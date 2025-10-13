La fuerte acusación de Diego Díaz en medio de la crisis de Independiente: “Me guardo cosas porque tengo códigos”

Independiente lleva 13 partidos sin triunfos, marcha último en su zona y profundizó su crisis: este domingo cayó 2-0 ante Lanús en Avellaneda y se marchó entre silbidos y reprobaciones. Walter Boy y Rodrigo Castillo anotaron los goles para el Granate, que supo aprovechar sus oportunidades y la expulsión de Santiago Montiel en el dueño de casa.

La sucesión de tropiezos se devoró la gestión de Julio Vaccari y su reemplazante, Gustavo Quinteros, todavía no logró encauzar el barco. El Rojo acumula apenas seis puntos en el Clausura, producto de seis empates y cinco derrotas: todavía no ganó en el campeonato. Y en la tabla anual suma 35 unidades y está a ocho de Barracas, Lanús y Racing, los últimos equipos que están logrando plaza para la próxima Copa Sudamericana.

El contraste respecto del Apertura queda exacerbado porque el entonces elenco de Vaccari accedió a las semifinales tras eliminar a Boca, pero luego cayó por penales ante Huracán, tras igualar 0-0.

En medio de esta crisis, Diego Díaz, ex futbolista y periodista, formuló una fuerte acusación mientras estaba al aire en Picado TV, al mismo tiempo que se desarrollaba el encuentre ante el Grana en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El ex delantero y la decepción del Rojo tras el tropiezo ante Lanús

“Algunas cosas me las voy a guardar porque, como diría Luis Ventura, tengo códigos”, prologó el ex delantero de Platense y San Lorenzo. “Les voy a decir a algunos jugadores que tienen que portarse bien, porque el viejito que salió a dar una vuelta el otro día, vio a alguno que otro jugador de Independiente de los que están hoy en la cancha dando vueltitas hasta las cuatro de la mañana, como mínimo”, apuntó el ex actor y conductor, de 57 años.

“Yo me fui de donde estaba en La Costanera y había algunos que estaban ahí adentro todavía. Y algunos de los que estaban ahí adentro yo miré y dije: ‘Me imagino que no van a jugar estos el domingo. Imagino que deben estar suspendidos o deben estar con alguna lesión’. Y los veo ahora que están adentro de la cancha", completó, sin dar nombres de los involucrados en la historia.

Vale recordar que Independiente viene de sufrir la tortuosa descalificación de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes en Avellaneda ante Universidad de Chile. La Comisión Disciplinaria de la Conmebol decidió que el Rojo, además, no podrá contar con su público en los próximos siete partidos como local y en los siguientes siete encuentros en condición de visitante. También aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 mil dólares.

En busca de la recuperación, el Diablo volverá a jugar este domingo 19, desde las 18, ante San Martín en San Juan, en un duelo de necesitados porque los cuyanos necesitan sumar para evitar el descenso. Luego, el conjunto de Quinteros se reencontrará con su público en la fecha 14, cuando reciba a Atlético Tucumán en día y hora a confirmar por la Liga Profesional.