

Conmoción en el deporte: un entrenador de rugby murió durante un torneo de seven femenino

Warren Abrahams, DT de la selección belga, falleció en el transcurso de un certamen disputado en Kenia. Tenía 43 años

Guardar
Warren Abrahams falleció a sus
Warren Abrahams falleció a sus 43 años

La sorpresiva muerte de Warren Abrahams ha conmocionado al mundo del rugby internacional. El entrenador sudafricano, de 43 años, falleció mientras acompañaba a la selección femenina de Bélgica durante el torneo Safari 7’s en Kenia, según informó Daily Mail. La noticia llevó a la retirada inmediata del equipo belga de la competición, en señal de duelo por la pérdida de quien se había convertido en una figura central para el grupo.

A lo largo de su carrera, Warren Abrahams dejó una huella profunda en diversas selecciones y clubes. Entre 2011 y 2019, formó parte del equipo de desarrollo de Harlequins, donde su labor fue ampliamente reconocida. Posteriormente, integró los cuerpos técnicos de los equipos de seven femenino de Estados Unidos y masculino de Inglaterra, ampliando su experiencia en el ámbito internacional. En noviembre de 2020 asumió la dirección de la selección femenina de Gales, cargo que ocupó hasta julio de 2021.

Antes de incorporarse al proyecto belga, Abrahams también colaboró como consultor con el equipo femenino de seven de Brasil, lo que evidencia su compromiso con el desarrollo del rugby femenino en distintos continentes. Su llegada a la selección de Bélgica se produjo a comienzos de este año, y su trabajo fue rápidamente valorado tanto por jugadoras como por dirigentes.

El posteo de la federación
El posteo de la federación belga

La federación de rugby de Bélgica expresó su pesar a través de un comunicado en el que destacó el legado humano y profesional del entrenador: “Warren fue mucho más que un entrenador, fue un mentor, un líder y, por encima de todo, una persona amable y generosa. Su sonrisa, sabiduría y la serenidad que transmitía al equipo nunca serán olvidadas”, manifestó la entidad, que también subrayó el impacto emocional que ha supuesto la noticia para todo el plantel.

“Tenemos el corazón roto. Nuestra familia Bel Sevens lamenta la repentina pérdida de nuestro entrenador. Nuestros pensamientos están con la familia de Warren, amigos, y todos cuyas vidas tocó. Descansa en paz, Warren", indicó la entidad en sus redes sociales.

El fallecimiento de Abrahams generó reacciones inmediatas en el mundo del rugby. La Welsh Rugby Union transmitió su pésame con el mensaje: “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Warren Abrahams de parte de todos en el rugby galés”.

Por su parte, Harlequins lamentó la pérdida de quien fuera su entrenador de academia durante casi una década. “Todos en Harlequins estamos profundamente conmocionados y tristes por el repentino fallecimiento de nuestro exentrenador de la academia, Warren Abrahams. Su pasión, liderazgo y dedicación al desarrollo de jugadores se sintieron no solo en Harlequins, sino en todo el mundo del rugby durante su distinguida carrera. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, amigos y seres queridos de Warren en este momento tan difícil”, expresó el club.

En paralelo a su carrera de entrenador, Warren también era un influencer de la ovalada. El entrenador contaba con una cuenta de Instagram llamada “Rugby creative”, en la que compartía consejos para mejorar la performance de los atletas y contaba con más de 98.000 seguidores.

Temas Relacionados

Warren Abrahamsrugbydeportes-argentina

Últimas Noticias

La dura crítica de Ruggeri a los referentes de River y a Gallardo tras la caída ante Sarmiento

El ex defensor del Millonario y la selección argentina fue concluyente. Pidió que los líderes “pongan la cara” y comparó al Muñeco con Demichelis

La dura crítica de Ruggeri

El Beto Márcico pidió que sumen a una gloria de Boca al cuerpo técnico de Úbeda: “Está dentro de los diez ídolos más grandes”

El ex 10 del Xeneize lamentó la muerte de Miguel Russo y le brindó un respaldo absoluto a su grupo de trabajo, aunque sugirió que le gustaría que integren a un referente del club

El Beto Márcico pidió que

La concluyente sentencia de Carlo Ancelotti sobre la posibilidad de volver a convocar a Neymar en Brasil

El experimentado estratega italiano se refirió al posible retorno del ex Barcelona a la Canarinha. Los detalles

La concluyente sentencia de Carlo

La importante baja que sufrió la selección argentina antes de enfrentar a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

El elenco nacional albiceleste no podrá contar con uno de los pilares en defensa

La importante baja que sufrió

“Ni cinco luchadores juntos”: Tyson sorprendió al revelar por qué nunca quiso competir en UFC

El legendario boxeador volverá a la acción en una exhibición ante Floyd Mayweather en 2026

“Ni cinco luchadores juntos”: Tyson
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Nicolás Behringer es el ganador

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe

El mal momento de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la relación con Nico Vázquez: “Está angustiado, remal”

El llanto de Cecilia Insigna que viralizó Diego Brancatelli: “Yo me muero si Racing gana la Libertadores”