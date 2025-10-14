Deportes

Con Solana Sierra en la lista, Mercedes Paz dio a conocer el equipo argentino para los playoffs de la Billie Jean King Cup

El conjunto albiceleste se presentará del 14 al 16 de noviembre en Córdoba frente a Suiza y Eslovaquia, en busca de un lugar en los Qualifiers 2026

La capitana de la Selección
La capitana de la Selección Argentina de Tenis de Billie Jean King Cup, Mercedes Paz, dio la lista para disputar los play-offs ante Suiza y Eslovaquia del 14 al 16 de noviembre en Córdoba (Crédito: Prensa AAT)

La capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF de la Billie Jean King Cup, Mercedes Paz, confirmó al equipo que disputará, del 14 al 16 de noviembre en Córdoba, los playoffs del Grupo C ante Suiza y Eslovaquia. El conjunto estará integrado por Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, quienes buscarán la clasificación a los Qualifiers 2026.

“Estoy súper contenta y agradecida de poder contar con el equipo completo. La verdad es que es un lujo que las cinco primeras raquetas argentinas hayan dicho que sí a la convocatoria. Están a punto de empezar a competir en el circuito de WTA 125 en Sudamérica, así que es una gran oportunidad para entrar en ritmo. Quedan cuatro semanas para el evento y la semana previa, en Tucumán, voy a poder estar con todas ellas y empezar a vivir el clima de Billie”, explicó Paz.

La serie, que se disputará sobre las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tennis Club, será escenario del debut del quinteto convocado por la flamante entrenadora. Sin sorpresas en la lista, la primera raqueta del equipo será Solana Sierra, quien esta temporada alcanzó por primera vez en su carrera los octavos de final en Wimbledon, tras ingresar como alternante, y conquistó cuatro títulos, el más reciente este domingo en el WTA 125 de Mallorca. Además, logró su mejor ubicación histórica en el ranking mundial, el puesto número 71°.

Solana Sierra será la raqueta
Solana Sierra será la raqueta número 1 de la Selección Argentina de Tenis de Billie Jean King Cup para enfrentar a Suiza y Eslovaquia por los play-offs

La marplatense debutó con Las Guerreras en 2022, año en el que participó en las tres instancias de la competencia -Grupo Américas I, repechaje y Playoff- con un récord de cuatro triunfos y una derrota. En 2024 volvió a representar a la Argentina en la misma instancia que le tocará ahora, en San Pablo ante Brasil, donde venció a Laura Pigossi y cayó en el tercer set ante Beatriz Haddad Maia.

La segunda raqueta nacional será Lourdes Carlé, actual 129° del ranking WTA. Su debut con la selección fue soñado, en 2021, cuando ganó los dos puntos que disputó ante Kazajistán, al vencer a Elena Rybakina y Yulia Putintseva. Volvió a representar a la Argentina en 2022 (Grupo Américas I y Play-off) y en 2024 (Grupo Américas I).

Esta temporada la comenzó dentro del top 100 WTA, tras un gran 2024 en el que conquistó dos títulos: el WTA 125 de La Bisbal y el W75 de Vero Beach, ambos sobre polvo de ladrillo. A sus 25 años, es la jugadora de mayor edad y experiencia en un equipo nacional joven y en pleno crecimiento.

Julia Riera es una de
Julia Riera es una de las tenistas activas de mejor récord vistiendo los colores de la Selección Argentina de Billie Jean King Cup: 15-2 en singles (Crédito: Prensa AAT)

No obstante, Julia Riera (190°) será una de las caras repetidas del equipo que logró la clasificación a esta instancia tras obtener el segundo puesto en el Grupo Américas I, en abril, en Guadalajara. Nacida en Pergamino en 2002, es la jugadora que más veces vistió la camiseta albiceleste dentro del plantel: participó en 20 series, distribuidas en cinco nominaciones distintas.

Desde 2023 en adelante, formó parte de Las Guerreras en todas sus presentaciones y ostenta un récord de 15-2 en singles. Su mejor ubicación en el ranking fue el puesto 93°, alcanzado en mayo de 2024, y en la presente temporada se destacó en las clasificaciones del Abierto de Australia y Roland Garros, donde ganó los tres partidos necesarios para ingresar al cuadro principal en ambos Grand Slams.

Jazmín Ortenzi tiene 24 años, es oriunda de Chilecito, La Rioja, y se ubica en el puesto 274° del ranking WTA. Debutó en la Selección Argentina en 2019, con apenas 18 años, jugando dobles junto a Catalina Pella en la Zona Americana. Volvió a representar al país en 2022, participando tanto en singles como en dobles, y nuevamente en 2024 y 2025.

El año pasado mostró su mejor versión en San Pablo, donde venció a Laura Pigossi en dos sets y llevó al límite a la ex top ten Beatriz Haddad Maia. Esta será su tercera convocatoria consecutiva al equipo nacional.

Luisina Giovannini será la jugadora
Luisina Giovannini será la jugadora más joven del equipo nacional para enfrentar a Suiza y Eslovaquia por los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

La más joven de la nómina es Luisina Giovannini (275°), nacida en Coronel Moldes, Córdoba, en 2006, la tenista ya cuenta con experiencia en el combinado nacional, pese a ser una de las grandes promesas del tenis argentino. Debutó en 2024 y formó parte de Las Guerreras que obtuvieron el pase a esta instancia por su destacada actuación en México.

La cordobesa fue la encargada de disputar los cinco cruces de dobles junto a Julieta Estable, con un balance positivo de tres triunfos y dos derrotas. Actualmente atraviesa su mejor ranking histórico, producto de un gran año en el circuito ITF World Tennis Tour, donde conquistó cuatro títulos W35 (Buenos Aires, Pergamino, Chacabuco y Boca Ratón) y un W15 (Antalya).

Cabe destacar que, si bien Argentina ya presentó oficialmente su equipo, el plazo límite para hacerlo vence el viernes 17 de octubre. Hasta esa fecha, Suiza y Eslovaquia tendrán tiempo de confirmar las jugadoras que viajarán a Córdoba para disputar la serie.

